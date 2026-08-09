Congresistas de Juntos por el Perú acudieron de noche al penal donde está recluido Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Congresistas de Juntos por el Perú acudieron de noche al penal donde está recluido Pedro Castillo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Congresistas y asesores parlamentarios fueron registrados ingresando durante la noche al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. Las visitas, captadas durante varias jornadas entre el 29 de julio y el 6 de agosto, se produjeron fuera del horario habitual de atención al público, según un reportaje difundido por Panorama.

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