Corte de luz programado en Lima hoy, 2 de noviembre: estos son los distritos que no tendrán servicio

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.
- Pueblo joven 15 de Enero, manzanas D, E, J, K, L, M, M1, N, Ñ y O. Pueblo joven Los Jardines 15 de Enero Ampliación, manzanas A, B, C y E.
- P. J. Huáscar, sector A: avenida José Carlos Mariátegui; calle 3, manzana 184; calle Ampliación, manzana 185; calle Cajamarca, manzana 186; calle sin nombre, manzanas 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 183; calle Tarata, manzanas 178A y 183. A. H. 11 de Mayo: manzanas B y C. Agrupación Familiar Inmaculada Concepción: manzanas B y C. A. H. Corazón de Jesús: manzanas C, D y E. A. H. Virgen del Carmen: manzanas A, B y C. A. H. Las Terrazas de San Juan: calle sin nombre, manzana A; pasaje A2, manzana A; pasaje B3, manzana H; y manzanas B, C, D, E, F, G, I, J y K. A. H. Proyecto Integral Futuro 2000: manzana 185A. A. H. Virgen de las Mercedes: manzana B.
- Jirón 8 de Octubre, cuadras 6 y 7, y el jirón Amazonas 624, puesto 12.
- Jr. Tacna: cuadras 14 y 31, Jr. Pascual de Vivero: cuadra 14, Jr. Amazonas: cuadras 5 y 6, Jr. Marbella (ex Huamanga): cuadras 5 y 6, Jr. 8 de Octubre: cuadras 5 y 6, Jr. Río Branco: cuadra 15.
- Av. Augusto Bolognesi: cuadras 3 y 4, Av. Sucre: cuadra 6, Av. Francisco Bolognesi: cuadras 2, 3 y 4, Calle Enrique Llosa: cuadras 3 y 4, Calle E. Molina: cuadra 1, Jr. Independencia: cuadra 6, Jr. Grau: cuadra 3, Jr. Pascual de Vivero: cuadra 6, Jr. San José: cuadra 1, Jr. Tacna: cuadra 6, Jr. Leoncio Prado: cuadra 6, Jr. Ulises Delboy: cuadra 6.
- Urbanización Filadelfia, etapa I, en las manzanas A, B, C, E, E1, F, G, I, J y K.
- Agrupación Familiar Buenos Aires de Huáscar: manzanas A y F.
- Agrupación Familiar Cruz de las Lomas: manzanas A, B, C y D.
- Agrupación Familiar Cerro Palmeiras de Huáscar: manzanas G y H.
- Agrupación Familiar Los Álamos Ampliación: manzanas F1 y P1.
- P. J. UPIS Huáscar Grupo 12A: manzanas 185-A, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 y 197.
- A. H. El Pedregal: manzanas 192, 192-A, 193, 194, 195, 196, 197 y 198.
- A. H. 3 de Abril: manzanas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J.
- A. H. Jaime Yoshiyama: manzanas A, B y C.
- A. H. Sol de Oro: manzanas A, B y C.
- A. H. Futuro 2000, sector Libertad Huáscar: manzana F.