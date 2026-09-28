Ignacio Buse ya conoce el camino que tendrá en el ATP 500 de Pekín. El tenista peruano, ubicado actualmente en el puesto 35 del ranking ATP, debutará en el cuadro individual frente al francés Quentin Halys, número 50 del mundo, en un enfrentamiento entre dos jugadores que conquistaron este año su primer título en el circuito ATP.

Halys, de 29 años, llega al torneo chino después de una temporada con resultados irregulares. El francés consiguió en Kitzbühel el primer trofeo ATP de su carrera y también tuvo actuaciones destacadas sobre pista dura, alcanzando la cuarta ronda del Masters 1000 de Miami y la segunda ronda del US Open, cayendo en ambos torneos ante Alexander Zverev.

El francés, además, atraviesa una racha de tres derrotas consecutivas. Su último tropiezo ocurrió en el debut del torneo de Hangzhou, donde fue eliminado por el ruso Roman Safiullin. Buse, por su parte, buscará conseguir su primera victoria durante esta gira asiática y avanzar a la segunda ronda del certamen.

Ignacio Buse (35 ATP) ya conoce a los rivales que enfrentará en la primera ronda de singles y dobles del ATP 500 de Pekín:



➡️ En individuales, se medirá con Quentin Halys (50 ATP).



➡️ En dobles, junto a Flavio Cobolli (7 ATP en singles), tendrá como rivales a Francisco Cabral… pic.twitter.com/CGGAY1LaJF — Jorge Valencia (@jmvg160401) September 28, 2026

En caso de superar a Halys, el peruano podría encontrarse nuevamente con Alex de Miñaur, quien fue su compañero en el equipo de Resto del Mundo durante la reciente Laver Cup. El australiano aparece como uno de los posibles rivales de Buse en la siguiente instancia del torneo de Pekín.

Además de su participación individual, Buse competirá en el cuadro de dobles junto al italiano Flavio Cobolli, número 7 del ranking ATP en singles. La dupla tendrá como rivales en primera ronda al portugués Francisco Cabral, puesto 34 en dobles, y al estadounidense JJ Tracy, número 43 del mundo en esta modalidad.

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