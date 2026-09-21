Por Redacción EC

Ignacio Buse afrontará uno de los retos más importantes de su carrera. El tenista peruano fue convocado para integrar el equipo del Resto del Mundo en la Laver Cup 2026, torneo que reúne a algunas de las principales figuras del tenis internacional.

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