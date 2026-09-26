Por Redacción EC

Ignacio Buse vive una experiencia especial en la Laver Cup 2026. El tenista peruano se encuentra en Londres como suplente oficial del Team World (Resto del Mundo), lo que le permite entrenar y compartir jornada con destacados jugadores del circuito internacional.

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