Por Redacción EC

El notable ascenso del tenis peruano en la escena internacional ya no solo se mide en puntos de ranking o títulos de la ATP. Durante el desarrollo del prestigioso Rolex Shanghai Masters, el deportista nacional Ignacio Buse capturó la atención de los aficionados globales gracias a su participación en las plataformas multimedia del torneo, donde superó con creces uno de los desafíos virales más complicados de la temporada.

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