Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia.

Pluz Energía anunció un nuevo listado de cortes programados de luz que afectarán a miles de ciudadanos. A continuación, compartimos toda la información que debes conocer para tomar las medidas necesarias. Este cese temporal del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y ampliación del sistema eléctrico. Se pide a la población que tenga en cuenta el corte de la luz eléctrica en los siguientes horarios, según el distrito de residencia. Corte de luz en Lima y Callao: Jueves 5 de noviembre Lima Cercado (0:00 a.m. a 4:00 a.m.) CALLE S/N CDRAS. 4, 9, JR. AMAZONAS CDRAS. 2, 4, 6, JR. ANCASH CDRAS. 4, 9, 10, JR. HUANTA CDRA. 2, JR. HUÁNUCO CDRAS. 2, 3, 4, 5, 6, 9, JR. JAUJA CDRAS. 2, 3, 4, 5, 9, PTE. HUÁSCAR (BARRIOS ALTOS) San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 6:30 p.m.) A.H. BAYÓVAR MZS. 3, 4, 6, 9, 46, 47, 49, 49A, 50, 50A2, 51, 52, 53, 54, 55, 55A1, 55A2, 55A3, 56, 57, 58, 59, 59A, 60, 61, 61A, 61B, 62, 63, 64, 64A, 65, 66, 67, C1, D1, E1, E2, E3, F1, F2, G1, G2, A.H. ANTENOR ORREGO MZS. A, B, C, D, E, F, G, A.H. EL MIRADORE DE LOS ÁNGELES 3RA ZONA DE BAYÓVAR MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. LOS ÁNGELES DE BARCELONA MZS. A, B, C, D, E, F, G, AGRUP. FAM. TICLIO DE BAYÓVAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, AGRUP. FAM. ALFONSO UGARTE MZS. A, B, C, D, AGRUP. FAM. LA FORTALEZA MZS. A, B, C, D, E, AGRUP. FAM. LA NUEVA PRIMAVERA MZS. A, A1, B, C, D, AGRUP. FAM. LAS PALMERAS MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. LAS TORRES DE CRUZ BLANCA MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. LOS GIRASOLES MZS. A, B, AGRUP. FAM. NIÑO JESÚS MZS. A, B, C, AGRUP. FAM. LA TERRAZA MZS. A, B, AGRUP. FAM. SAN MIGUEL DE POYAUPAMPA MZS. A, A1, B, C, D, E, F, AGRUP. FAM. LA SEÑOR DE LOS MILAGROS DE BAYOVAR MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, AGRUP. FAM. LAS MERCEDES III ZONA BAYÓVAR MZS. A, B, C, D, E, A.H. BAYÓVAR AMP. SCT. UNIÓN PROGRESO MZS. A, B, C, D, E, A.H. UNIÓN Y PROGRESO SCT. LAS COLINAS DE SAN FERNANDO MZ. F, AGRUP. FAM. LOS NUEVOS JAZMINES BAYOVAR MZS. A2, B2, C2, D2, E2, AGRUP. FAM. VALLE SAGRADO III MZS. A1, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, LL, M, N, O, AGRUP. FAM. LA NUEVA ESTRELLA MZS. D1, K1, L1, N1, O1, Q1, R1, S1, A.H. RAMIRO PRIALÉ MZS. A, B, A.H. BAYOVAR AMPL. PARC. A. SEC HEROES DE TIWINZA MZS. A, B, C, D, D2, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, A.H. CRUZ BLANCA MZS. A, B, C, D, E, F, G, I, J, K, L, N, O, Q, R, AGRUP. FAM. UNIÓN Y PROG. MZS. A, B, C, D, E. Los Olivos (9:00 a.m. a 7:00 p.m.) AV. ALFREDO MENDIOLA CDRAS. 