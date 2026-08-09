Congresistas y asesores parlamentarios fueron registrados ingresando durante la noche al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Pedro Castillo. Las visitas, captadas durante varias jornadas entre el 29 de julio y el 6 de agosto, se produjeron fuera del horario habitual de atención al público, según un reportaje difundido por Panorama.

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Entre los legisladores registrados figuran Íber Antenor Maraví Olarte, José Mercedes Castillo Terrones, Yenifer Paredes, Jessica Sadith Pérez Quispe y Julián Luis Pérez Mallqui. Las imágenes también muestran el ingreso de un asesor de Paredes, quien habría cumplido funciones de conductor durante una de las visitas.

El 29 de julio, a las 7:11 p.m., Íber Maraví llegó en un taxi por aplicativo al penal de Barbadillo. Según las imágenes difundidas, el entonces senador ingresó al establecimiento tras identificarse y permaneció allí hasta cerca de la medianoche.

A las 7:54 p.m. de ese mismo día llegó un vehículo particular en el que se trasladaba José Mercedes Castillo Terrones, hermano de Pedro Castillo. El reportaje registró su ingreso al penal con varias bolsas que contenían alimentos.

Ambos fueron captados saliendo juntos a las 11:52 p.m.

El 4 de agosto, a las 9:07 p.m., un vehículo Audi Q3 ingresó al penal de Barbadillo. En su interior se encontraba Yenifer Paredes, diputada y familiar de Pedro Castillo.

El vehículo era conducido por Mauro Gonzales Caballero, identificado en el reportaje como asesor de Paredes. Las imágenes muestran que el automóvil ingresó al establecimiento penitenciario y que el conductor también entró.

Más de dos horas después, el vehículo salió de Barbadillo con Paredes en el asiento del copiloto.

Al día siguiente, el 5 de agosto, Paredes volvió a ingresar al penal en el mismo vehículo, esta vez a las 8:57 p.m. Las imágenes difundidas muestran nuevamente al asesor y conductor acompañándola.

La noche del 5 de agosto también fue registrado el ingreso de Jessica Sadith Pérez Quispe, diputada de Juntos por el Perú. La legisladora llegó aproximadamente a las 9:25 p.m. a bordo de una camioneta Hyundai Creta y caminó hasta el acceso del penal para identificarse.

El reportaje mostró posteriormente el ingreso de bolsas con alimentos al establecimiento penitenciario.

Según las imágenes difundidas, a las 11:51 p.m. salieron del penal varios vehículos, entre ellos el Audi Q3 en el que se trasladaba Yenifer Paredes y otro automóvil utilizado por José Mercedes Castillo.

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El reportaje señaló que una tercera persona habría viajado en el asiento posterior del Audi, aunque no identificó con certeza a esa persona.

El 6 de agosto, a las 8:40 p.m., fue registrado el ingreso a Barbadillo de una camioneta Toyota Fortuner vinculada al diputado Julián Luis Pérez Mallqui.

Las imágenes muestran al legislador ingresando al penal y, posteriormente, saliendo del establecimiento y retirándose en el mismo vehículo.