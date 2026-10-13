Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
Corte de luz en Lima y Callao:
LUNES 12 DE OCTUBRE
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- PROG. DE VIV. ARUBA MZS. A, B, Z, PROGRAMA DE VIVIENDA LAS VIÑAS DE NARANJAL MZS. MZS. A, A4, B, C, C4, D, D4, E, F, PROGRAMA DE VIVIENDA PRADERA DE NARANJAL MZS. B, C, D, E, F, H, PROGRAMA DE VIVIENDA VILLA REAL MZS. R, R2, URBANIZACIÓN BRISAS DE SANTA ROSA MZ. G, URBANIZACIÓN EL MIRADOR MZ. E, URBANIZACIÓN EL MIRADOR DE CHUQUITANTA MZ. C, URBANIZACIÓN LA PLANICIE MZS. A, B, C, D, E, H, URBANIZACIÓN LAS VIÑAS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, H, URBANIZACIÓN LOS PÉTALOS DEL NARANJAL MZS. A, B, C, E, URBANIZACIÓN LOS PINOS DE NARANJAL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, Z, URBANIZACIÓN NAZARETH DE NARANJAL MZ. B, URBANIZACIÓN SAN JUAN BAUTISTA MZS. A, B, C, D, Z, URBANIZACIÓN SANTA PATRICIA MZS. A, B, C, D, E, URBANIZACIÓN VIRGEN DEL ROSARIO MZ. B
Carabayllo (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- PROVIV. VILLA VICTORIA MZ A, B, C, D, E, F, PROVIV. RESIDENCIAL SAN FERNANDO DE CARABAYLLO MZ B, C, D, E, F, PROVIV. LOS ANGELES DE CARABAYLLO MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, PROG. RESD. DE VIV. ALAMO BLANCO MZ A, B, C, D, E, F, ASOC. DE VIV. FAMILIAS UNIDAS MZ A, B, C, D, E, F, G, H, PROVIV. SANTA CATALINA II ETP MZ A, B, C, D, E, PROVIV. LAS VIÑAS DE SAN DIEGO II ETP MZ A, B, C, ASOC. DE PROP. DE VIV. RESD. JOSE CARLOS MARIATEGUI MZ A, B, PROVIV. CASA HUERTA LOS ALAMOS MZ F, ASOC. LOS ALAMOS DE CARABAYLLO MZ C, PROG. RESIDENCIAL SAN LORENZO MZ C.
Bellavista (2:00 p.m. a 4:00 p.m.)
- URB. SAN ANTONIO AV. GUARDIA CHALACA CDRAS 18, 20, 21, MZ D.
Los Olivos (1:30 p.m. a 4:00 p.m.)
- URB. LA ESTRELLA AV. ALFREDO MENDIOLA CDRA 78, MZ E, AV. HUANDOY CDRA 78, MZ II, MM, M4, CALLE LA UNIDAD CDRA 78, MZ D, E, F, LL4, MM, MM4, URB. PRO JR. LA LEALTAD CDRA 78, MZ A, KK4, LL, LL4, JR. LA PERSONALIDAD CDRAS 4, 5, MZ A, I, II, II4, K, K4, LL, LL4, JR. LA PUNTUALIDAD CDRA78, MZ J4, JJ, JJ4, K, KK4, MZ J, JJ4, PASAJE LA VITALIDAD MZ E.
Barranca (8:30 a.m. a 2:00 p.m.)
- CLIENTE PM0451 UBICADO EN PANAMERICANA NORTE KM. 196.6; UBICADOS EN EL DISTRITO DE BARRANCA.
MARTES 13 DE OCTUBRE
Puente Piedra (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- URB. PASCUALA MZ A, B, ASOC. DE VIV. EL DORADO MZ E2, E3, F1, F1-A, F1-B, F1-D, F1-E, F1-F, F1-G, ASOC. DE VIV. EL DORADO II ETP MZ D1-1, ASOC. VALLE HERMOSO MZ B, A.H. 28 DE NOVIEMBRE MZ A1, A2, A3, B1, B2, B3, C, D, E, F, G, A.H. HIJOS DE LUYA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, R1, R2, S, T, T1, U, V, V1, W, W1, X, X1, Y, Z, Z1, A.H. LA CASA HUERTA MZ A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, A.H. LOS GERANIOS MZ A, B, C, D, E, E3, F, F4A, F4B, M4, N4, O4, P4, A.H. BELLA AURORA MZ B, F, G, L, L1, L2, A.H. CENTRO POBLADO ZAPALLAL ALTO MZ G4, M4, N4.
