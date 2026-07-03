El expresidente Alejandro Toledo -recluido en el penal de Barbadillo, en Ate- autorizó a su abogado a elaborar un pedido de indulto por motivos de salud. El exmandatario cumple dos condenas: una por el caso Odebrecht y otra por Ecoteva.

En octubre del 2024, el Poder Judicial condenó a Toledo a 20 años y 6 meses de prisión por los delitos de colusión y lavado de activos por el Caso Odebrecht. Esto tras se hallado responsable de recibir una coima de más de US$ 30 millones de la empresa Odebrecht a cambio de la concesión para los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Casi un año después, en setiembre del 2025, el exmandatario, quien fugó a Estados Unidos en un intento por evidar a la justicia, fue condenó a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el marco del caso Ecoteva.

Según informó El Comercio, de acuerdo a la Fiscalía serían US$ 5’126,715.96 lo que Toledo, la ex primera dama Eliane Karp y personas allegadas habrían lavado a través de la compra de inmuebles y pago de hipotecas en nuestro país.

“Autorizo al doctor Carlos Torres Caro, a preparar un texto de solicitud de indulto, pues mi situación de salud es grave y lo amerita”, indica el documento que lleva la firma de Toledo.

Documento escrito a puño y letra por Alejandro Toledo, quien purga su condena en el penal de Barbadillo