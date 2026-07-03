ALEJANDRO TOLEDO
ALEJANDRO TOLEDO
Por Redacción EC

El expresidente Alejandro Toledo -recluido en el penal de Barbadillo, en Ate- autorizó a su abogado a elaborar un pedido de indulto por motivos de salud. El exmandatario cumple dos condenas: una por el caso Odebrecht y otra por Ecoteva.

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