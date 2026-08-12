En ambas cámaras, esos grupos de trabajo parlamentario estarán conformados por seis legisladores cada uno.

Fuentes de El Comercio informaron que la bancada de Obras presidirá la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, mientras que Juntos por el Perú encabezará la del Senado.

En el Congreso anterior, el último de la era unicameral, la Comisión de Ética quedó marcada por sus constantes blindajes a congresistas.

Integrantes de la Comisión de Ética en la Cámara de Diputados

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso recién elegirá a su presidente este miércoles 12 de agosto a las 11 am. El retraso tiene relación con el sorpresivo anuncio de Harvey Colchado de poner su cargo a disposición a raíz de los cuestionamientos que enfrenta por la investigación fiscal por el presunto delito de negociación incompatible.

El coordinador de la comisión, Javier Cipriani (Renovación Popular), postergó la sesión para este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m. Inicialmente, se iba a realizar el martes a la misma hora, pero se movió debido a que hubo sesión de la Junta de Portavoces a las 4:00 pm.

En dicha instancia se acordó que Obras presida la Comisión de Ética Parlamentaria. La agrupación tiene como representante en el grupo de trabajo a Heber López Letona. La Mesa Directiva también estará integrada por Juntos por el Perú y Ahora Nación, cuyos representantes son Sadith Pérez y Harvey Colchado.

López Letona (52) es representante de Obras por Cusco. La única experiencia laboral que declaró en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones fue como director del Centro de Conciliación Extrajudicial “Triple A”, donde laboró desde el 2019 hasta el 2025.

También consignó que es abogado especialista en derecho corporativo de la Universidad Telesup.

Mery Infantes Castañeda Fuerza Popular

Obstetra

Mery Infantes (62) es representante de Fuerza Popular por Amazonas. Esta es su segunda gestión como parlamentaria, también ejerció el cargo en el quinquenio anterior (2021-2026). Fue una de las legisladoras que votaron por polémicas leyes como la que elimina el plazo de prescripción para investigar un delito y la que permite que los familiares de los congresistas puedan licitar con el Estado.

En el 2024, la Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó un potencial conflicto de interés en declaración jurada de intereses (DJI) de Infantes. En ese entonces, la hoy diputada era integrante accesitaria de la Comisión de Salud y en su DJI consignó que es dueña de una botica.

Cabe señalar que, en entrevista con El Comercio, Infantes aclaró que la propiedad de la botica ya ha sido trasladada a su hija.

Este Diario también dio a conocer que, entre 2021 y 2025, sus ingresos se incrementaron cerca de 17 veces, pasando de S/ 930 a S/ 15,600, sin participación de ingresos del sector privado.

En el mismo periodo, su patrimonio registró un incremento del 25%, equivalente a S/ 387,598.56 adicionales. Respecto a su candidatura al Congreso en 2021 por Fuerza Popular (Amazonas), reportó ingresos por S/ 2,000.00 y gastos por S/ 2,081.61. Asimismo, no registra deudas tributarias.

Mery Infantes Castañeda registra ante la Sunedu los grados y títulos de Licenciada en Obstetricia y Bachiller en Obstetricia, en concordancia con lo declarado en su hoja de vida.

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Jessica Sadith Pérez Quispe Juntos por el Perú

Contadora y abogada

Jessica Sadith Pérez Quispe (38) es representante de Juntos por el Perú por Puno. En la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, registró experiencia laboral en el Seguro Social de Salud - ESSALUD y la Municipalidad de Ventanilla, en las que se desempeñó como contadora y abogada, respectivamente.

Según pudo verificar este Diario, es contadora pública y abogada por la Universidad Andina Néstor Cáceres y cuenta con un magíster en contabilidad y Administración con Mención en Administración y Finanzas en la Universidad Nacional del Altiplano.

Pérez Quispe fue parte del grupo de congresistas y asesores parlamentarios que fueron registrados ingresando al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. Las visitas, captadas durante varias jornadas entre el 29 de julio y el 6 de agosto, se produjeron fuera del horario habitual de atención al público, según un reportaje difundido por Panorama.

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Edwin Espinoza Huillca Partido del Buen Gobierno

Comunicador

Edwin Espinoza Huilca (43) es representante del Partido del Buen Gobierno por Cusco. Según consignó en la hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones, se ha desempeñado en distintos periodos como consultor y gestor social para las regiones de Cusco, Apurímac y Puno, entre el 2019 y 2025.