Los Olivos (9:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- URB. MERCURIO MZ Q, T, AV. ANTUNEZ DE MAYOLO CDRAS 8, 9, AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA 6, CALLE MANUEL DUATO MZ A, B, CALLE ZEUS CDRAS 8, 9, CALLE GONZALES VIGIL CDRA 4, MZ Q-1, CALLE ISIS CDRAS 8, 9, CALLE TAURO CDRA 7, COOP. VIV. TRAB. GOOD YEAR MZ A, B.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, I2, J, J2, L, M, N, O, P, Q, R, A.H. EL ARENAL DE CANTO GRANDE MZS. A2, B2, C2, D2, E2, G2, H2, I2, J2, L2, LL2, O, P3, Q, Y1, Z1, AGRUP. FAM. HIJOS DE MARAVILLA MZS. A, B, C, A.H. JUAN PABLO II V ETP. MZS. H1, H2, I3, AGRUP. FAM. VIRGEN DE GUADALUPE JUAN PABLO II MZS. B, C3, D, D1, E, E1, F, I, J, ASOC. CATARATAS DE JUAN PABLO II MZS. A, B, B2, C, C2, D, E, E PRIMA, F, G, G PRIMA, H, I, M, N, N PRIMA, X1, AGRUP. FAM. NADINE HEREDIA DE HUAMALA AL 2011 MZS. A, B, C, D, E, F, A.H. NUEVA VIDA MZS. Q, R, S, U, V, W, X, A.H. LAS CASUARINAS DE NUEVA VIDA MZS. 22, 22A, 22C, 22D, 22E, 22F, 23, 24, 24A, 25, 26, 27, 28, 28A, 29, 30, 31, 32, 33, 34, AGRUP. NUEVA JUVENTUD 14 DE FEBRERO MZS. A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, E, F, G, N, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, ASOC. POP. VIRGEN DEL CARMEN MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, L1, M, N, W, X, Y, Z, AGRUP. FAM. 1 DE ABRIL MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. STA. MARTÍN DE PORRES 5TA ETP. JUAN PABLO II MZS. A, A1, A2, D, D1, E, F, G, H, I, J, AGRUP. FAM. ELYCARSA DE NUEVO HORIZONTE MZS. A, A PRIMA, B, B PRIMA, C, C PRIMA, D, E PRIMA, AGRUP. FAM. APÓSTOL SANTIAGO MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. LOS ÁLAMOS DE SAN JUAN PABLO II V ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, AGRUP. FAM. VIÑAS DE SAN JOSÉ MZS. B, C, D, E, F, H, AGRUP. FAM. BELLA VISTA 3RA ETP. JUAN PABLO II MZS. A, B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS AMPL I ETP. MZS. A, B, C, D, E, G, J, AGRUP. FAM. DANIEL ALCIDES CARRIÓN MZS. A, A1, B, B2, C, D, E.
Pueblo Libre (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AV. LA MARINA CDRAS 13, 16, CALLE 1 MZ A, CALLE NN2 CDRA 1, CALLE SANTA MARIA CDRA 1, CALLE SANTA MARIA 14 PARCELA DE LA EX HACIENDA CUEVA.
Pueblo Libre (9:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- AV. LA MARINA CDRA 16, MZ A.
Magdalena del Mar (10:30 a.m. a 1:30 p.m.)
- JR. ALFONSO UGARTE CDRAS 4, 5, AV. FEDERICO MONASTERIO CDRA 5, CALLE MARISCAL RAMON CASTILLA CDRAS 3, 4.
Huacho (9:30 a.m. a 3:00 p.m.)
- PM1368 UBICADO EN LA AV. PANAMERICANA NORTE KM. 8; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUACHO.
MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE
Rímac (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- PSJE. MARTE CDRAS. 1, 7, PSJE. NEPTUNO CDRAS. 1, 7, PSJE. VENUS CDRAS. 1, 2, 7, AV. AMANCAES CDRAS. 7, 8, 9, AV. D. SARMIENTO CDRA. 7, AV. EL SOL CDRAS. 1, 7.
San Martín de Porres (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- PSJE. MARTE CDRAS. 1, 7, PSJE. NEPTUNO CDRAS. 1, 7, PSJE. VENUS CDRAS. 1, 2, 7, AV. AMANCAES CDRAS. 7, 8, 9, AV. D. SARMIENTO CDRA. 7, AV. EL SOL CDRAS. 1, 7.
San Antonio de Chaclla (9:30 a.m. a 4:30 p.m.)
- AGRUP. DE MORADORES LA LIBERTAD ANEXO 22 MZ A1, A3, AB1, B, B1, B2, B3, BB1, C, CB1, E, EA, F G, G1, G2, G3, G4, G5, G6, J1, J2, J3, J4, K1, K4, K6, K7, K8, K10, K12, K13, L, AGRUP. SECTOR LAS GARDENIAS LOCALIDAD TORRE FUERTE DEL PALOMAR MZ AB1, BB1, EA1, EA2, EA4, EA5, EB1, GB1, HB1, IB1, M20, MB1, NB1.
Los Olivos (8:00 a.m. a 4:00 p.m.)
- A.H. BALNEARIOS DE PACHACÚTEC JR. INCAS MZ C, JR. INTI RAYMI MZ L, JR. LOS INCAS MZ A, JR. LOS LIBERTADORES, MZ A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, LL, Z, A.H. NUEVA AMÉRICA MZ B, C, D, E, F, N, O, AV. VILCASHUAMAN MZ Z, ASOC. VIV. INDOAMÉRICA MZ B, C, D, Z, U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC AV. VILCASHUAMAN MZ E, MZ A, B, C, D, O, Z.
Magdalena del Mar (8:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- A.H. BALNEARIOS DE PACHACÚTEC JR. INCAS MZ C, JR. INTI RAYMI MZ L, JR. LOS INCAS MZ A, JR. LOS LIBERTADORES, MZ A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, LL, Z, A.H. NUEVA AMÉRICA MZ B, C, D, E, F, N, O, AV. VILCASHUAMAN MZ Z, ASOC. VIV. INDOAMÉRICA MZ B, C, D, Z, U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC AV. VILCASHUAMAN MZ E, MZ A, B, C, D, O, Z.
Comas (9:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- ASOC. PROP ALAMEDA DE SANTA MARIA MZ G, H
Ventanilla (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- A.H. BALNEARIOS DE PACHACÚTEC JR. INCAS MZ C, JR. INTI RAYMI MZ L, JR. LOS INCAS MZ A, JR. LOS LIBERTADORES, MZ A, B, C, D, E, E1, F, G, H, I, J, K, LL, Z, A.H. NUEVA AMÉRICA MZ B, C, D, E, F, N, O, AV. VILCASHUAMAN MZ Z, ASOC. VIV. INDOAMÉRICA MZ B, C, D, Z, U.P.I.S. PROYECTO ESPECIAL CIUDAD PACHACÚTEC AV. VILCASHUAMAN MZ E, MZ A, B, C, D, O, Z.
JUEVES 15 DE OCTUBRE
Lima Cercado (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. ARGENTINA C/ AV. NICOLÁS DUEÑAS.
Callao/ San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. LAS GARZAS MZS. A, B, PRO. VIV. ROBLES DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, G, G PRIMA, G1, H, I, J, M, URB. LOS OLIVOS DE SANTA ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, URB. LOS ÁLAMOS MZS. A, A1, A1 PRIMA, B, K, L, M, N, V, X, ASOC. PROP. LAS GARDENIAS MZS. D, E, F, J, O, ASOC. VIV. CHICMABAMBA MZS. I, J, L, ASOC. VIV. RES. VENECIA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, ASOC. PRO. VIV. LOS TRABAJADORES DEL PUERTO DEL CALLAO MZS. A, A PRIMA, B, K, L, M, N, W, ASOC. LAS PRADERAS DEL SOL MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, ASOC. VIV. LAS BEGONIAS MZS. A, B, C, URB. SAN REMO MZS. A, B, C, D, D1.
