Eva Fernenbug falleció este sábado en Bruselas, en un asilo de ancianos. (Foto: USI)
Eva Fernenbug falleció este sábado en Bruselas, en un asilo de ancianos. (Foto: USI)
Por Redacción EC

La exprimera dama Eliane Karp reveló que su madre, Eva Fernenbug, falleció en Bruselas (Bélgica) a pocos días de cumplir 100 años y afirmó que no pudo despedirse de ella debido a una orden de captura que pesa en su contra.

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