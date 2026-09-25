Ignacio Buse afrontará una nueva experiencia internacional con su participación en la Laver Cup 2026, donde buscará aportar al equipo que representa al resto del mundo frente a una selección de las principales figuras del tenis europeo.
El peruano llega a esta competencia tras sus recientes actuaciones en la Copa Davis y tendrá la expectativa de conocer su participación en la jornada inaugural. Revisa aquí los horarios, canales de transmisión y partidos programados para la fecha 1 del torneo.
El sistema de competencia se diferencia de otros torneos, ya que se desarrolla durante tres jornadas y combina encuentros individuales con duelos de dobles. La puntuación también varía según el día: el viernes cada triunfo suma un punto, el sábado dos y el domingo tres.
Equipos de la Laver Cup 2026
Team Europa
- Alexander Zverev
- Carlos Alcaraz
- Flavio Cobolli
- Rafael Jodar
- Jakub Mensik
- Casper Ruud
- Arthur Fery (alternante)
Team World
- Taylor Fritz
- Alex de Minaur
- Brandon Nakashima
- Alexander Bublik
- Learner Tien
- Francisco Cerúndolo
- Ignacio Buse (alternante)
Partidos de la fecha 1 - viernes 25 de septiembre
- 7:00 a.m. | Casper Ruud vs. Francisco Cerúndolo
- 8:10 a.m. | Jakub Mensik vs. Brandon Nakashima
- 1:00 p.m. | Rafael Jódar vs. Aleksandr Búblik
- 2:30 p.m. | Carlos Alcaraz/Jakub Mensik vs. Taylor Fritz/Alksandr Búblik
Dónde ver la Laver Cup 2026
- España: Teledeporte, RTVE Play, Eurosport y HBO Max.
- Perú y Sudamérica: DGO y DirecTV Sports, además de ESPN y Disney+ en la región.
- México: ESPN y Disney+.
- Estados Unidos: Tennis Channel