Ignacio Buse se abrió paso en el circuito ATP del tenis mundial en base a su talento. Dos títulos este año, en Hamburgo y Winston-Salem, presencia en tres de los Grand Slam -no estuvo en Australia por lesión- y hasta convocado para la Laver Cup por André Agassi.

Competir en los grandes eventos se ha hecho habitual para Nacho. Con decir, que este año ha competido en todos los Masters 1.000, torneos obligatorios para los tenistas top 50. Inició con las qualys de Indian Wells y Miami, que superó esta última. Logró su primera victoria en Madrid (sobre Mannarino), y repitió en Roma (ante Sonego).

Sin embargo, desde que subió en el ránking y al estar entre los 30 primeros competidores, pudo evitar la primera ronda de los Masters con el famoso ‘bye’, que significa que de frente avanza a la segunda ronda. Los 32 preclasificados tienen ese ‘privilegio’ que para Nacho más ha significado un castigo, ya que cada vez que empezó un Masters desde la segunda ronda, fue eliminado.

Ignacio Buse

Inició Bye en el Masters de Montreal, y perdió en segunda ronda ante Cameron Norrie (6-3 y 6-3), y lo mismo pasó en el Masters de Cincinatti. Bye en la primera ronda y derrota ante Adam Walton (6-4 y 6-3). Los dos torneos en los que arrancó en la segunda ronda, no pudo superar la fase.

Iniciar una competencia en segunda ronda es un beneficio, ya que ayuda a aliviar el calendario con un partido menos. Pero tiene la trampa de que se enfrenta a un rival que llega con un partido encima, ya conociendo las condiciones del campo y de la sede.

Es lo que le pasó a Buse en Montreal y Cincinatti. Previo a esos torneos, venía de disputar el ATP 500 de Kitbuhel, que se juega sobre arcilla. Tras ello, dejó Europa y viajó a Canadá para los torneos sobre cancha dura, cuando sus rivales ya habían disputado al menos un partido en esas condiciones.

El Masters de Shanghái significa una gran oportunidad para Ignacio Buse. Al estar preclasificado en la ronda 2, ganar ese partido le significa superar dos rondas y sumar 50 puntos. Solo por participar, cada tenista gana 10 puntos. Si avanza a la segunda ronda, son 3. Y de llegar a la tercera ronda, suman 50 unidades.

Nacho espera por el ganador del cruce entre el belga Zizou Bergs y el checo Vit Kopriva, que se enfrentan durante la madrugada del jueves.

Si Nacho llega a la tercera ronda, existe una gran posibilidad de que el peruano se enfrente a Carlos Alcaraz. El español también es preclasificado y está en el mismo cuadro que Ignacio Buse. Ambos, de ganar su partido de segunda ronda, se cruzarán en la tercera llave.

Ignacio Buse

Cuando la fanaticada peruana aguarda por un cruce entre Buse y Sinner, por ser colorados ambos, podría darse el enfrentamiento ante Alcaraz antes. El español espera por el ganador del duelo entre el argentino Juan Manuel Cerúndolo y el colombiano Nicolás Mejía.

Buse cierra así su temporada con grandes torneos. Tras el Masters de Shanghái viajará al ATP de Viene, luego al ATP de Lyon y cierra con el Masters de París, coronando un año inolvidable en su carrera.

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