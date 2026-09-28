¡Rival confirmado! Ignacio Buse debuta ante el francés Quentin Halys en el ATP 500 de Pekín. (Foto: ATP)
¡Rival confirmado! Ignacio Buse debuta ante el francés Quentin Halys en el ATP 500 de Pekín. (Foto: ATP)
/ BSR Agency
Por Redacción EC

Ignacio Buse ya conoce el camino que tendrá en el ATP 500 de Pekín. El tenista peruano, ubicado actualmente en el puesto 35 del ranking ATP, debutará en el cuadro individual frente al francés Quentin Halys, número 50 del mundo, en un enfrentamiento entre dos jugadores que conquistaron este año su primer título en el circuito ATP.

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