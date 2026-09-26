Perú vs. Estados Unidos EN VIVO
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Mano Menezes continúa la etapa de preparación con la selección nacional, mientras que los norteamericanos siguen bajo la dirección de Mauricio Pochettino.
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Bajo la dirección de Mano Menezes, la selección peruana empieza su gira en USA donde espera consolidar un once con miras a las próximas eliminatorias sudamericanas.
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Bienvenidos, amigos de El Comercio, a la transmisión minuto a minuto del partido amistoso entre Perú y Estados Unidos desde Orlando.
¿A qué hora juega Perú vs. Estados Unidos HOY por partido amistoso?
El partido de Perú vs. Estados Unidos por amistoso FIFA empieza a las 3:30 PM de Perú y 4:30 PM de Estados Unidos este sábado 26 de septiembre del 2026 en el Inter&Co Stadium en Orlando.