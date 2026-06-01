Desde la región San Martín, la candidata presidencial Keiko Fujimori (Fuerza Popular) inició este lunes 1 de junio la recta final de su campaña electoral. Lo hizo con un mitin en el que pidió a sus simpatizantes mantener la movilización de cara a la segunda vuelta de este domingo.

“Pido apoyo en estos últimos días. No bajemos la guardia. Hemos pasado muchos años de abandono, pero esto, a partir del 28 de julio, va a cambiar”, afirmó.

La candidata también apeló a un discurso de perseverancia política en busca de respaldo electoral: “Querían que tire la toalla y me retire de la política. … Pero regresaré como la próxima presidenta para tomar decisiones y cumplir”, señaló.

Luego, en diálogo con la prensa, cuestionó a su contendor, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), por no deslindar del etnocacerista Antauro Humala durante el debate presidencial del domingo pasado.

“Se lo pregunté dos o tres veces y quedó claro que no ha deslindado del señor Antauro Humala, asesino de policías”, sostuvo.

Sobre la intervención de Sánchez en las que se refirió a sus padres, los fallecidos Alberto Fujimori y Susana Higuchi, dijo: “Me pareció una bajeza hacer mención de mi familia, de mis padres. Yo creo que la población se da cuenta”.

Además, defendió su desempeño en esa jornada. Según dijo, optó por priorizar la exposición de sus propuestas y evitar “pisar el palito”.

“Los peruanos están cansados de la confrontación”, aseveró.

No obstante, durante el mitin, cuestionó la gestión de Roberto Sánchez como exministro de Comercio Exterior y Turismo durante el gobierno de Pedro Castillo. Aseguró que, de llegar a Palacio de Gobierno, buscará incrementar el flujo de visitantes extranjeros.

“Fue ministro de Comercio Exterior y Turismo y no hizo ninguna obra de infraestructura para mejorar el potencial turístico. Además, canceló los presupuestos de Promperú”, afirmó.

La candidata añadió que una eventual administración de Fuerza Popular tendría como meta elevar significativamente el número de visitantes internacionales.

“En un gobierno de Fuerza Popular tendremos cinco millones de turistas viniendo a nuestro país”, dijo.

Agro y programas sociales

Durante el mitin que encabezó en San Martín, Fujimori sostuvo que los productores de arroz fueron abandonados por el Estado. Por ello, prometió implantar mecanismos de compra públicas para favorecerlos.

“Ustedes se han sentido abandonados por el Estado porque incluso los programas sociales hoy compran productos importados. Lo que haremos es volver a potenciar el Pronaa con los comedores populares y las ollas comunes. A través del Pronaa vamos a comprar el arroz cuando haya sobreproducción, y a buen precio”, manifestó.

La candidata también anunció medidas para impulsar la productividad agrícola mediante inversión en infraestructura y tecnología.

“La agricultura debe tener impulso tecnológico de apoyo directo, con riego tecnificado, semillas mejoradas, construcción de canales y tractores. Serán entregados cinco mil tractores a las comunidades”, prometió.

En salud, prometió implementar servicios de telemedicina para reducir los tiempos de espera en los establecimientos públicos, reforzar la lucha contra la anemia y garantizar el abastecimiento de medicamentos en hospitales y postas médicas.

Evaluación de las leyes cuestionadas

La noche del domingo, en una entrevista tras el debate presidencial, Fujimori señaló que las denominadas “leyes procrimen” serían evaluadas por una instancia independiente.

“Los partidos políticos siempre tenemos que estar en constante evaluación y nosotros lo que vamos a plantear es que se cree una comisión de alto nivel, justamente para evaluar estas leyes. Una comisión que esté fuera del tinte político”, declaró al programa *Enfrentados* de América Televisión.

Varias de las normas denominadas procrimen fueron respaldadas por la bancada de Fuerza Popular durante el actual periodo parlamentario.

Agenda

Fuentes cercanas a la cúpula de Fuerza Popular indicaron a El Comercio que Fujimori tiene previsto realizar otros tres cierres de campaña, entre el martes y el jueves.

Este martes realizará un recorrido por Huarmey y Casma, en Áncash, mientras que el miércoles estará en Piura y Lambayeque. En todas estas regiones se impuso en la primera vuelta.

Y el jueves, el cierre de su cuarta campaña presidencial será en un distrito de Lima este.