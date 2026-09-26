La senadora y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, confirmó que se comunicó con Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor de Lima, para ofrecerle disculpas a nombre de su partido por las expresiones de Samuel Daza durante la segunda jornada del Debate Municipal Lima 2026. Juárez señaló que consideró que su candidato “se excedió” en el tono utilizado durante el intercambio.

“Me pareció que lo correcto era, dado que había sido agresivo, desde mi punto de vista. Me pareció que se excedió en las expresiones que tuvo, en la posición que tuvo respecto al candidato López Aliaga” , declaró Juárez en diálogo con Canal N.

La legisladora agregó que decidió expresar las disculpas a nombre de Fuerza Popular porque, según indicó, el partido procura mantener “la ecuanimidad” y “las formas” durante las campañas electorales. “Creo que nunca se debe perder el respeto ni llegar a este tipo de agravios que se dieron en ese momento” , sostuvo.

#AlFinalDelDía | Patricia Juárez, senadora y vocera de Fuerza Popular, sobre las disculpas a López Aliaga: "Me pareció que lo correcto era, dado que había sido agresivo (Samuel Daza), expresarle las disculpas a nombre del partido"



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El cruce entre Daza y López Aliaga ocurrió durante la segunda jornada del Debate Municipal Lima 2026, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), realizada el 22 de setiembre. Ambos protagonizaron un intercambio en el que se formularon cuestionamientos sobre la gestión municipal, seguridad ciudadana, la anterior candidatura presidencial de López Aliaga y las listas de Renovación Popular.

Daza inició uno de los intercambios haciendo referencia a la relación que ambos mantuvieron cuando el candidato de Fuerza Popular era alcalde de Ancón. “Cuando yo era alcalde, soñaba con que me llames. Pero nunca lo hiciste. ¿Sabes por qué? Porque la Lima invisible nunca la viste”, afirmó.

Luego, Daza hizo referencia a la candidatura presidencial de López Aliaga y señaló: “Qué pena que te siga doliendo la presidencia que perdiste” .

En respuesta, López Aliaga cuestionó la situación de seguridad durante el gobierno que, según dijo, representa Fuerza Popular. “El Gobierno que usted representa tiene 300 muertos”, afirmó.

Daza también cuestionó el cumplimiento de las promesas de campaña de su rival. “Admiro la capacidad que tienes para mentir”, señaló. López Aliaga respondió con la expresión: “Se necesita tener pellejo de chancho”.

El candidato de Fuerza Popular continuó sus cuestionamientos y acusó a López Aliaga de haber anunciado que no postularía y posteriormente hacerlo.

Otro de los momentos de mayor confrontación se produjo cuando Daza cuestionó la presencia de candidatos con antecedentes o sentencias en las listas de Renovación Popular y afirmó: “Usted no combate la delincuencia, la promueve” . López Aliaga respondió que el sistema del JNE había entregado inicialmente las listas sin observaciones y señaló que posteriormente decidió suspender la militancia de los candidatos cuestionados.

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Tras el debate, Daza presentó una denuncia ante el Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral contra López Aliaga por una presunta intimidación y presión política relacionada con mensajes intercambiados antes del encuentro. El candidato de Fuerza Popular adjuntó las comunicaciones como parte de su denuncia.

Posteriormente, Daza también confirmó que recibió una llamada de atención de una persona cercana a Fuerza Popular por su actuación durante el debate. El candidato señaló que consideraba válida la observación, aunque defendió el carácter confrontacional propio de este tipo de encuentros.

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