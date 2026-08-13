Hoy el Congreso de la República inicia el proceso de instalación de cinco comisiones parlamentarias ordinarias y de control para el periodo legislativo 2026, donde se busca elegir a los presidentes, vicepresidentes y secretarios que dirigirán cada grupo de trabajo en sesiones públicas.

La jornada del jueves comienza a las 15:00 horas con la instalación de la Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores en la Sala José Gálvez. Posteriormente, a las 15:45 horas, se instalarán de forma simultánea la Comisión de Desarrollo Productivo en la Sala David Samanez y la Comisión de Inteligencia en la Sala José Antonio Encinas.

Esto se realiza tras la apertura del año parlamentario en el Senado para asegurar el inicio de la labor legislativa. El establecimiento de estas mesas directivas permite que las comisiones comiencen formalmente el análisis de proyectos de ley y el ejercicio del control político sobre el Poder Ejecutivo.

A las 16:30 horas, se llevará a cabo la instalación de la Comisión de Gestión del Estado y Contraloría en la Sala Francisco Bolognesi. El cronograma para este jueves concluirá con la sesión de la Comisión de Control Político sobre actos normativos a las 17:15 horas en la Sala Mariano Cornejo.

La mayoría de estas sesiones se desarrollarán en las instalaciones ubicadas en el mezanine del edificio Mario Vargas Llosa, en Jirón Huallaga 420. En dicho recinto se encuentran las salas José Gálvez, David Samanez, Mariano Cornejo y José Antonio Encinas.

Programación para el viernes 14 de agosto en el Congreso

Las actividades continuarán el viernes 14 de agosto a las 09:00 horas con la Comisión de Economía en la Sala José Gálvez. A las 09:45 horas se ha programado la instalación de la Comisión de Salud en la Sala David Samanez y de la Comisión de Ética Parlamentaria en la Sala José Antonio Encinas.

Hacia la mitad de la mañana, a las 10:30 horas, sesionará la Comisión de Justicia y Derechos Humanos en la Sala Francisco Bolognesi, situada en el primer piso del Palacio Legislativo. A las 11:15 horas, concluirán las instalaciones con la Comisión de Defensa Nacional en la Sala José Antonio Encinas y la de Procedimientos Especiales en la Sala Mariano Cornejo.