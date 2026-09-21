Ignacio Buse afrontará uno de los retos más importantes de su carrera. El tenista peruano fue convocado para integrar el equipo del Resto del Mundo en la Laver Cup 2026, torneo que reúne a algunas de las principales figuras del tenis internacional.

Tras conocerse su convocatoria, Buse expresó su entusiasmo por formar parte de una competición en la que tendrá la oportunidad de representar al tenis sudamericano y compartir equipo con destacados jugadores.

“Como peruano y sudamericano, me encantan las competiciones por equipos y formar parte de un grupo”, señaló el tenista peruano.

‘Nacho’ también resaltó el significado de competir junto a otros jugadores por un objetivo colectivo y no únicamente por un logro individual.

“Me encanta esa sensación de luchar juntos por algo más grande que uno mismo”, agregó Buse.

El tenista dejó claro, además, que está dispuesto a contribuir con el equipo independientemente de si le corresponde disputar alguno de los partidos o acompañar desde el banquillo.

“Así que, ya sea en la cancha o animando desde el banquillo, aportaré mucha energía, lo daremos todo, nos haremos oír y lucharemos con todas nuestras fuerzas para ganar”, manifestó.

Ignacio Buse y su presencia en la Laver Cup

La convocatoria representa un reconocimiento al crecimiento que viene mostrando Ignacio Buse en el circuito internacional. El peruano tendrá ahora la oportunidad de compartir escenario con algunos de los mejores tenistas del mundo.

La Laver Cup enfrenta a los equipos de Europa y Resto del Mundo en una competición por equipos que combina partidos de singles y dobles. El formato convierte al torneo en una experiencia diferente para los jugadores acostumbrados a competir individualmente durante gran parte de la temporada.

Para Buse, su participación también significará una nueva experiencia en el máximo nivel del tenis internacional. El peruano buscará aprovechar la oportunidad para continuar ganando experiencia y aportar al equipo dentro y fuera de la cancha.