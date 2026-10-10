Horóscopo de HOY, sábado 10 de octubre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.
ARIES (marzo 21-abril 20)
Trabajo y negocios: atención, llegará gente con la que conviene tener discreción sobre sus trabajos. Amor: una renovación de la imagen causará que su encanto se perciba más allá del entorno.
TAURO (abril 21-mayo 20)
Trabajo y negocios: una decisión precipitada no será bien recibida pero tendrá algo positivo. Amor: una situación difícil provocará roces en la pareja pero un gesto creará el acercamiento.
GEMINIS (mayo 21-junio 21)
Trabajo y negocios: tomará las iniciativas que permitirán alcanzar metas con comodidad. Amor: ante cierta persona, expresará los sentimientos más profundos y surgirá un romance.
CANCER (junio 22-julio 22)
Trabajo y negocios: un proyecto no resultará como lo espera pero le ayudará a descubrir las fallas. Amor: alguien amable le ayudará a expresar los sentimientos guardados en el corazón.
LEO (julio 23-agosto 22)
Trabajo y negocios: un proyecto que otros toman como bueno le parecerá flojo y lo superará con otro. Amor: dejará atrás las causas de todo sufrimiento y la relación comenzará a brillar.
VIRGO (agosto 23-septiembre 22)
Trabajo y negocios: conseguirá aligerarse de tareas rutinarias y aplicará la creatividad. Amor: terceros molestos estimularán roces pero la pareja se mantendrá en armonía.
LIBRA (septiembre 23-octubre 22)
Trabajo y negocios: llegará propuesta que hay que considerar y sentirá que es apropiada. Amor: actitudes de indiferencia serán reemplazadas por la calidez del mutuo encanto.
ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)
Trabajo y negocios: sucederá un cambio positivo que llenará de entusiasmo a todos. Amor: su fuerte encanto hará crecer la calidez y la proximidad física en un encuentro.
SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)
Trabajo y negocios: su habilidad será elogiada por el entorno; se avecina beneficio. Amor: no será buena idea en la pareja eludir temas de los que no se quiere hablar.
CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)
Trabajo y negocios: una información con escaso fundamento causará problemas. Amor: dejará atrás exigencias y mal carácter y el romance tendrá un nuevo comienzo.
ACUARIO (enero 21-febrero 19)
Trabajo y negocios: un proyecto mal ejecutado causará errores pero lo resolverá con inteligencia. Amor: la relación atraviesa cambios que implican nuevas etapas; todo saldrá bien.
PISCIS (febrero 20-marzo 20)
Trabajo y negocios: una falla hará naufragar un negocio pero le dará un giro inesperado. Amor: un resentimiento que persiste en el tiempo será un virus que afecta a la pareja; cuidado.
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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: MUY SENSIBLE. RARA VEZ ACTÚA IMPULSIVAMENTE. NECESITA EL AFECTO DE LOS DEMÁS.
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