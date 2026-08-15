La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo hoy una reunión de trabajo con la titular del Poder Judicial, Janet Tello, en el Palacio de Gobierno para coordinar acciones conjuntas frente a la inseguridad ciudadana, como la mandataria había anunciado que lo haría en eventos oficiales esta semana.

En la sesión participaron también el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y los ministros del Interior, César Astudillo; de Defensa, Rafael Belaunde; y de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez. La cita permitió a los representantes de ambos poderes del Estado evaluar estrategias operativas inmediatas para enfrentar a la delincuencia y al crimen organizado.

#Ahora La presidenta de la república, Keiko Fujimori, sostiene reunión de trabajo con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello. Participa el primer ministro y los titulares de Interior, Defensa y Justicia.



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El contexto de esta reunión responde a la necesidad de implementar políticas de Estado integradas que permitan enfrentar flagelos sociales como la extorsión. El Poder Judicial ha manifestado previamente su disposición para mantener una colaboración estrecha que facilite la aplicación de planes preventivos y sancionadores a nivel nacional mediante un trabajo interinstitucional.

Uno de los puntos centrales de la agenda fue el fortalecimiento del Sistema Nacional Especializado de Justicia en Flagrancia Delictiva. Asimismo, se abordaron aspectos presupuestales necesarios para el despliegue del plan de implementación de unidades contra la extorsión y delitos conexos, amparados en el Decreto Legislativo 1735.

La agenda también incluye temas vinculados al presupuesto para el despliegue del plan de implementación de las unidades de extorsión y delitos conexos, DL. 1735, así como temas referidos a los trabajadores del Poder Judicial: cuarto tramo salarial del régimen laboral 728 y el… — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) August 15, 2026

La magistrada Janet Tello también incluyó en la discusión temas referidos a las demandas de los trabajadores del Poder Judicial. Específicamente, se trató el cumplimiento del cuarto tramo salarial para el personal del régimen laboral 728 y el proceso de pase de los trabajadores bajo la modalidad CAS a dicho régimen.

Durante el encuentro, Keiko Fujimori subrayó que estas coordinaciones se realizan bajo el absoluto respeto a la autonomía e independencia de los poderes del Estado. La jefa de Estado enfatizó la importancia de que todas las instituciones colaboren para que el sistema de justicia tenga una mejor capacidad de respuesta ante la delincuencia.

Keiko Fujimori y Janet Tello en el Día del Juez

Durante la reciente ceremonia por el Día del Juez, Janet Tello manifestó su preocupación por voces que alientan la intervención del sistema judicial. La magistrada suprema advirtió que los ataques hacia la judicatura y las diatribas recientes contrastan con el juramento de respeto a la independencia de poderes realizado por el Ejecutivo.

Tello rechazó los procesos disciplinarios contra magistrados que aplican el control difuso para inaplicar leyes cuestionadas del Congreso. Finalmente, defendió el derecho de los jueces a resolver libres de presiones políticas, señalando que la independencia es una garantía irrenunciable para la protección de los ciudadanos frente a los abusos de poder.