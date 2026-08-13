Senado sigue con proceso de instalación de comisiones en el Congreso. (Foto: Congreso)
Senado sigue con proceso de instalación de comisiones en el Congreso. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

Hoy el Congreso de la República inicia el proceso de instalación de cinco comisiones parlamentarias ordinarias y de control para el periodo legislativo 2026, donde se busca elegir a los presidentes, vicepresidentes y secretarios que dirigirán cada grupo de trabajo en sesiones públicas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.