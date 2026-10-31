El ministro Marco Vinelli aseguró que las plantas de tratamiento de agua tienen filtros para evitar que ocurran cortes como en el 2017. (Foto: Andina)
El ministro Marco Vinelli aseguró que las plantas de tratamiento de agua tienen filtros para evitar que ocurran cortes como en el 2017. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, dijo que a la fecha no se ha registrado ningún tipo de desabastecimiento de alimentos en Lima por el fenómeno El Niño. Asimismo, descartó que es puedan registrar cortes de agua en la capital como ocurrió en el 2017.

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