El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que a la fecha no se ha registrado ningún tipo de desabastecimiento de alimentos en Lima por el fenómeno El Niño. Asimismo, descartó que es puedan registrar cortes de agua en la capital como ocurrió en el 2017.

En declaraciones a RPP este sábado 31 de octubre, aseguró que hasta hoy en Lima están ingresando más de 8 mil toneladas de alimentos por día. “Entran entrando alimento y en este momento, hoy, no existe desabastecimiento”, explicó.

Vinelli aseguró que si se registra alguna emergencia que quiebre la entrega de alimentos, el Gobierno avisará “rápidamente a la población”.

Acerca de posibles cortes en el servicio de agua en Lima, como ocurrió en el fenómeno El Niño del 2017, el ministro comentó que esos problemas ocurrieron porque la planta potabilizadora no tenía filtros que hoy sí esstán instalados. Por esto, comentó que no habrá problemas con la distribución de agua en la capital.

A nivel de regiones, Marco Vinelli informó que desplegarán cinco buques de la Marina de Guerra que pueden potabilizar el agua de mar. Con esto, se procederá a embotellar y distribuir a las zonas que tengan problemas con el acceso al agua.

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Marco Vinelli dijo que el Gobierno ha priorizado la ejecución de obras que sí puede realizar ante la falta de trabajos de prevención. Esto incluye colocación de mallas, compra de autobombas, limpieza de río y otras gestiones realizables.

Por esto, pidió apoyo a la población para disminuir los impactos del fenómeno El Niño y para evitar la pérdida de vidas. En total destacó cuatro puntos: “Primero, que la población ponga a buen recaudo sus bienes de valor, sus documentos de identidad o documentos preciados que tengan, así como cuidar a sus animalitos. En la capital que se limpien techos y canaletas para que el agua no se acumule”.

Segundo, exhortó que no se arroje basura a ríos y canaletas para evitar la colmatación. “Tercero, cuando ocurra una emergencia, que la población se retire rápidamente de la emergencia y no se quede a tomar fotos o videos porque exponen su vida”.

Finalmente, que se tome en cuenta la comunicación oficial para evitar fuentes falsas que generen desinformación en la ciudadanía.