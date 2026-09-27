Europa recuperó el trono de la Laver Cup 2026. El equipo capitaneado por Yannick Noah consiguió los puntos necesarios para quedarse con el trofeo tras imponerse al Team World de Ignacio Buse y selló una nueva conquista en el certamen que reúne a destacados tenistas de ambos equipos.

La definición quedó encaminada después de la victoria europea en el partido de dobles, que dejó a su equipo a solo un triunfo de alcanzar la puntuación definitiva. Alexander Zverev asumió entonces la responsabilidad de cerrar la serie y no dejó escapar la oportunidad frente al estadounidense Learner Tien.

El alemán superó a Tien por 7-6(3) y 6-3, en un encuentro que se extendió durante una hora y 50 minutos. Zverev impuso condiciones en los momentos decisivos y consiguió el punto que permitió a Europa ampliar su ventaja a 13-5, una diferencia que ya resultó imposible de remontar para Resto del Mundo.

Crowning the champs🏆



The Laver Cup has returned to Team Europe.#LaverCup #TennisUnrivaled pic.twitter.com/ABQ3LvbeCx — Laver Cup (@LaverCup) September 27, 2026

Con ese resultado, Europa levantó nuevamente el trofeo y alcanzó su sexta Laver Cup. El conjunto europeo confirmó así su dominio histórico en el torneo, mientras que el equipo internacional tuvo que conformarse con el segundo lugar en esta edición.

Entre los integrantes del Team World estuvo el peruano Ignacio Buse, quien formó parte de la convocatoria para esta edición del certamen. El tenista nacional fue considerado suplente y vivió desde esa posición la definición que terminó con una nueva celebración del equipo europeo.

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