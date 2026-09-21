Juan Pablo Varillas vuelve a la acción esta semana. El tenista peruano enfrentará al argentino Tomás Farjat este martes 22 de septiembre de 2026, por la primera ronda del Challenger de Buenos Aires, también conocido como Copa Ciudad de Tigre. El partido se disputará en la cancha 7 del Racket Club de Palermo, en Argentina. Varillas llega al torneo después de una importante actuación con la Selección Peruana de Copa Davis, mientras que Farjat consiguió su clasificación al cuadro principal tras superar la fase previa.

Tras ser el héroe del equipo peruano de la Copa Davis -ganó sus dos partidos y cerró la serie a favor ante Paraguay-, Juan Pablo Varillas vuelve al circuito Challenger dispuesto a mostrar su recuperación. El tenista nacional debuta hoy en el Challenger 75 de Buenos Aires, donde también tendrá actividad Gonzalo Bueno.

‘Juanpi’, quien viene de disputar la final del Challenger de Como y llegar a cuartos de final en Génova, enfrenta al local Tomas Farjat. Gonzalo Bueno, quien no jugó la Davis por una molestia en la espalda, también forma parte del cuadro y enfrenta al uruguayo Franco Roncadelli alrededor de las 10 de la mañana.

¿A qué hora juegan Varillas vs. Farjat?

El partido entre Juan Pablo Varillas y Tomás Farjat está programado para este martes 22 de septiembre y comenzará no antes de las 8:00 a. m. (hora peruana).

En Argentina, el encuentro está previsto para comenzar no antes de las 10:00 a. m. La hora exacta puede variar dependiendo de la duración de los partidos anteriores en la programación de la cancha 7.

¿Dónde ver Varillas vs. Farjat en vivo?

El debut de Juan Pablo Varillas en el Challenger de Buenos Aires podrá seguirse en directo a través de ATP Challenger TV, plataforma oficial que ofrece la transmisión de los partidos del circuito Challenger.

También se podrá conocer el resultado y las principales incidencias del encuentro mediante el seguimiento en vivo de los marcadores del torneo.

¿Cómo llegan Juan Pablo Varillas y Tomás Farjat?

Varillas llega al Challenger de Buenos Aires con confianza después de su participación con el equipo peruano de Copa Davis. El tenista nacional ganó sus dos partidos individuales en la serie y fue una de las piezas importantes para que Perú consiguiera la clasificación.

Actualmente, el peruano ocupa el puesto 196 del ranking ATP y parte como favorito ante Farjat por su posición en la clasificación mundial y su experiencia en el circuito profesional.

Por su parte, Tomás Farjat, ubicado en el puesto 835 del ranking ATP, llega procedente de la fase de clasificación. El argentino consiguió su boleto al cuadro principal después de vencer a su compatriota Bruno Fernández.

Varillas vs. Farjat: historial entre ambos

Juan Pablo Varillas y Tomás Farjat ya se enfrentaron anteriormente en el circuito profesional. El único duelo registrado entre ambos favorece al tenista peruano.

El encuentro se produjo precisamente en el Challenger de Buenos Aires en 2019. En aquella oportunidad, Varillas se impuso por 6-2 y 6-3.

De esta manera, el peruano buscará ampliar su ventaja en el historial cuando vuelva a enfrentarse al argentino en la edición 2026 del torneo.