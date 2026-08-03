Alejandro Toledo permanece en prisión pese a su deteriorado estado de slud según Blume. (Foto: Andina)
Alejandro Toledo permanece en prisión pese a su deteriorado estado de slud según Blume. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El expresidente del Tribunal Constitucional y actual abogado de Alejandro Toledo, Ernesto Blume, anunció que insistirá ante el Poder Judicial para que el exmandatario cumpla su condena bajo la modalidad de arresto domiciliario, al considerar que su delicado estado de salud justifica la aplicación de razones humanitarias.

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