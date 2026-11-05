Buse hace historia, Perú explora energía nuclear y El Niño enciende alertas

En el Semáforo de este jueves 5 de noviembre, conoce la postura de El Comercio sobre los siguientes temas. Primero, el histórico triunfo de Ignacio Buse ante Daniil Medvédev en el Masters 1000 de París. Segundo, el acuerdo de cooperación nuclear entre Perú y Estados Unidos para evaluar nuevas alternativas de generación eléctrica. Finalmente, la declaratoria de emergencia en 1.380 distritos del país ante el riesgo de intensas lluvias por el Fenómeno El Niño.

🟢 LO BUENO 🟡 NI MALO NI BUENO 🔴 LO MALO

🟢Ignacio Buse logra un triunfo histórico en París

El tenista peruano Ignacio Buse protagonizó en el Masters 1000 de París la victoria más importante de su carrera al derrotar en dos sets por parciales de 6-4 y 6-4 al ruso Daniil Medvédev, ubicado entre los cinco mejores del mundo. El triunfo le permitió clasificar a los octavos de final y confirmó su capacidad para competir frente a figuras de la élite. Además, la actuación del deportista representa un resultado de alto impacto para el tenis peruano en el circuito mundial.

🟢El Perú y Estados Unidos impulsan cooperación en energía nuclear

Los países firmaron un memorando para fortalecer la cooperación nuclear civil y evaluar tecnologías como pequeños reactores modulares y microreactores, que podrían generar electricidad para hospitales, escuelas y comunidades amazónicas y altoandinas sin suministro continuo. El acuerdo representa un importante paso para estudiar alternativas energéticas, y abre una vía de intercambio técnico, respaldada por la experiencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear.

🔴El Niño pone en emergencia a 1.380 distritos

El gobierno declaró el estado de emergencia por 60 días en 1.380 distritos de 25 regiones y el Callao, equivalentes al 73% de los distritos del país, ante el peligro de intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño 2026-2027. La medida evidencia la magnitud del riesgo y la limitada capacidad de respuesta de los gobiernos regionales. El principal desafío será proteger a la población y reducir los daños en infraestructura y actividades económicas.