La Laver Cup 2026 ya comenzó este viernes 25 de setiembre en The O2 de Londres, Inglaterra, con una nueva edición del particular torneo que enfrenta al Team Europe contra el Team World. La competencia reúne a 12 jugadores principales y dos alternantes, entre ellos el peruano Ignacio Buse, quien integra el equipo del Resto del Mundo. La programación se extiende hasta el domingo 27 y los partidos pueden seguirse en Perú a través de ESPN y Disney+ Plan Premium.

¿Qué partidos se juegan en la Laver Cup 2026?

La primera jornada contempla cuatro encuentros. Este viernes, desde las 7:00 a. m. en Perú, Casper Ruud enfrenta a Francisco Cerúndolo; posteriormente, Jakub Mensik se mide con Brandon Nakashima. En la sesión nocturna, programada desde la 1:00 p. m., Rafael Jódar juega ante Alexander Bublik y luego Carlos Alcaraz y Jakub Mensik se enfrentan en dobles a Taylor Fritz y Alexander Bublik.

El sábado 26 habrá nuevamente cuatro partidos: dos en la sesión diurna y dos en la nocturna. La jornada comenzará a las 7:00 a. m. en Perú, mientras que la sesión de la tarde está prevista desde la 1:00 p. m.. Los nombres de los protagonistas se determinan de acuerdo con las decisiones de los capitanes, por lo que la organización advierte que la programación puede sufrir modificaciones.

¿Cuándo juega Ignacio Buse y qué se sabe de su participación?

Una de las novedades para el público peruano es la presencia de Ignacio Buse en el Team World. El tenista nacional fue incluido como alternante del conjunto dirigido por Andre Agassi, junto con los titulares Taylor Fritz, Alex de Miñaur, Brandon Nakashima, Alexander Bublik, Learner Tien y Francisco Cerúndolo. Por ello, su participación en un partido dependerá de las decisiones del capitán y de las circunstancias del torneo.

El Team Europe, por su parte, está integrado por Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Flavio Cobolli, Rafael Jódar, Jakub Mensik y Casper Ruud, con Yannick Noah como capitán. La competencia tendrá como uno de sus principales atractivos el duelo entre dos equipos que reúnen a varias de las figuras más importantes del circuito internacional.

¿Dónde ver la Laver Cup 2026 en Perú?

Los aficionados peruanos podrán seguir la Laver Cup 2026 por ESPN y Disney+ Plan Premium. Según la programación difundida para Latinoamérica, la sesión del viernes por la mañana aparece desde las 6:30 a. m. para Perú, mientras que la sesión nocturna comienza a la 1:00 p. m. El sábado la actividad arrancará a las 7:00 a. m. y el domingo la jornada decisiva comenzará a las 6:30 a. m.

El formato también diferencia el valor de cada jornada: las victorias del viernes entregan un punto, las del sábado suman dos y las del domingo otorgan tres. El primer equipo que llegue a 13 puntos se consagra campeón; si después de los 12 partidos existe un empate 12-12, se disputa un dobles decisivo.

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