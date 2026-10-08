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Resumen

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Ignacio Buse
Ignacio Buse
Por Christian Cruz Valdivia

Ignacio Buse se abrió paso en el circuito ATP del tenis mundial en base a su talento. Dos títulos este año, en Hamburgo y Winston-Salem, presencia en tres de los Grand Slam -no estuvo en Australia por lesión- y hasta convocado para la Laver Cup por André Agassi.

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