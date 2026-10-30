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Resumen

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El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). (Foto: Presidencia)
El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, brindó una conferencia de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN). (Foto: Presidencia)
/ Cristian Olea
Por Karem Barboza Quiroz

El Poder Judicial (PJ) dictó auto de enjuiciamiento contra el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, en el marco del proceso que se le sigue por el caso “Agro Rural”.

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