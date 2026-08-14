Henry Albañil, diputado de Obras, asume la presidencia de la Comisión de Ética y garantiza imparcialidad en caso Julián Pérez Mallqui. (Congreso)
Henry Albañil, diputado de Obras, asume la presidencia de la Comisión de Ética y garantiza imparcialidad en caso Julián Pérez Mallqui. (Congreso)
Por Redacción EC

La Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados se instaló este viernes bajo la presidencia del legislador Henry Albañil , integrante del partido Obras, tras una serie de dilaciones que mantuvieron en suspenso la conformación de este grupo. Entre sus primeros anuncios, el diputado aseguró que priorizarán el caso de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja.

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