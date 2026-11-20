Catalina Zariquiey agranda su legado en el surf peruano al proclamarse bicampeona sudamericana junior de la WSL.

La tablista nacional de diecisiete años revalidó su corona continental y aseguró su boleto directo al próximo Mundial Junior de la liga, consolidándose como máxima referente juvenil del deporte peruano.

El certamen global se disputará del veinticinco al veintinueve de noviembre en las olas de Surf City El Salvador, escenario donde la peruana enfrentará a las mejores promesas del mundo.

Zariquiey llega en gran nivel tras ganar el oro suramericano en Santa Fe y alcanzar la instancia final del Mundial ISA disputado recientemente en Punta Rocas, demostrando su enorme jerarquía.

Con este bicampeonato consecutivo, la joven surfista reafirma el protagonismo internacional del Perú y buscará conquistar el título mundial juvenil para cerrar una temporada histórica llena de medallas y récords personales.