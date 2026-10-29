Las lluvias intensas registradas durante la madrugada de hoy jueves provocaron la activación de quebradas en el distrito de Villa Rica, provincia de Oxapampa, Pasco. El fenómeno meteorológico interrumpió la transitabilidad en la carretera principal hacia el sector de Eñeñas en la selva central, como antesala a las precipitaciones por el fenómeno El Niño.

El incremento en el caudal del río Entaz causó el colapso de un puente alterno en el sector de Entre Ríos a las 6:00 a.m. Esta estructura provisional facilitaba los trabajos de construcción del nuevo puente sobre el río Yezú.

Los deslizamientos de tierra y piedras ya venían afectando desde fechas previas la plataforma de la vía vecinal en el sector conocido como La Progresiva. Las autoridades locales evaluaron daños materiales en un total de 101 metros de la infraestructura vial.

Las intensas lluvias y el desborde de ríos este 29 de octubre restringió la conexión terrestre entre la provincia de Oxapampa y los distritos de Constitución y Puerto Bermúdez. Vehículos de carga y transporte de pasajeros permanecieron varados en la ruta hacia la ciudad de Pucallpa.

Se espera que el Centro de Operaciones de Emergencia Regional de Pasco disponga el traslado de maquinaria pesada para la limpieza del tramo afectado. El personal municipal coordinó las acciones de respuesta con el Instituto Nacional de Defensa Civil.

En paralelo, en Piura continúan las lluvias intensas que han activado en las últimas hora la quebrada que causó el desborde del río Serrán, en Morropón en la zona sierra de la región.

Río se desborda y bloquea carretera de Piura en ruta a la sierra. (X / Julio Montenegro

El intenso caudal restringió el tránsito vehicular en la carretera que lleva hacia la sierra de Piura en la vía entre Morropón y Huancabamba.