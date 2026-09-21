Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas vuelve a la acción esta semana. El tenista peruano enfrentará al argentino Tomás Farjat este martes 22 de septiembre de 2026, por la primera ronda del Challenger de Buenos Aires, también conocido como Copa Ciudad de Tigre. El partido se disputará en la cancha 7 del Racket Club de Palermo, en Argentina. Varillas llega al torneo después de una importante actuación con la Selección Peruana de Copa Davis, mientras que Farjat consiguió su clasificación al cuadro principal tras superar la fase previa.

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