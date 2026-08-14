La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló este viernes bajo la presidencia del legislador Henry Albañil , integrante del partido Obras, tras una serie de dilaciones que mantuvieron en suspenso la conformación de este grupo. Entre sus primeros anuncios, el diputado aseguró que priorizarán el caso de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja.

“Por supuesto, es el primer caso que vamos a ver. Eso ya está presentado formalmente”, dijo al ser consultado sobre la acusación contra el diputado de Cusco que fue intervenido unas 48 horas en San Miguel. “Vamos a pasar a al etapa de investigación”, explicó.

Junto a Henry Albañil, la mesa directiva del grupo de trabajo quedó integrada por Jéssica Pérez Quispe, de la bancada de Juntos por el Perú, en la vicepresidencia, y Harvey Colchado, de Ahora Nación, en la secretaría. La elección de estos representantes se concretó durante la sesión de instalación presencial y bajo la presidencia transitoria del diputado de Renovación Popular Javier Cipriani.

Henry Albañil, diputado de Obras, asume la presidencia de la Comisión de Ética y garantiza imparcialidad en caso Julián Pérez Mallqui. (Congreso)

El inicio de funciones de este grupo de trabajo ocurre en un contexto de acumulación de denuncias de alta relevancia pública que se encontraban en pausa por la falta de una directiva instalada. Entre los casos más urgentes que deberá abordar la gestión de Henry Albañil se encuentran los expedientes por presunta agresión física contra el diputado Julián Pérez Mallqui y los cuestionamientos a Catherin Palomino por sus visitas al penal de Barbadillo y al expresidente Pedro Castillo.

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Henry Albañil, presidente de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados: El caso de Julián Pérez Mallqui es el primero que veremos, vamos a pasar a la etapa de investigación. No habrá ningún blindaje



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Al asumir el liderazgo de la comisión, Henry Albañil enfatizó la importancia de mantener una conducta intachable en el ejercicio de la función pública. “Vamos a dar la talla para cambiar la imagen que necesita nuestro Congreso”, puntualizó el legislador de Obras.

Durante el desarrollo de la sesión, los integrantes ratificaron que las actividades de la comisión se realizarán únicamente de manera presencial para otorgar mayor transparencia a los debates. Asimismo, se confirmó la permanencia de Harvey Colchado en la secretaría, luego que recibiera el respaldo de su bancada Ahora Nación para permanecer en el puesto a pesar de la denuncia fiscal en su contra.

La sesión del 14 de agosto finalmente concretó una tarea que debió ocurrir a inicios de la semana, pero que fue suspendida hasta en tres oportunidades previas por falta de consenso. Originalmente, el acto de instalación estaba previsto para el lunes 10 de agosto; sin embargo, la decisión fue aplazada primero para el martes 11 y, posteriormente, para el miércoles 12 a las 11 a.m., sin que se lograra concretar el inicio oficial de las sesiones.