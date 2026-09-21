Historia para el tenis peruano. Ignacio Buse fue convocado por primera vez para disputar la Laver Cup 2026, un prestigioso torneo que reúne a los tenistas top mundiales en Londres. El peruano estará presente del 25 al 27 de septiembre en la capital inglesa y quedará listo para saltar a la cancha en el Team Mundial.

‘Nacho’ acompañará a una nómina de jugadores con un objetivo claro: revalidar el torneo conquistado el año pasado en San Francisco. Buse aportará su granito de arena a los titulares Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Francisco Cerúndolo, Alexander Bublik, Learner Tien y Brandon Nakashima. Todos ela starán capitaneador por el histórico Andre Agassi.

“La Laver Cup es un evento histórico y estoy emocionado por formar parte. Es una increíble oportunidad de estar rodeador por tantos grandes jugadores e íconos del deporte, y de tener a alguien con la experiencia de Andre Agassi como entrenador. Voy a disfrutarlo, aprender tanto como pueda y aprovechar al máximo la experiencia”, expresó Buse.

El rival a vencer es el el Team Europa, que está conformado por varios ‘monstruos’ del tenis mundial. Los integrantes son Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Casper Ruud, Flavio Cobolli, Jakub Mensik y Rafael Jódar. El capitán es Yannick Noah.

Como se sabe, Buse ha formará parte de este certamen por primera vez y confirma su buen presente en el tenis. El peruano ha ganado prestigio internacional este año, alcanzando el top 30 del mundo en el ranking ATP. Además, ganó dos torneos de esta categoría: Hamburgo y Winson-Salem. Sin duda, una gran noticia para ‘Nacho’.

SOBRE EL AUTOR