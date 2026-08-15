Keiko Fujimori reunida con presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
Keiko Fujimori reunida con presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, en Palacio de Gobierno. (Foto: Presidencia)
Por Redacción EC

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, en el Palacio de Gobierno para coordinar acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana, como la mandataria había anunciado que lo haría en eventos oficiales esta semana.

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