La exprimera dama Eliane Karp reveló que su madre, Eva Fernenbug, falleció en Bruselas (Bélgica) a pocos días de cumplir 100 años y afirmó que no pudo despedirse de ella debido a una orden de captura que pesa en su contra.

En declaraciones a RPP, la esposa del expresidente Alejandro Toledo señaló que la noticia la afectó profundamente y responsabilizó al sistema de justicia peruano por impedirle salir de Israel para acompañar a su madre en sus últimos momentos.

“Ayer falleció mi mamá. Falleció cuando le faltaba muy poco para 100 años de vida. Yo quiero decirle a todo el sistema judicial, empezaron a hacer problemas a mi mamá en el año 2012, pues ahora falleció ¿cuánto tiempo puede aguantar esto?”, dijo .

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Karp explicó que desde hace varios años no podía reunirse con su madre debido a la orden de captura internacional y la medida de prisión preventiva dictada en su contra.

“Mamá falleció en Bruselas. No veo a mamá desde que no puedo viajar, porque tengo una alerta roja de Interpol y una prisión preventiva que está muy de moda para todos menos para los fiscales y los jueces”, señaló.

Asimismo, sostuvo que la situación judicial tuvo un fuerte impacto en la salud de Fernenbug, quien, según indicó, vivía sola en una residencia para adultos mayores.

“(La situación judicial) la afectó enormemente, imagínese una señora que estaba hasta ayer completamente sola en un asilo para ancianos, donde no puede caminar, comer sola, y con la situación de nosotras dos, en que ella no puede viajar y yo no puedo viajar hacia ella. Es obvio que cualquier persona se va a enfermar al máximo”.

Finalmente, Karp expresó su temor por la situación que atraviesa su esposo Alejandro Toledo, quien cumple condena en prisión, y lanzó una advertencia al sistema de justicia.

“Y ahí tenemos una muerte en la familia y no se atrevan a pensar que van a hacer lo mismo con mi esposo”, recalcó.