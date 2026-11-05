El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

Buse hace historia, Perú explora energía nuclear y El Niño enciende alertas

Revisa los comentarios editoriales de El Comercio de este jueves 5 de noviembre.

    Redacción EC
    Por

    El Comercio

    buenas.practicas@comercio.com.pe

    El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas DiNanno, en presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un convenio de memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil entre ambos países. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    El ministro de Energía y Minas, Guillermo Shinno, y el Subsecretario de Estado para Control de Armas y Seguridad Internacional de los Estados Unidos, Thomas DiNanno, en presencia del embajador de Estados Unidos en Perú, Bernie Navarro, suscribieron un convenio de memorando de entendimiento sobre cooperación nuclear civil entre ambos países. (Foto: Julio Reaño/@photo.gec)
    / JULIO REAÑO

    En el Semáforo de este jueves 5 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el histórico triunfo de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev en el Masters 1000 de París. Segundo, el acuerdo de cooperación nuclear entre Perú y Estados Unidos para evaluar nuevas alternativas de generación eléctrica. Finalmente, la declaratoria de emergencia en 1.380 distritos del país ante el riesgo de intensas lluvias por el Fenómeno El Niño.

    Conforme a los criterios de

    El Proyecto Confianza
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

    Merlín IA

    1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
      ¿En qué te puedo ayudar hoy?