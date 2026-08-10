Las visitas nocturnas de parlamentarios al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo han generado cuestionamientos desde el Congreso. Un informe periodístico reveló que diputados y senadores de Juntos por el Perú ingresaron al establecimiento penitenciario durante la noche, incluso permaneciendo varias horas en el lugar.

En ese contexto, el diputado de Renovación Popular, José Baella, consideró que corresponde al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) explicar bajo qué condiciones se están produciendo estas visitas y quién debe asumir la responsabilidad por los controles dentro del establecimiento.

“Yo creo que aquí hay responsabilidad y debe afrontarla el INPE. Hay que pedirle al INPE para que nos informe exactamente qué es lo que tiene que haber, inclusive anteriormente, un candidato también iba a visitarlo”, dijo desde el Congreso.

“Por ultimo sabe qué por qué tiene que estar en Barbadillo, de repente se puede ir a la Base Naval del Callao ¿por qué no? Hay que poner las cosas en orden y si no, esto se desbanda", agregó.

El parlamentario planteó que, si existen cuestionamientos respecto de la seguridad y el control de las visitas, podría evaluarse que el exmandatario sea trasladado a otro establecimiento penitenciario, mencionando expresamente la Base Naval del Callao como una alternativa.

De acuerdo con el reporte, los ingresos se produjeron entre finales de julio y los primeros días de agosto. Algunos parlamentarios llegaron después de las siete de la noche y se retiraron cerca de la medianoche, utilizando sus credenciales parlamentarias y vehículos particulares.

La situación ha abierto el debate sobre los alcances de la prerrogativa que tienen los congresistas para ingresar a los establecimientos penitenciarios.