El notable ascenso del tenis peruano en la escena internacional ya no solo se mide en puntos de ranking o títulos de la ATP. Durante el desarrollo del prestigioso Rolex Shanghai Masters , el deportista nacional Ignacio Buse capturó la atención de los aficionados globales gracias a su participación en las plataformas multimedia del torneo, donde superó con creces uno de los desafíos virales más complicados de la temporada.

El reto interactivo, bautizado oficialmente por Tennis TV como el “The Impossible Shot Challenge” (El Desafío del Tiro Imposible), puso a prueba a los mejores jugadores del cuadro principal.

Las reglas eran tan sencillas en el papel como frustrantes en la ejecución: usar la raqueta para golpear una pelota de tenis con el efecto y la puntería necesarios para colarla a través de un pequeño orificio recortado en un panel publicitario. Con un margen de error prácticamente nulo debido al diámetro exacto de la bola, estrellas mundiales como Carlos Alcaraz desataron risas generalizadas tras fallar de forma consecutiva frente al tablero publicitario.

LA JUGADA QUE SACÓ A DIBU DE LA CANCHA: Emiliano Martínez salió a cortar un centro, pero sufrió un fuerte choque contra Branthwaite y el arquero argentino tuvo que salir del campo de juego en camilla. 📺 Mirá la Premier League por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus https://t.co/F56nOkoXCB — SportsCenter (@SC_ESPN) October 17, 2026

Sin embargo, el “Colorado” Buse dio la sorpresa de la jornada en las dinámicas de la ATP. Con una concentración quirúrgica que ya es marca registrada en su juego de fondo, el peruano midió el impacto y logró encajar limpiamente la bola en el agujero pequeño. El video del tiro, capturado para las cuentas oficiales de la organización, no tardó en viralizarse entre la comunidad del tenis sudamericano.