Horóscopo de HOY, sábado 10 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: atención, llegará gente con la que conviene tener discreción sobre sus trabajos. Amor: una renovación de la imagen causará que su encanto se perciba más allá del entorno.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: una decisión precipitada no será bien recibida pero tendrá algo positivo. Amor: una situación difícil provocará roces en la pareja pero un gesto creará el acercamiento.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que permitirán alcanzar metas con comodidad. Amor: ante cierta persona, expresará los sentimientos más profundos y surgirá un romance.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como lo espera pero le ayudará a descubrir las fallas. Amor: alguien amable le ayudará a expresar los sentimientos guardados en el corazón.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: un proyecto que otros toman como bueno le parecerá flojo y lo superará con otro. Amor: dejará atrás las causas de todo sufrimiento y la relación comenzará a brillar.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: conseguirá aligerarse de tareas rutinarias y aplicará la creatividad. Amor: terceros molestos estimularán roces pero la pareja se mantendrá en armonía.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: llegará propuesta que hay que considerar y sentirá que es apropiada. Amor: actitudes de indiferencia serán reemplazadas por la calidez del mutuo encanto.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: sucederá un cambio positivo que llenará de entusiasmo a todos. Amor: su fuerte encanto hará crecer la calidez y la proximidad física en un encuentro.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: su habilidad será elogiada por el entorno; se avecina beneficio. Amor: no será buena idea en la pareja eludir temas de los que no se quiere hablar.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: una información con escaso fundamento causará problemas. Amor: dejará atrás exigencias y mal carácter y el romance tendrá un nuevo comienzo.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: un proyecto mal ejecutado causará errores pero lo resolverá con inteligencia. Amor: la relación atraviesa cambios que implican nuevas etapas; todo saldrá bien.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: una falla hará naufragar un negocio pero le dará un giro inesperado. Amor: un resentimiento que persiste en el tiempo será un virus que afecta a la pareja; cuidado.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS.