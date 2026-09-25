Ignacio Buse afrontará una nueva experiencia internacional con su participación en la Laver Cup 2026, donde buscará aportar al equipo que representa al resto del mundo frente a una selección de las principales figuras del tenis europeo.

El peruano llega a esta competencia tras sus recientes actuaciones en la Copa Davis y tendrá la expectativa de conocer su participación en la jornada inaugural. Revisa aquí los horarios, canales de transmisión y partidos programados para la fecha 1 del torneo.

El sistema de competencia se diferencia de otros torneos, ya que se desarrolla durante tres jornadas y combina encuentros individuales con duelos de dobles. La puntuación también varía según el día: el viernes cada triunfo suma un punto, el sábado dos y el domingo tres.

Equipos de la Laver Cup 2026

Team Europa

Alexander Zverev

Carlos Alcaraz

Flavio Cobolli

Rafael Jodar

Jakub Mensik

Casper Ruud

Arthur Fery (alternante)

Team World

Taylor Fritz

Alex de Minaur

Brandon Nakashima

Alexander Bublik

Learner Tien

Francisco Cerúndolo

Ignacio Buse (alternante)

Partidos de la fecha 1 - viernes 25 de septiembre

7:00 a.m. | Casper Ruud vs. Francisco Cerúndolo

8:10 a.m. | Jakub Mensik vs. Brandon Nakashima

1:00 p.m. | Rafael Jódar vs. Aleksandr Búblik

2:30 p.m. | Carlos Alcaraz/Jakub Mensik vs. Taylor Fritz/Alksandr Búblik

Dónde ver la Laver Cup 2026