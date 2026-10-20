Ignacio Buse (33° ATP) ya tiene definidos los dos últimos torneos que disputará en la temporada 2026. El tenista peruano afrontará una exigente gira europea que incluirá el ATP 500 de Viena y el Masters 1000 de París-Bercy, dos competencias en las que buscará seguir consolidándose entre los mejores del circuito.

El primer desafío de ‘Nacho’ será el ATP 500 de Viena, que se disputará del 26 de octubre al 1 de noviembre. El peruano tiene previsto competir tanto en singles como en dobles, con la intención de aprovechar una nueva oportunidad para medirse ante jugadores de primer nivel.

Inmediatamente después, Buse viajará a Francia para participar en el Masters 1000 de París-Bercy, programado del 2 al 8 de noviembre. Este será su último torneo de la temporada y también le permitirá competir en las modalidades de individuales y dobles, en uno de los certámenes más importantes del calendario ATP.

Ambas competencias se jugarán sobre superficie dura bajo techo (indoor hard), una condición que exigirá adaptación y regularidad. Con estos dos compromisos, Buse buscará cerrar el año de la mejor manera y continuar su crecimiento en el circuito internacional, luego de una temporada en la que dio pasos importantes en su carrera profesional.

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