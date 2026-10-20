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Ignacio Buse cerrará su temporada con dos exigentes desafíos en Europa.
Ignacio Buse cerrará su temporada con dos exigentes desafíos en Europa.
Por Marco Quilca León

Ignacio Buse (33° ATP) ya tiene definidos los dos últimos torneos que disputará en la temporada 2026. El tenista peruano afrontará una exigente gira europea que incluirá el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París-Bercy, dos competencias en las que buscará seguir consolidándose entre los mejores del circuito.

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