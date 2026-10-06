Ignacio Buse ya conoce parte del camino que deberá recorrer en el Masters 1000 de Shanghái. El peruano fue incluido entre los 32 jugadores preclasificados del torneo y, gracias a esta condición, no tendrá que disputar la primera ronda. Su debut en el cuadro principal está programado para este viernes o sábado.

El ‘Colo’ partirá como cabeza de serie y espera al ganador del partido entre Vit Kopriva y Zizou Bergs para conocer a su primer rival. Buse tendrá así la oportunidad de iniciar su participación en una instancia más avanzada y buscará aprovecharla para seguir sumando experiencia y resultados importantes en la gira asiática.

El sorteo, además, le dejó una posibilidad que podría elevar considerablemente el nivel de su siguiente desafío. Buse quedó ubicado en la misma zona del cuadro que Carlos Alcaraz, por lo que un triunfo en su estreno y otro resultado favorable en la siguiente ronda podrían ponerlo frente al español en la tercera fase.

Ignacio Buse en activación de Peugeuot en el Club Rinconada. (Foto: Julio Reaño/GEC)

Un partido contra Alcaraz sería inédito para el peruano y representaría uno de los desafíos más importantes de su carrera. Sin embargo, para que ese cruce pueda darse, ambos deberán superar primero sus respectivos compromisos en Shanghái, por lo que la atención de Buse estará concentrada inicialmente en el ganador entre Kopriva y Bergs.

La presencia del tenista nacional como cabeza de serie también refleja el crecimiento que viene mostrando durante la temporada. Su posición en el ranking le permitió evitar la primera ronda del Masters 1000 de Shanghái, donde ahora buscará avanzar y tener la posibilidad de enfrentarse a una de las principales figuras del circuito.

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