Baella deslizó la posibilidad de que Pedro Castillo pueda ser trasladado a la Base Naval del Callao.
Baella deslizó la posibilidad de que Pedro Castillo pueda ser trasladado a la Base Naval del Callao.
Por Redacción EC

Las visitas nocturnas de parlamentarios al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo han generado cuestionamientos desde el Congreso. Un informe periodístico reveló que diputados y senadores de Juntos por el Perú ingresaron al establecimiento penitenciario durante la noche, incluso permaneciendo varias horas en el lugar.

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