Breña (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- JR. HUARAZ CDRA. 12, JR. OLMEDO CDRA. 3.
Ventanilla (9:30 a.m. a 5:30 p.m.)
- P.J. LA BANDERA MZS. C1, C2, C6, A.H. VISTA ALEGRE MZS. A, B, ASOC. VIV. LAS BRISAS MZ. C15, MALECÓN ANDRES A. CAVERES MZS. C1, C2, URB. EX ZONA COMERCIAL E INDUSTRIAL DE VENTANILLA MZS. C1, C2, C6, C16, C20, C21, URB. INDUSTRIAL VENTANILLA MZS. C1, C2.
Lima Cercado (0:00 a.m. a 6:00 a.m.)
- JR. AZANGARO CDRAS. 5, 6, JR. CUZCO CDRAS. 3, 4, JR. PUNO CDRA. 3.
VIERNES 16 DE OCTUBRE
Rímac (8:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. LAS MERCEDES CDRAS. 2, 3, AV. MARÍA PARADO DE BELLIDO CDRA. 1, JR. MATEO PUMACAHUA CDRAS. 4, 5, JR. FRANCISCO DE ZELA CDRAS. 4, 5, JR. MARIANO MELGAR CDRAS. 4, 5, PSJE. LOS ANDES CDRAS. 1, 2, PSJE. SÁNCHEZ CARRIÓN CDRA. 5, JR. JOSÉ OLAYA CDRA. 6, JR. LOS HEROES CDRAS. 5, 6, JR. LOS INCAS CDRA. 2, JR. CONDORCANQUI CDRAS. 5, 6, A.H. TARMA CHICO MZ. 4, 7, 8, 12, 15, 16, 17, 18.
San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- A.H. SAN JOSÉ OBRERO MZS. A, B, C, C1, D, E, F, G, H, I, J1, J2, J3, K1, K2, M, N, AGRUP. FAM. LA RINCONADA DEL SOL DE MCAL. CÁCERES MZS. A1, A2, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C24, C25, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E9, K1, A.H. PUEBLOS UNIDOS MZS. A, A1, J, J1, AGRUP. FAM. PUEBLOS HERMANOS DE MAYOBAMBA MZS. A, B, A.H. PAZ Y AMISTAD SCT. CRISTO DE PACHACAMILLA MZ. D1.
Canta/ Huaros (9:30 a.m. a 6:30 p.m.)
- AV. 26 DE MAYO CDRA. 1, AV. 28 DE MAYO CDRAS. S/N, 1, 2, 3, 5, AV. JOSÉ OTERO CDRAS. S/N, 2, 3, 4, 5, 6, 7, PZA. DE TOROS CDRA. 3, JR. SANGRAR CDRA. S/N 4, C.P. SAN FELIPE DE CULLHUAY MZ. S/N, E, PSJE. LOS ANDES CDRA. 1, PSJE. MICAELA BASTIDAS CDRA. 7, PSJE. LA TORRE CDRA. 1.
San Martín de Porres/ Callao (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- ASOC. VIV. JARDINES DE STA. ROSA III ETP MZS. A, B, C, URB. LA ALBORADA DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, ASOC. DE VIV. STA. MARÍA DEL VALLE ETP III MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 1 ETP. MZS. A, B, C, D, ASOC. SAN VALENTÍN 2 ETP. MZS. A, D, F, G, ASOC. LOS OLIVOS DE SAN VICENTE MZS. A, B, C, D, E, URB. SAN REMO III ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, ASOC. STA. MARÍA DEL VALLE III ETP MZS. A, B, C, D, PROG. VIV. SAN BENITO DE PALERMO MZS. A, B, C, D, E, G, H, I, J, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO ETP. II MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. VISTA ALEGRE I MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, PRO. VIV. VISTA ALEGRE II MZS. A, B, PRO. VIV. BAHÍA BLANCA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, ASOC. RES. DUEÑAS MZS. A, D, E, F, PRO. VIV. LAS DELICIAS DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, PRO. VIV. SOL DE OQUENDO MZS. B, C, D, PPRO. VIV. LA ENCANTADA DEL VALLE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, PRO. VIV. LAS CASUARINAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, I, PRO. VIV. LA FLORESTA DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, E, F, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO II ETP. MZS. A, B, C, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO III ETP. MZS. A PRIMA, C, URB. MANUEL MUJICA GALLO MZ. B1, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. LOS PINOS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, PRO. VIV. LAS DALIAS DE OQUENDO II MZS. A, B, C, D, F, PRO. VIV. VILLAS DE OQUENDO AMP. I ETP. MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N1, Ñ, Ñ1, O, P, Q, PRO. VIV. VIÑAS DE AMÉRICA OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, H, I, L, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN CARLOS MZ. C, PRO. VIV. SAN JUAN DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, F.
