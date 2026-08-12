Por Thalía Cadenas, Martín Calderón

Las comisiones de Ética de la Cámara de Diputados y del Senado, responsables de evaluar las conductas de los congresistas y, de ser el caso, proponer sanciones, quedaron conformadas para el período 2026-2028.

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