Ignacio Buse vive una experiencia especial en la Laver Cup 2026. El tenista peruano se encuentra en Londres como suplente oficial del Team World (Resto del Mundo), lo que le permite entrenar y compartir jornada con destacados jugadores del circuito internacional.

Entre ellos se encuentra el australiano Álex de Miñaur, con quien Buse tuvo la oportunidad de compartir entrenamiento durante la preparación del equipo para la competencia. La presencia del peruano en el certamen representa una nueva experiencia dentro de su carrera y le permite convivir de cerca con tenistas de élite.

El ambiente dentro del Team World también tuvo un resultado positivo en la jornada. De Miñaur protagonizó uno de los partidos más destacados al derrotar al alemán Alexander Zverev en un encuentro que se definió en el super tie-break.

El australiano se impuso por 2-6, 7-6 (5) y 11-9, luego de protagonizar una importante remontada. De Miñaur llegó a estar 6-2 y 5-3 abajo, pero consiguió reaccionar y terminó llevándose la victoria.

El australiano incluso salvó un punto de partido antes de completar su remontada y darle un triunfo importante al Team World, capitaneado por Andre Agassi.