79, 80, 81, AV. LOS PRÓCERES CDRAS. 76, 77, 78, URB. PRO MZS. FF5, GG5, HH5, II4, II5, JJ4, JJ5, LL4, LL5, KK4, MM4, MM5, OO5, PP5, QQ5, RR5, CALLE PERSEVERANCIA CDRAS. 5, 6, CALE IGUALDAD CDRA. 79, CALLE LA LEALTAD CDRA. 79, CALLE LA PROSPERIDAD CDRA. 4, CALLE HONESTIDAD CDRAS. 79, 80, CALLE IGUALDAD CDRA. 79, CALLE LA PERSONALIDAD CDRA. 4, JR. LA UNIDAD CDRAS. 79, 80, JR. LA VERACIDAD CDRA. 79, JR. PUNTUALIDAD CDRAS. 78, 79, 80, JR. LA HONRADEZ CDRA. 4, JR. LA INOCENCIA CDRA. 4, JR. LA PERSEVERANCIA CDRAS. 4, 5. Ventanilla (8:30 a.m. a 6:00 p.m.) A.H. 6 DE DICIEMBRE MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, A.H. HIROSHIMA MZS. G, M, URB. POP. INTERÉS SOCIAL PECP SCT. G GRUPO RES. 2, BARRIO XIV MZS. G, H, I, J, K, N, Q, S, T. San Martín de Porres (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) ASOC. VIV. LOS OLIVOS DE SAN VICENTE MZS. A, B, C, D, E, ASOC. LOS JARDINES DE SANTA ROSA II ETP. MZS. A, B, C, PRO. VIV. LOS ÁNGELES DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, PRO. VIV. RES. LOS PINOS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H. Ventanilla (8:30 a.m. a 4:30 p.m.) AREA INDUSTRIAL Puente Piedra (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) AV. PANAMERICANA NORTE KM. 27 EDIFICIOS H, H1, H2, I, I1, I2, J, J1, J2, K, K1, K2, L, L1, L2, M, M1, M2, N, N1, N2, O, O1, O2, P, P1, P2. San Juan de Lurigancho (1:00 p.m. a 5:00 p.m.) JR. LAS ALCAPARRAS CDRAS. 4, 5, AV. FLORES DE PRIMAVERA CDRA. 6, JR. BELLOTITAS CDRA. 7, JR. CRUCINELAS CDRAS. 7, JR. ELEBOROS CDRAS. 5, JR. GROSELLAS CDRAS. 6, 7, JR. LAS ANEMONAS CDRA. 7, JR. LAS ORTIGAS CDRA. 7, JR. LAS PASIONARIAS CDRAS. 4, 5. Huaral (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) HIRATA, SECTOR TRONCONAL, FUNDO VILLA HERMOSA, CAQUI, CENTRO POBLADO TRES ESTRELLAS; UBICADOS EN EL DISTRITO DE AUCALLAMA. Mediomundo (2:00 p.m. a 6:00 p.m.) CENTRO POBLADO SAN JUAN BAUTISTA; UBICADO EN EL DISTRITO DE VEGUETA. Viernes 6 de noviembre Carabayllo (9:00 a.m. a 5:00 p.m.) C.P. LAS PIEDRITAS MZ. A. San Juan de Lurigancho (9:30 a.m. a 6:30 p.m.) P.J. ARRIBA PERÚ MZS. 10, 15, 16, 17, 39, 40. Carabayllo (10:00 a.m. a 6:00 p.m.) C.P. LAS PIEDRIAS MZS. D, K. Rímac (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) JR. AMALIA PUGA CDRAS. 6, 7, 8, AV. ALCÁZAR CDRAS. 7, 8, JR. ANDRES CORSO (EX BELLAVISTA) CDRA. 7, JR. ANTARES CDRAS. 1, 2, JR. ANTARES NORTE CDRA. 3, JR. ANTARES SUR CDRA. 3, CALLE RICARDO BENTÍN CDRAS. 2, 5, 6, 7, JR. TOMÁS VIDAL CDRA. 2, AV. FELIPE ARANCIBIA (EX TARAPACÁ) CDRAS. 2, 5, 6, 7, CALLE LA COLONIA CDRA. 1, CALLE LORENZO DE VILLASECA CDRA. 1, JR. PALLASCA CDRA. 7, P.J. TOTORITA MZS. