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Desde la región San Martín, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) inició este lunes 1 de junio la recta final de su campaña electoral. Lo hizo con un mitin en el que pidió a sus simpatizantes mantener la movilización de cara a la segunda vuelta de este domingo.

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