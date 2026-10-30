El Poder Judicial (PJ) dictó auto de enjuiciamiento contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en el marco del proceso que se le sigue por el caso “Agro Rural”.

La decisión la adoptó el Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria para casos de Corrupción y Crimen Organizado, en audiencia del último 27 de octubre, luego de concluir el control de acusación en contra de 13 implicados, entre ellos el actual titular del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Con ello, el próximo paso es la instalación del juicio oral donde el Ministerio Público (MP) sustentará su requerimiento acusatorio en el que solicitó 4 años de pena privativa de libertad contra Vinneli por el presunto delito de colusión simple y, alternativamente, 5 años y 4 meses de cárcel por negociación incompatible.

La fiscalía también requirió 3 años y 8 meses de inhabilitación para ejercer cargo público, sea por elección popular o designación y el pago de una reparación civil.

Ministro Marco Vinelli en Aplao, provincia de Castilla, región Arequipa. Foto: Agrobanco.

Vinelli Ruiz es acusado en su condición de ex director ejecutivo del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural), cargo que ejerció desde el 10 de junio de 2015 al 28 de febrero de 2016.

El Comercio solicitó la versión del ministro, pero hasta el cierre de este informe no respondió.

Abraham Ávila Trivelli, abogado de Vinelli dijo a este Diario que no se pronunciarían sobre el tema debido a la reserva del caso y porque han apelado la decisión judicial.

“Por normas profesionales no brindamos declaraciones sobre nuestros patrocinados (…) en su momento él expondrá lo que corresponde, yo solo me limito a los aspectos jurídicos, pero eso (el auto de enjuiciamiento) está impugnado”, sostuvo.

MARCO VINELLI Y EL CASO AGRO RURAL (FOTO: MINISTERIO PÚBLICO)

Desde el Ministerio Público se informó que la fiscal provincial anticorrupción, Diana Paico Guevara, defendió la investigación y logró que el juez desestime de manera íntegra 16 recursos con los que las defensas buscaban archivar el caso.

“Al ratificar la validez de la imputación fiscal, la judicatura confirmó que deberán acudir al juzgamiento los ex directores ejecutivos, Álvaro Quiñe y Marco Vinelli, junto a exjefes de Administración, Asesoría Jurídica, Infraestructura y Logística de Agro Rural, además del contratista”, indicaron a través de una nota de prensa.

De acuerdo a la acusación, habrían causado perjuicio al Estado por haber permitido desembolsos de dinero hasta por la suma de los S/ 18.7 millones, a empresas contratistas y de supervisión que habrían sido favorecidas pese a incumplir con los requisitos normativos.

El caso se vincula a ejecución y supervisión de la obra “Mejoramiento de los Canales de Irrigación de la margen derecha del distrito de Tomaykichwa – Ambo Huánuco” valorizada en más de S/23 millones a cargo de Agro Rural.