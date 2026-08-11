“Por la libertad del mejor presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrores”. Con esa frase, Catherin Palomino juró como diputada de Juntos por el Perú por Huancavelica en julio pasado, y dejó en claro el lugar que ocupa el expresidente en su agenda.

La atención mediática se concentra ahora en Palomino luego de que, el pasado domingo 9, “Cuarto Poder” difundiera mensajes de WhatsApp atribuidos a ella, en los que aparecen expresiones ofensivas presuntamente dirigidas a familiares de Castillo y advertencias sobre eventuales acciones legales.

Hay registros de la cercanía de Palomino con Castillo desde al menos el 2024. La Unidad de Investigación de El Comercio reveló que, entre octubre de ese año hasta febrero pasado, realizó 61 visitas al expresidente en el penal de Barbadillo, donde este cumple una condena de 11 años y medio por el golpe de Estado que dio en diciembre del 2022.

El primer registro corresponde al 29 de octubre del 2024. Ese día Palomino ingresó dos veces al penal. Primero fue registrada como “amiga”, entre las 9:26 a.m. y las 11:11 a.m.; luego volvió a ingresar, esta vez como “abogada”, entre las 11:12 a.m. y las 11:25 a.m.

Las visitas se repitieron durante los meses siguientes. En el 2025 registró una visita en abril, cuatro en mayo, cuatro en junio, siete en julio y seis en agosto. En setiembre realizó otras siete visitas.

Varias de esas visitas coincidieron con el horario de trabajo de Palomino en el Congreso, donde se desempeñó como asistente y técnica en dos despachos parlamentarios. Tal como dio cuenta la Unidad de Investigación de El Comercio, en el portal de Transparencia no aparecen descuentos salariales asociados a esas ausencias.

De trabajadora del Congreso a diputada

Palomino, abogada por la Universidad Alas Peruanas, laboró en el 2024 como asistente del entonces congresista Alfredo Pariona Sinche, de la Bancada Socialista.

Luego pasó de asistente a técnica y su remuneración superó los S/7 mil.

Su relación laboral con el despacho de Pariona terminó en marzo del 2025. Y en septiembre de ese año comenzó a trabajar como técnica en el despacho de la entonces congresista Katy Ugarte, donde permaneció hasta enero del 2026.

Fue durante ese período cuando continuó visitando a Castillo y, de cara a las elecciones, fue parte de la cuota del expresidente en la lista de candidatos de Juntos por el Perú.

La hoy diputada, de 34 años y abogada de profesión, integra el sector de Juntos por el Perú más cercano a Pedro Castillo, denominado el bloque castillista. Incluso está afiliada a Todo con el Pueblo, la agrupación política vinculada al expresidente, donde ocupa el cargo de secretaria nacional de Juventudes.

Fotografías que difundió en Facebook en el 2024 la muestran participando en actividades para captar afiliados. En la misma red social utilizó la imagen del expresidente para promocionar su candidatura a la Cámara de Diputados.

La ahora diputada de Juntos por el Perú buscó afiliados para lograr la inscripción del partido Todo con el Pueblo en el 2024. Foto: Facebook de Catherin Palomino

En las elecciones congresales obtuvo más de 11 mil votos preferenciales en Huancavelica, resultado que le permitió acceder a una curul para el período 2026-2031.

La defensa de Castillo fue parte de su campaña electoral. Entre sus propuestas planteó buscar la libertad del expresidente y promover una nueva Constitución Política.

Durante su juramentación como diputada volvió a colocar esas posiciones en el centro de su discurso. Su promesa estuvo acompañada de referencias a la lucha contra el racismo y la discriminación, el pedido de libertad para Castillo y una demanda de justicia por las muertes ocurridas durante las protestas.

Ya en funciones, el pasado siete de agosto presentó un proyecto de ley que plantea derogar diversas reformas legislativas que “han generado retrocesos normativos en la lucha contra el crimen organizado”.

Defensa

Palomino ha rechazado la autenticidad de los mensajes que le atribuyen contra familiares de Castillo.

“Niego que los mensajes expuestos hayan sido enviados desde mi celular. Es falso que mi persona haya escrito lo difundido”, señaló en un pronunciamiento difundido en sus redes sociales el domingo pasado.

Juntos por el Perú la respaldó. En un comunicado, el grupo parlamentario sostuvo que rechaza los “constantes ataques mediáticos y actos de reglaje” contra su bancada y afirmó que estos tendrían como propósito desacreditar su labor parlamentaria.

En tanto, Castillo culpó a la prensa de una supuesta campaña en su contra.

“Las personas que me visitan en Barbadillo lo hacen eminentemente por temas políticos, sociales y/o jurídicos. Sin embargo, esta misma prensa guardó silencio años atrás, cuando en el penal de Barbadillo se realizaban ‘Consejos de Ministros’, ‘Juntas de Portavoces’, ‘reuniones de empresarios’ y ‘firmas de convenios’”, añadió el lunes 10 en su cuenta en X.