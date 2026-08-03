El expresidente del Tribunal Constitucional y actual abogado de Alejandro Toledo, Ernesto Blume, anunció que insistirá ante el Poder Judicial para que el exmandatario cumpla su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario, al considerar que su delicado estado de salud justifica la aplicación de razones humanitarias.

“Vamos a insistir con el Poder Judicial para que permita la pena domiciliaria y, tan pronto se habilite la posibilidad del indulto, vamos a utilizar también esa figura”, dijo en una entrevista con el podcast ´Siempre a las ocho’ con Milagros Leiva.

Blume explicó que asumió la defensa legal del expresidente de manera ad honorem y sostuvo que su objetivo es lograr una modificación en las condiciones en las que Toledo cumple actualmente su condena.

“En efecto, he aceptado patrocinar al expresidente Alejandro Toledo para que logre, bien una gracia presidencial o bien la modificación de las condiciones en que viene cumpliendo la pena impuesta. Lo hago ad honorem y por solidaridad, como lo he hecho en otras ocasiones", afirmó.

El abogado argumentó que el pedido se sustenta en la Ley N.° 32181, que modificó el artículo 22 del Código Penal y establece un tratamiento especial para las personas mayores de 80 años.

“Los mayores de 80 años, por razones humanitarias, afrontarán su condena conforme a los alcances del artículo 88 del Código Penal o del artículo 290 del Nuevo Código Procesal Penal, que establece que la persona puede cumplir la pena bajo la figura de prisión domiciliaria”, explicó.

En ese sentido, señaló que la norma permite que la privación de la libertad se cumpla en el domicilio cuando las condiciones de salud así lo ameriten.

Blume aseguró que Toledo presenta un cuadro clínico complejo que incluye enfermedades oncológicas y otros padecimientos.

“El índice de presencia oncológica en su organismo se mantiene. Tiene hipertensión arterial severa, prediabetes y un deterioro psicológico marcado”, sostuvo.

Asimismo, consideró que el sistema de justicia debe actuar con sensibilidad frente a la situación médica del exmandatario.

“Creo que el sistema judicial no puede ser indiferente frente al drama humano de una persona que está demostradamente enferma, que tiene problemas oncológicos y graves afectaciones en varios de sus órganos”, indicó.

Finalmente, formuló un llamado a los magistrados de la Corte Suprema para que evalúen el pedido teniendo en cuenta el estado de salud de su patrocinado.

“Hago un pedido públicamente a los magistrados de la Corte Suprema para que, cuando vean esta petición, consideren que están frente a un paciente y un recluido en delicadísimo estado de salud. Lo mínimo que debe tener una sociedad en un sistema constitucional es sensibilidad”, concluyó.