Puente Piedra (9:00 a.m. a 5:00 p.m.)
- ASOC. PEQ. AVICULTORES MZS. F, G, I, AV. CONTUMAZA CDRA. 7.
Callao (10:00 a.m. a 1:30 p.m.)
- ASOC. PROP. ALAMEDA PORTUARIA MZS. A, B, C, AV. ELMER FAUCETT C/ AV. CANTA CALLAO.
Callao (1:00 p.m. a 5:00 p.m.)
- PARCELA 2-A EX FUNDO TABOADA EDIFS. D, E, F, AV. CANTA CALLAO KM. 6 EX FUNDO LA TABOADA II S/N EDIFS. G, H, T, U, V, W,
Lima (10:00 a.m. a 2:00 p.m.)
- URB.PANDO, CALLE PASAJE 46 ESQ. JR. BENVENUTO
Comas (9:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV. MANUEL GONZALES PRADA CDRA. 10.
SÁBADO 17 DE OCTUBRE
Independencia/ San Martín de Porres (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- CALLE LA ESTRELLA CDRA. 9, AV. ENRIQUE MEIGGS CDRA. 9, JR. REPÚBLICA DE ECUADOR CDRAS. 2, 4, 5, 6, CALLE CAPITÁN RUY DIAZ CDRA. 2, P.J. VILLA MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO MZS. 4, 5, 6.
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 7:00 p.m.)
- A.H. LAS PALMERAS MZS. A, A PRIMA, B, C, C1, D, R, R1, T, U, U15, V, V1, AV. LOS CIRUELOS CDRA. 10, JR. LOS COCALENOS CDRAS. 6, 7, A.H. HUANTA I MZ. Q, ANDRES AVELINO CÁCERES MZ. A, CALLE LAS PARQUINSONIAS MZS. D, E, JR. LOS PACAES CDRA. 9, AV. SAN MARTÍN DE PORES CDRA. 6, AV. SANTA ROSA CDRA. 7, UNID. 15 URB. CANTO GRANDE MZS. E, M, Q, R, S, T, U, U15, V, AGRUPACIÓN MZ. T LT. 13 MZ. T.
Independencia (8:00 a.m. a 6:00 p.m.)
- AV, 17 DE NOVIEMBRE CDRA, 9, JR. 28 DE JULIO CDRA. 1, PSJE. ALFONSO UGARTE CDRAS. 0, 1, AV. AMANCAES CDRAS. 1, 2, AV. LAS AMERICAS CDRAS. 6, 7, 8, AV. LOS NIÑOS MÁRTIRES CDRAS. 4, 5, 6, PSJE. LOS ANDES CDRA. 1, P.J. VILLA CANTA MZS. 74A, 75A, 83, 93A, A, C, CH, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, RJ. SIMÓN BOLIVAR CDRA. 1, 2, A.H. SIMÓN BOLIVAR MZS. 94A, 94B, 95A, 95B, P.J. INDEPENDENCIA MZS. 74A, 83, 83A, 83C, 93, 93A, 94, 94B, 95, 95B, 96, 103, 103A, 109, 110, 113.
DOMINGO 18 DE OCTUBRE
San Juan de Lurigancho (8:00 a.m. a 1:00 p.m.)
- AV.LOS CIRUELOS CDRA.4
San Juan de Lurigancho (1:00 p.m. a 6:00 p.m.)
- AV.LOS CIRUELOS/PROCERES INDEP.
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.