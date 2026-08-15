Catherin Palomino Casavilca, abogada Huancavelica, entró a Barbadillo como activista del partido Todos Con el Pueblo, con el que Pedro quería postular en el 2026 (no llegó a inscribirlo a tiempo y, por eso, pactó con Roberto Sánchez de JP). Unas visitas más tarde, Catherin salió por la puerta giratoria como pareja sentimental, según los chats que reveló “Cuarto Poder” (CP) el pasado domingo 9. Para muestra, un mensaje escrito desde su número verificado por el programa: “Respecto de mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme”.

“Respecto de mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme”

La reacción de Catherin fue la de quien admite sin querer: no participó en el reportaje, rechazó los chats dando a entender que intervinieron su teléfono y no se dejó entrevistar por un medio independiente, sino que acudió al programa de José Domingo Pérez, que se comportó como si fuera su abogado. He visto la entrevista, absolutamente parcializada. Allí, Catherin dijo: “Quieren sexualizar mis visitas a PC. Yo he sido su abogada”. Y soltó lo de su número intervenido. Si tienes con qué defenderte, no vas dónde un cómplice, vas dónde un inquisidor.

La virtual diputada Catherin Palomino visitó en 61 ocasiones al expresidente Pedro Castillo en horario laboral, cuando trabajaba en el Congreso. (Foto: Captura Facebook Catherin Palomino)

Usted abusó

Pero Catherin no tiene que defenderse de un supuesto romance admitido en un chat. Respecto a ello, van mis respetos a su libertad y dignidad femenina. Tiene que responder por el aprovechamiento político y abuso de poder que estaría detrás de este lío. No lo dice CP, sino, por lo menos, dos familiares de Pedro. Su sobrino Jaime Vásquez Castillo lo espeta a cara descubierta, agitando una carta notarial que le ha enviado la diputada amenazándolo con enjuiciarlo. Y una fuente protegida, una familiar de Pedro, permitió la reproducción de este mensaje que le habría enviado Palomino: “Qué puedo esperar de alguien fea, vulgar y cochina como usted? Con razón mi querido Pedro dice que usted es la persona con menos moral (…). No basta preguntar en su misma familia cómo tuvo a sus hijos para ver la clase de distinguida dama que es usted, ignorante”.

“Respecto de mi relación con Pedro Castillo, le guste o no, es mi pareja. Él conoce perfectamente quién soy, sabe el tipo de mujer que tiene a su lado y jamás permitirá que nadie venga a humillarme” Mensaje de Chat atribuido a Catherin Palomino

Insisto en que el problema no es Catherin, es Pedro y la palanca que da, como líder preso y atrabiliario que es, a novatos ambiciosos. El ala sanchista de JP, de mayor catadura política, tiene la oportunidad de equilibrar esta implosión del castillismo (la semana pasada fue Julían Pérez Mallqui, detenido en flagrancia por supuesta violencia contra su ex pareja, ahora Catherin), con mayor presencia y vocería. Pero aquí hay otra tensión dentro de la tensión mayor: aquella entra la familia de Pedro y las amistades de Pedro, que dejaron de ser los maestros, pues casi todos lo traicionaron. Ahora son los activistas que con el cuento de ayudarlo en su defensa y en sus planes políticos, lo visitaron desde el 2023 hasta colocarse en alguna lista o candidatura subnacional. Se cumplió lo que pronosticábamos acá: el propio Roberto Sánchez iba a quedar sorprendido con lo que Castillo le metía en la lista.

Pedro Castillo. Foto: Ernesto Benavides | AFP / ERNESTO BENAVIDES

No son los sanchistas sino la familia de Pedro la que reacciona a Catherin. No especulen que el objeto de los insultos del mensaje negado por Catherin, sea la esposa del ex presidente, Lilia Paredes. Podría tratarse de una hermana de Pedro u otro familiar directo o indirecto (en Willax declaró Elisa Castillo, hermana de Pedro, asumiéndose la agraviada).

El asunto es que cuando te amenaza un congresista en nombre de la fuerza que cree que le da su líder, ah caramba, puede configurarse un abuso de poder que llegue, antes que a la Comisión de Ética, a un debate dentro de la tumultuosa bancada. En el senado, el castillismo ha tomado la vocería, forzando la designación de José Castillo Terrones, pero en diputados manda el sanchismo con su cuadro Ernesto Zunini. Tendrán que poner en vereda a Catherin.

Pedro defiende a Catherin negando una relación íntima y amenazando al sistema con develar la historia secreta del poder vista desde Barbadillo. ¡Cumple tu promesa Pedro, danos brutalidad! Catherin, en la entrevista con José Domingo, también enfiló contra el sistema y sus medios mermeleros que la discriminan porque, según ella, es una chola alegosa. Pero su problema ya no será con la prensa que expuso su caso, sino con el resto de su bancada, tanto de castillistas como sanchistas, que no serán tan complacientes como ella como lo fue José Domingo Pérez, y recelarán de su cercanía al líder preso. Catherin juega con fuego.