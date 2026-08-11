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Resumen

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“Por la libertad del mejor presidente del Perú, José Pedro Castillo Terrores”. Con esa frase, Catherin Palomino juró como diputada de Juntos por el Perú por Huancavelica en julio pasado, y dejó en claro el lugar que ocupa el expresidente en su agenda.

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