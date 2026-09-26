Patricia Juárez cuestiona tono de Samuel Daza durante debate con Rafael López Aliaga. (Foto: Captura / Canal N)
Patricia Juárez cuestiona tono de Samuel Daza durante debate con Rafael López Aliaga. (Foto: Captura / Canal N)
Por Redacción EC

La senadora y vocera de Fuerza Popular, Patricia Juárez, confirmó que se comunicó con Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular a primer regidor de Lima, para ofrecerle disculpas a nombre de su partido por las expresiones de Samuel Daza durante la segunda jornada del Debate Municipal Lima 2026. Juárez señaló que consideró que su candidato “se excedió” en el tono utilizado durante el intercambio.

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