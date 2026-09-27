Zverev vence a Tien y Europa levanta la Laver Cup 2026 ante el equipo de Ignacio Buse. (Foto: Laver Cup)
Zverev vence a Tien y Europa levanta la Laver Cup 2026 ante el equipo de Ignacio Buse. (Foto: Laver Cup)
Por Redacción EC

Europa recuperó el trono de la Laver Cup 2026. El equipo capitaneado por Yannick Noah consiguió los puntos necesarios para quedarse con el trofeo tras imponerse al Team World de Ignacio Buse y selló una nueva conquista en el certamen que reúne a destacados tenistas de ambos equipos.

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