Ha laborado en el programa Cuna Más, el Banco Interamericano de Desarrollo y Proinversión. Además, ha sido prefecto regional de Cusco entre el 2016 y el 2018.

De acuerdo con su perfil en la red social LinkedIn, es licenciado en Ciencias de la Comunicación con más de 14 años de ejercicio profesional y tiene estudios concluidos de maestría en Ciencias del Gobierno y de la Administración.

Javier Cipriani Thorne Renovación Popular

Consultor empresarial

Javier Cipriani Thorne (70) es representante de Renovación Popular por Lima Metropolitana. Según la hoja de vida que presentó ante del Jurado Nacional de Elecciones fue presidente de la Fundación Lima desde 2023 hasta 2025. Previamente, fue regidor municipal de San Isidro por el partido Perú Patria Segura (2019-2022).

El hoy diputado de la agrupación celeste también fue militante Acción Popular, de 2019 hasta 2021, y Avanza País, entre 2021 y 2024. Precisamente, por esta última agrupación postuló sin éxito a la alcaldía de San Isidro en las Elecciones Regionales y Municipales del 2022.

No declaró estudios universitarios ni técnicos en su hoja de vida y tampoco registra grados académicos ni títulos en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

Harvey Colchado Huamaní Ahora Nación

Coronel de la PNP en retiro

Harvey Julio Colchado Huamaní (52) es un coronel en retiro de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ha sido jefe de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) y coordinador del equipo especial de apoyo al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Como parte de sus labores al frente de la Diviac, Colchado dirigió diversos operativos para desarticular organizaciones criminales como el Caso Orellana, Los Cuellos Blancos del Puerto, Odebrecht y los últimos tenían relación con investigaciones contra funcionarios y allegados de las gestiones de Pedro Castillo y Dina Boluarte. Precisamente en el gobierno de esta última, el equipo que lideraba Colchado fue desactivado y el hoy diputado fue pasado al retiro.

Hace una semana, se conoció que el Ministerio Público lo acusó por el presunto delito de negociación incompatible y solicitó que se le imponga una pena de nueve años y cuatro meses de prisión efectiva. La imputación está relacionada con el alquiler de un inmueble a la Policía Nacional del Perú (PNP) cuando fue coronel PNP en actividad.

Según su hoja de vida, Colchado es licenciado en Administración y Ciencias policiales, abogado y magíster en Gobierno y Políticas Públicas.

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Con respecto a Colchado, fuentes de la comisión parlamentaria explicaron a El Comercio que dicha figura no es aplicable en este caso, debido a que Colchado fue elegido por su bancada como integrante del grupo de trabajo y la conformación se aprobó en el pleno de la Cámara baja.

“Recuerda que estar en Ética es de dos años”, subrayaron.

Los integrantes de Ahora Nación ya adelantaron que ratifican su respaldo a la decisión de mantener al exjefe de la Diviac como representante de la agrupación en la Comisión de Ética.

Como informó El Comercio, el último lunes el grupo de trabajo tenía previsto elegir a su presidente para el período 2026-2028. Incluso, existía la posibilidad de que ese mismo día se abordara el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja en la Comisaría de San Miguel.

Sin embargo, durante la sesión, Colchado anunció que ponía su “nombramiento como integrante a disposición del pleno”.

La noticia tomó por sorpresa a los presentes. Así, el proceso para elegir al titular del grupo de trabajo quedó en suspenso.

Integrantes de Ética en el Senado

Andrés Ramos Huillcas Juntos por el Perú

Agricultor y docente

El senador Andrés Ramos Huillcas, de Juntos por el Perú, es agricultor y docente. Registra una sentencia por alimentos, dictada por el Segundo Juzgado de Paz Letrado de Abancay.

El mencionado juzgado ordenó que se le descuente el 20% de sus ingresos a favor de su hijo. Así lo reportó el propio senador en la declaración jurada de hoja de vida que presentó ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) en los comicios generales de abril pasado.

En la Cámara Alta es representante de Apurímac.

No se encuentra afiliado a Juntos por el Perú. Postuló en condición de invitado.

Marco Miyashiro Arashiro Fuerza Popular.

General de la PNP en retiro



Miyashiro es exdirector de la PNP, fue comandante del Grupo Especial de Inteligencia (GEIN) y uno de los artífices de la captura de Abimael Guzmán.

