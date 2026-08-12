La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez confirmó que su colega de bancada Carlos Mesía Ramírez, será quien presida la Comisión de Constitución Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado.

En conversación con Canal N, Juárez dio a conocer lo que ya se venía comentando desde que se conoció que Fuerza Popular tendría la presidencia de dicha comisión.

Como se sabe, el abogado Carlos Mesía posee larga experiencia en los temas constitucionales; uno de sus logros -precisamente- es el haber sido presidente del Tribunal Constitucional. Además, es catedrático universitario y ha escrito varios libros sobre la materia.

Patricia Juárez sobre pedido de facultades: “Constitucionalmente, los temas que vienen del Ejecutivo tienen prioridad”



De otro lado, Juárez comentó que con la nueva conformación del Congreso Bicameral, una reforma constitucional podría tomar hasta dos años, ello porque tiene que pasar por el proceso regular en la Cámara de Diputados para luego ser vista en el Senado.

“La Comisión de Constitución del Senado va a ver las normas que se presentan en Diputados, los proyectos de reforma constitucional, los proyectos de modificaciones del reglamento del Congreso”, dijo.

#NPortada | Patricia Juárez, senadora de Fuerza Popular: Una reforma constitucional podría tomar dos años



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“(Llegan a la Comisión del Senado), una vez que se ha aprobado en el Pleno de Diputados en dos legislaturas sucesivas, si se trata de reformas constitucionales, con 87 votos. Ahí le corresponde ver al Senado un proyecto de reforma constitucional que también debe aprobarse en dos legislaturas sucesivas. Es decir una reforma constitucional podría llevar más o menos dos años”, agregó.