Juan Pablo Varillas (204° ATP) consiguió una importante victoria en Colombia. El tenista peruano derrotó al local Daniel Elahi Galán (368°) por un doble 6-3 y clasificó a la segunda ronda del Challenger de Cali, tras una sólida actuación que duró una hora y 16 minutos.

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El limeño mostró concentración y regularidad para imponerse ante un rival que jugaba en casa y que llegaba con ventaja en el historial entre ambos. Con este resultado, Varillas igualó el enfrentamiento directo con Galán: ahora registran tres victorias cada uno en seis partidos disputados.

El triunfo también le permitió sumar tres puntos para el ranking ATP. De acuerdo con la clasificación en vivo, ‘Juanpi’ subió provisionalmente hasta el puesto 198, seis posiciones por encima de su ubicación actual, aunque deberá esperar otros resultados para confirmar su regreso al top 200.

UNA VERSIÓN SIN FISURAS DE JUAN PABLO ✅🎾🇵🇪 Juan Pablo Varillas [204°] impone su tenis y no da lugar a épicas locales en el Challenger de 🇨🇴 Cali, derrotando a 🇨🇴 Daniel Elahi Galán [368°] por 6-3 6-3, en 1 h 16 min. Muy sólido el tenis que mostró hoy Juanpi, a quien se le vio bastante concentrado pese a jugar hoy de visita ante uno de los rivales que le tenía el historial entre sí ganado. Con este triunfo, el H2H se empata 3-3, tras 6 duelos. Juan Pablo suma 3 puntos para el Ranking ATP y por el momento retorna al top 200, ubicándose en el puesto 198° (+6) del LTR. Depende aún de otros resultados para confirmar su regreso a este grupo. 🔜 🇧🇷 Heide [114°] o 🇲🇽 Hernández [507°] — DECISIVO - Tenis Perú (@DecisivoTenisPe) October 19, 2026

Varillas, que viene de alcanzar los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires, ya espera rival para la segunda ronda en Cali. Su próximo contrincante saldrá del duelo entre el mexicano Alex Hernández y el brasileño Gustavo Heide, con el objetivo de seguir avanzando en el torneo colombiano.