Corte de luz en Lima y Callao: revisa los reportes del Pluz Energía con los distritos afectados y horarios
Corte de luz en Lima y Callao: revisa los reportes del Pluz Energía con los distritos afectados y horarios
Por Redacción EC

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.

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