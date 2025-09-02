Miranda Priestly regresa, porque el diablo nunca se retira: ¿qué pasó con ella tras “El diablo viste a la moda”?

Son las 8 de la mañana en el inicio de “El diablo viste a la moda”. Emily (Emily Blunt), la asistente de Miranda Priestly (Meryl Streep), le abre la puerta de su oficina en la revista Runway. “Dile a Simone que no apruebo a la chica para la maquetación brasileña. Pedí una chica limpia y atlética, y me envió una sucia y gorda. Di que sí a la fiesta de Michael Kors. Que el chofer me deje a las 9:30 p.m. y me recoja a las 9:45 p.m. Luego, llama a Natalie de Glorious Foods y dile que no. Que no quiero dacquoise (tarta francesa). Quiero tortitas de compota de ruibarbo caliente. Después, dile a mi exmarido que la reunión de padres es esta noche. Y luego dile a mi marido que cenaremos en el local al que fui con Massimo. También dile a Richard que vi las fotos del reportaje de las paracaidistas, y que son poco atractivas. ¿Tan difícil es encontrar una guapa y delgada mujer? ¿Acaso estoy pidiendo la Luna? En realidad, no. También quiero ver qué tiene Nigel (Stanley Tucci) para el segundo intento de portada con Gwyneth. Me pregunto si habrá adelgazado”, le dice, mientras Andy Sachs (Anne Hathaway) las observa sorprendida. Más bien, atormentada.

Meryl Streep es Miranda Priestly en "El diablo viste a la moda".

Tanto en el libro de Lauren Weisberger como en su adaptación al cine por David Frankel, la característica de Miranda Priestly es su pasivo-agresividad en los discursos matutinos que daba a sus asistentes, usualmente periodistas jóvenes y esbeltas, con falta de sueño y harto estrés por los pendientes diarios. Esta jefa editorial, una mujer capaz de reducir a silencio a cualquiera en su redacción, se hizo inmortal en el clásico ‘chick flick’, “El diablo viste a la moda”. Casi dos décadas después, la secuela de la película, basada en la obra homónima “La venganza viste de Prada: El diablo vuelve” (“Revenge Wears Prada: The Devil Returns”), ya está en marcha en Nueva York, donde Streep, Hathaway, Blunt y Tucci retoman sus papeles, y por lo mismo, son perseguidos por los paparazzis todas las semanas.

¿Qué pasó con Miranda Priestly tras “El diablo viste a la moda”?

Weisberger escribió a la protagonista de su bestseller matizando la personalidad de su inspiración, Anna Wintour, editora de Vogue, donde trabajó bajo su cargo como asistente personal apenas egresó como periodista. La escritora describe al personaje como “el diablo”. Frankel y Streep potenciaron ese llamado en la película. “Yo era miserable al estar en el rol de Miranda todo el tiempo”, dijo la actriz en una entrevista de 2006 con “The View”. “El equipo comía y se divertía, pero yo estaba alejada, no sabía cómo dividirme entre el personaje y ser parte de eso. Miranda no era una mujer feliz, sino realizada y bien vestida. Son cosas distintas. Pero, ya sabes, algo le faltaba”, agregó.

Meryl Streep, Stanley Tucci y Anne Hathaway asistieron a la proyección de "El diablo viste a la moda" en una sección del Festival de Cine de Venecia en 2006. (Foto: AFP)

Diez años después de los hechos narrados en la primera novela de Weisberger, la lógica abordaría a una mujer más relajada, tal vez disfrutando de unas vacaciones en la playa junto a sus engendros, Caroline y Cassidy, las gemelas que casi le cuestan el trabajo a Andy Sachs. Pero el diablo de la moda no descansa y nunca renunciaría. Así que la “La revancha se viste de Prada” situó a Miranda en la cima de Elias-Clark, la compañía editorial que controla Runway. Ya no solo es la editora en jefe: se convirtió en la directora general de todas las publicaciones del conglomerado. Su poder, prestigio e influencia permanecen intactos en el mundo de la moda.

De acuerdo con Variety, la adaptación de la secuela abordará el declive de la industria editorial del impreso en Estados Unidos. Con ello, viene el enfrentamiento entre Miranda y Emily, ahora una ejecutiva de un lujoso holding al que Miranda necesita “desesperadamente” pertenecer. De hecho, antes de que los colegas de la precuela, Frankel y Aline Brosh McKenna, escribieran ese nuevo capítulo de la historia, la periodista y escritora Lauren Weisberger ya había respondido en 2013 a la gran pregunta de qué pasó con Miranda después de que Andy la dejara en París en la primera novela. O, como describe, “la mandara al carajo”.

Anne Hathaway y Emily Blunt interpretan a Andy y Emily en "El diablo viste a la moda2 (2006).

En la secuela literaria, Andrea Sachs siguió un camino distinto, muy lejos de Runway. Tras abandonar a Miranda en la Semana de la Moda de París, rehízo su carrera como periodista al conseguir un puesto de redactora en una web de bodas, Happily Ever After. Luego, funda la revista nupcial The Plunge en conjunto con Emily Charlton, la misma asistente a quien despreció en los pasillos de Runway años atrás y quien fue despedida por Priestly apenas terminó de entrenar a una nueva suplente de Andy.

