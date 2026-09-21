‘Nacho’ se convierte en el primer peruano en formar parte de este prestigioso torneo y será capitaneado por la leyenda Andre Agassi.
‘Nacho’ se convierte en el primer peruano en formar parte de este prestigioso torneo y será capitaneado por la leyenda Andre Agassi.
Por Redacción EC

Historia para el tenis peruano. Ignacio Buse fue convocado por primera vez para disputar la Laver Cup 2026, un prestigioso torneo que reúne a los tenistas top mundiales en Londres. El peruano estará presente del 25 al 27 de septiembre en la capital inglesa y quedará listo para saltar a la cancha en el Team Mundial.

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