También fue congresista (2016-2019). Fue parte del Congreso disuelto en el 2019 por el entonces presidente Martín Vizcarra. Además, ha sido asesor parlamentario.

Miguel Ángel Velásquez García Renovación Popular, representante de los peruanos en el exterior.

Cónsul general honorario del Perú en Seattle, Washington, Estados Unidos.



Velásquez, de Renovación Popular, es el representante de los peruanos en el exterior. Fue cónsul general honorario del Perú en Seattle, Washington, Estados Unidos.

En 1997 fue nombrado cónsul ad Honorem del Perú en Seattle. El nombramiento fue oficializado mediante una resolución suprema durante el gobierno de Alberto Fujimori.

En el 2011, el gobierno de Alan García elevó la categoría del Consulado del Perú en Seattle a Consulado General y, por ello, la de Velásquez García a Cónsul General Honorario del Perú en esa ciudad. Permaneció en ese cargo hasta agosto del 2024.

Durante el gobierno de Dina Boluarte, la Cancillería dispuso el término de sus funciones al decidir que el Consulado General en Seattle quedara a cargo de un funcionario consular de carrera.

Carlos Caballero León Partido del Buen Gobierno.

Mayor general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en retiro



Caballero, del Partido del Buen Gobierno, es mayor general de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) en retiro. Fue jefe de la Agencia de Compras de las Fuerzas Armadas, de la Comisión Nacional de Investigación y Desarrollo Aeroespacial, entre otros cargos.

Postuló a la segunda vicepresidencia de la República en las elecciones pasadas, como parte de la plancha liderada por Jorge Nieto.

Roger Astucuri Laura Partido Cívico Obras

Ingeniero agrónomo



Astucuri, del Partido Cívico Obras, es ingeniero agrónomo y magíster en Gestión Pública.

Trabajó como especialista en gestión ambiental en Sedapal.

Milita en el Partido Cívico Obras desde el 2024. Antes estuvo afiliado a los desaparecidos Partido Nacionalista Peruano y Perú Posible.

Además, fue regidor de la Municipalidad de Lurigancho en dos oportunidades, primero por el Partido Nacionalista Peruano y luego por Juntos por el Perú.

Mirtha Vásquez Chuquilín Ahora Nación

Abogada



Vásquez, de Ahora Nación, fue presidenta del Consejo de Ministros durante el gobierno de Pedro Castillo y presidenta interina del Congreso durante la gestión de Francisco Sagasti.

Es abogada y activista ambiental. También integrará la comisión de Gestión de Estado y Contraloría del Senado.

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Caso Julián Pérez sigue dilatándose

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados del Congreso recién elegirá a su presidente este miércoles 12 de agosto a las 11 am. El retraso tiene relación con el sorpresivo anuncio de Harvey Colchado de poner su cargo a disposición a raíz de los cuestionamientos que enfrenta por la investigación fiscal por el presunto delito de negociación incompatible.

Fuentes de la comisión parlamentaria explicaron a El Comercio que dicha figura no es aplicable en este caso, debido a que Colchado fue elegido por su bancada como integrante del grupo de trabajo y la conformación se aprobó en el pleno de la Cámara baja.

“Recuerda que estar en Ética es por dos años”, subrayaron.

Los integrantes de Ahora Nación ya adelantaron que ratifican su respaldo a la decisión de mantener al exjefe de la Diviac como representante de la agrupación en la Comisión de Ética.

Como informó El Comercio, el último lunes el grupo de trabajo tenía previsto elegir a su presidente para el período 2026-2028. Incluso, existía la posibilidad de que ese mismo día se abordara el caso del diputado Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja en la Comisaría de San Miguel.

Sin embargo, durante la sesión, Colchado anunció que ponía su “nombramiento como integrante a disposición del pleno”. La noticia tomó por sorpresa a los presentes. Así, el proceso para elegir al titular del grupo de trabajo quedó en suspenso.

El coordinador de la comisión, Javier Cipriani (Renovación Popular), postergó la sesión para este miércoles 12 de agosto a las 11 a.m. Inicialmente, se iba a realizar el martes a la misma hora, pero se movió debido a que hubo sesión de la Junta de Portavoces a las 4:00 pm.

En dicha instancia se definirían las presidencias de las comisiones parlamentarias; sin embargo, esa decisión se postergó para el miércoles a las 12:00 pm.

En tanto, la Comisión de Ética del Senado se instalaría este viernes 14 a las 9:45 a.m.