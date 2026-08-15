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Resumen

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El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, plantea que el Perú aproveche el actual contexto político regional para promover una “reforma profunda” del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH). A su juicio, el actual escenario representa “una oportunidad de oro” para impulsar cambios en el sistema, una propuesta que será planteada a la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Lejos de apostar por el retiro del Perú del sistema, su postura apunta a que se promueva una reforma.

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Entrevista