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, AV. VILLACAMPA CDRA. 8, AV. LA CAPILLA CDRA. 8. San Martín de Porres/ Callao (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) PRO. VIV. NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD MZS. A, B, C, ASOC. STA. MARÍA DEL VALLE MZS. A, B, D, E, F, PRO. VIV. LAS ORQUÍDEAS DE OQUENDO MZS. B, C, D, E, F, URB. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, URB. LAS BRISAS DE STA. ROSA MZS. A, B, C, D, H, I, ASOC. VIV. LOS ROSALES DE LIMA MZS. A, C, D, E, F, PRO. VIV. SEÑOR DE LOS MILAGROS DE OQUENDO MZS. A, C, D, F, G, H, PRO. VIV. LOS ALISOS DE OQUENDO MZS. A, B, C, PRO. VIV. RES. LOS PINOS DE STA. ROSA MZS. B, F, I, PRO. VIV. STA. LUISA I OQUENDO MZS. A, B, C, D, PRO. VIV. EL OLIVAR DE OQUENDO MZS. A, B, C, D, URB. LA ENCANTADA DE STA. ROSA MZS. A, B, C, ASOC. FUTURA URB. LA ENCANTADA DE STA. ROSA MZS. A, B, C, PRO. VIV. LAS GARDENIAS DE OQUENDO I MZS. A, B, PRO. VIV. VILLA LOS ÁNGELES MZS. A, B, C, D, E. Huaral (8:00 a.m. a 6:00 p.m.) AV. LA ALAMEDA SUR CUADRA 3 LADO IMPAR DESDE Nº 359 EN ADELANTE; CALLE JORGE CHAVEZ CUADRA 2; UBICADOS EN EL DISTRITO DE HUARAL. Sábado 7 de noviembre Los Olivos (11:00 a.m. a 12:00 p.m.) A.H. 12 DE AGOSTO MZS. A, B, C, D, E, E1, G, H, I, J, K, L, M, ASOC. VIRGEN DEL SOL MZS. A, B, D, URB. MICAELA BASTIDAS MZS. D1, E1, F1, K1, L1, U, V, AV. LAS PALMERAS CDRAS. 41, 42, AV. LOS ALISOS CDRAS. 7, 8, JR. LOS CIRUELOS CDRA. 6, JR. LOS LIMONCILLOS CDRA. 42, JR. LAS MARGARITAS CDRAS. 1, JR. LAS PALMERAS CDRAS. 41, 42, PSJE. LAS GUIRNALDAS CDRA. 7, PSJE. LOS CEREZOS CDRA. 2, PSJE. LOS MELONES CDRA. 1, PSJE. LOS HELENIOS CDRA. 42, PSJE. LAS SALVIAS CDRA. 6, PSJE. LAS MARGARITAS CDRA. 1, COOP. VIV. MCAL. GAMARRA MZS. M, N, Ñ, R, JR. EL AMARGÓN CDRA. 40, JR. AMARANTOS CDRAS. 9, 11, A.H. NUEVA AMISTAD LOS OLIVOS MZS. A, B. Ventanilla (8:30 a.m. a 6:30 p.m.) A.H. JAIME YOSHIYAMA MZS. A1, A2, A3, H, I, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U PRIMA, V, W, X, Y, Z, A.H. JAIME YOSHIYAMA MZS. A3, H, I, N, O, R, S, V, Z PRIMA 2, Z2. Puente Piedra (9:00 a.m. a 6:00 p.m.) ASOC. VIV. LAS PERLAS DE PUENTE PIEDRA MZS. A, B, C, PRO. VIV. LOS SAUCES MZS. A, B, ASOC. VIV. PEQ. PROP. LAS CAÑAS MZ. A. San Martín de Porres (8:00 a.m. a 4:00 p.m.) ASOC. VIV. PARAÍSO FLORIDO MZS. A, B, B1, C, D, E, F, G, H, COOP. VIV. HUANASPAMPA MZS. A, B, J, URB. SAN ANTONIO MZS. A, B, C, ASOC. PRO. VIV. LOS ANDES MZS. A, B, C, D, E, G, ASOC. VIV. RES. SAN FRANCISCO MZS. A, B, C, D, E, G, ASOC. VIV. STA MARÍA DEL VALLE MZS. A, G, H, J, K, ASOC. VIV. LOS JARDINES DE STA. ROSA MZS. C, E, F, G, H, K, ASOC. VIV. SAN JUAN SALINAS MZS. A, B, C, D, E, F, URB. LAS BRISAS DE STA. ROSA MZS. J, L, M.