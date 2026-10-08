Ignacio Buse ya tiene rival para su estreno en el Masters 1000 de Shanghái 2026. El peruano se medirá ante el belga Zizou Bergs, quien consiguió su clasificación tras superar al checo Vit Kopriva por 6-3 y 6-1. El duelo todavía no tiene fecha ni horario confirmado.

Buse, actualmente en el puesto 36 del ranking ATP, partirá como 32º cabeza de serie y accedió directamente a la segunda ronda del torneo. De esta manera, tendrá la oportunidad de iniciar su participación en el certamen chino ante Bergs, número 39 del mundo, en un partido que marcará su estreno en singles.

El cuadro de Shanghái también le presenta al peruano una posibilidad especialmente atractiva para la siguiente instancia. Carlos Alcaraz, segundo cabeza de serie, se encuentra en la misma zona del cuadro, por lo que ambos podrían enfrentarse en la tercera ronda si consiguen superar sus respectivos compromisos.

Para Buse, esta participación supone además una nueva experiencia en uno de los nueve torneos Masters 1000 que forman parte del calendario ATP. El certamen se disputa sobre cancha dura y reúne a varias de las principales figuras del circuito internacional.

Antes de concentrarse en su debut individual, el peruano tendrá acción en dobles. Buse formará pareja con el paraguayo Daniel Vallejo para enfrentar al argentino Guido Andreozzi y al francés Manuel Guinard, en su primera presentación de esta edición del torneo de Shanghái.

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