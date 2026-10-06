Ignacio Buse será cabeza de serie en Shanghái: podría enfrentar a Carlos Alcaraz. (Foto: ATP)
Ignacio Buse será cabeza de serie en Shanghái: podría enfrentar a Carlos Alcaraz. (Foto: ATP)
/ BSR Agency
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya conoce parte del camino que deberá recorrer en el Masters 1000 de Shanghái. El peruano fue incluido entre los 32 jugadores preclasificados del torneo y, gracias a esta condición, no tendrá que disputar la primera ronda. Su debut en el cuadro principal está programado para este viernes o sábado.

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