The Plunge, con el respaldo financiero de la familia de Max Harrison, esposo de Andy, se consolidó en el mercado. La revista reconocía al público de las mujeres que aspiran al lujo y la parafernalia de los matrimonios de celebridades. Andrea utilizó su ingenio para captar la atención de estrellas, como Kate Hudson, Britney Spears o Victoria Beckham, solo dejando caer en las llamadas el nombre “Miranda Priestly” o “Runway”. Y el tiempo había pasado. Emily y Andy eran empresarias y editoras. Pero el fantasma del diablo nunca desaparecía.

Andy, marcada por el trauma de haber trabajado bajo el yugo de Miranda, todavía sufría ataques de ansiedad al escuchar el tono de un viejo celular, recordando las órdenes y humillaciones de la editora. La prueba de que nada había cambiado estaba en un documental estrenado un año antes, “La suma sacerdotisa de la moda: vida y milagros de Miranda Priestly”. Según el libro, aparecía la temida jefa dando interminables órdenes a sus asistentes, siempre cerrando con la frase que la definía: “Es todo”.

En el libro, Weisberger incluye una escena donde Andy se ve obligada a mirar aquel documental en la madrugada. Ella se queda con la duda. Pero Emily, todavía en contacto con colegas de Runway, le confirmaba que Miranda seguía despidiendo ayudantes todo el tiempo. La edad no había suavizado sus métodos. Sin embargo, la historia toma un giro radical cuando Elias-Clark, y por extensión la vil editora, buscan adquirir la nueva revista de bodas a cargo de las protagonistas. La propuesta desata el dilema de vender The Plunge. Emily, más pragmática, considera que vender sería un triunfo económico, pues tendrías mejores fotógrafos y otros accesos. Andy, en cambio, siente que ceder significa volver al círculo de control que juró abandonar en París. Pero el diablo está tramando algo y eso lo revelará la segunda película.

Meryl Streep ha sido galardonada tres veces en los Premios Oscar, y gracias a "The Post" sostiene el mayor número de nominaciones (21) a un papel actoral de la Academia. (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

¿Hay oportunidad de alguna revancha en “El diablo viste a la moda 2”?

Además de la película, un musical de “El diablo viste a la moda” y las obras de Weisberger, todavía hay mucho por contar sobre Miranda. “Es la primera vez que escribo una secuela”, comentó la escritora a The Hollywood Reporter en 2013, en una entrevista donde hablaba sobre “La venganza se viste de Prada”. “Llevo años dándole vueltas a este libro. Quería ser fiel a Andy y, en cierta medida, a Miranda y Emily, pero quería que cambiaran y crecieran, como suele ocurrir a lo largo de diez años”, añade.

Meryl Streep (izquierda), Anne Hathaway y Stanley Tucci (derecha) participan del rodaje de "El diablo viste a la moda 2" en las calles de Manhattan, Nueva York. La película continúa con la historia de la primera película. Sin embargo, todavía no hay entrevistas que confirmen el nivel de adaptación con el libro "La venganza se viste de Prada", secuela del bestbeller de Lauren Weisberger.

Al ser la venta de The Plunge el eje de la tensión en el libro, para Miranda, ¿eso significa rendirse o adaptarse?

Weisberger subrayó que Andy ya no era la joven ingenua de 22 años, como vimos en la primera cinta de Frankel. Ahora, es una editora segura, capaz de sostener su propia marca. Sin embargo, el poder de Miranda le recuerda los lazos imposibles de cortar en la industria de la moda. Emily, por su parte, ve en la propuesta financiera una validación de años de esfuerzo tras su despido sin contemplaciones.

En el inicio de la obra, no hay razones para saber por qué Miranda deseaba con tanta insistencia la adquisición de la revista de bodas. Pero el libro da a sus lectores otros detalles íntimos sobre el diablo, como el control que tenía hacia sus hijas o su personalidad más cordial cuando desea conseguir algo. La escena de una cena junto a Andy, Emily y Nigel marca una guerra de poderes. Priestly, vestida de la más amable anfitriona, tienta a sus exasistentes. El misterio alimenta la idea de que su estrategia es mucho más amplia de lo que piensan.

Además, se recuerda a Andy como esa periodista de guerra que quiso ser. La salvadora del mundo. La que no combinaba su ropa. La novia de un hombre que odiaba el materialismo. En el futuro, ella construye una nueva identidad profesional como editora de una revista de lujo, de un ambiente social donde un bolso de Prada puede costar hasta 4 mil dólares. Miranda, el diablo de los 2000, encarna también el mundo de Anna Wintour, quien inspiró el personaje de Priestly. En una entrevista con Streep, la editora de Vogue comentó que la mujer que más la intimidó se llama Katharine Graham, su amiga e histórica dueña del diario Washington Post y a quien curiosamente Streep interpretó en la cinta “The Post”. ¿Habría alguien más fuerte que el demonio de la moda que pueda acabar con su reinado en el nuevo siglo? Con la guerra de Emily y Andy lo confirmaremos. Es todo.