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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El problema no es Catherin, es Pedro. Él la lanzó a la política y al candelero de esta semana. Lo repito aquí desde el 2021: Castillo le hace caso a la última persona con la que habla, por más sonso y contradictorio que suene aquello. En Palacio, los traidores y leales entraban y salían por una suerte de puerta giratoria que en diciembre del 2022 se trasladó al penal de Barbadillo.

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