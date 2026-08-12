Congresista Carlos Mesía de Fuerza Popular será quien presida la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. (Foto: GEC)
Congresista Carlos Mesía de Fuerza Popular será quien presida la Comisión de Constitución de la Cámara Alta. (Foto: GEC)
Por Redacción EC

La senadora de Fuerza Popular, Patricia Juárez confirmó que su colega de bancada Carlos Mesía Ramírez, será quien presida la Comisión de Constitución Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: