Juan Pablo Varillas se impuso por doble 6-3 al colombiano y avanzó a la segunda ronda del Challenger de Cali. (Foto: GEC)
Juan Pablo Varillas se impuso por doble 6-3 al colombiano y avanzó a la segunda ronda del Challenger de Cali. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

Juan Pablo Varillas (204° ATP) consiguió una importante victoria en Colombia. El tenista peruano derrotó al local Daniel Elahi Galán (368°) por un doble 6-3 y clasificó a la segunda ronda del Challenger de Cali, tras una sólida actuación que duró una hora y 16 minutos.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.