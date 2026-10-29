Intensas lluvias activaron quebradas en Oxapampa en la sierra central. (Facebook / Voz Digital
Intensas lluvias activaron quebradas en Oxapampa en la sierra central. (Facebook / Voz Digital
Por Redacción EC

Las lluvias intensas registradas durante la madrugada de hoy jueves provocaron la activación de quebradas en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Pasco. El fenómeno meteorológico interrumpió la transitabilidad en la carretera principal hacia el sector de Eñeñas en la selva central, como antesala a las precipitaciones por el fenómeno El Niño.

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