La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará este domingo 27 de setiembre más de 4.000 locales a nivel nacional para que los miembros de mesa, titulares y suplentes, puedan capacitarse con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

La segunda jornada de capacitación se desarrollará de 8 a.m. a 1 p.m. Durante ese periodo, especialistas electorales instruirán a los miembros de mesa sobre las tareas que deberán realizar durante la instalación de la mesa, el sufragio y el escrutinio.

La preparación incluirá prácticas con cédulas, actas y otros materiales similares a los que serán utilizados durante los comicios del próximo domingo 4 de octubre.

En el Cercado de Lima, la capacitación se realizará en seis instituciones educativas y en un local de la Universidad Nacional Federico Villarreal: 1035 General José del Carmen Marín Arista, 1148 Juana Infantes Vera, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, Universidad Nacional Federico Villarreal - sede local 01, 1037 Ramón Espinosa y Argentina.

En el Callao, funcionarán 11 locales de capacitación: 4016 Néstor Gambeta Bonatti, 5019 Augusto Cazorla, 5031 César Vallejo, 5076 Nuestra Señora de las Mercedes, 5080 Sor Ana de los Ángeles, 5097 San Juan Macías, 5095 Julio Ramón Ribeyro, 4001 Dos de Mayo, 5026 José María Arguedas, 5082 Sarita Colonia y el local F0IL01 de la Universidad Nacional Federico Villarreal.

Los listados completos de locales de capacitación en Lima Metropolitana, Callao y provincias se encuentran disponibles en la plataforma electoral de la ONPE.

La capacitación también puede realizarse en las 125 oficinas descentralizadas de procesos electorales (ODPE) y en las dependencias instaladas por el organismo electoral en distritos y centros poblados. Además, los miembros de mesa pueden acceder a una modalidad virtual mediante la plataforma ONPEduca.

Funciones durante la jornada electoral

De acuerdo con los manuales elaborados por la ONPE, los miembros de mesa deben presentarse en su respectiva mesa a las 6 a.m. Durante el sufragio, el presidente estará a cargo de las cédulas; un miembro de mesa tendrá bajo su responsabilidad la lista de electores y otro se encargará del ánfora.

El primero en votar será el presidente de mesa, seguido por los demás miembros presentes. Luego podrán sufragar los personeros, si corresponde, y posteriormente los electores.

Durante la votación tendrán atención preferente los adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con niños y ciudadanos con discapacidad. En el caso de los electores con discapacidad o que requieran asistencia, podrán ingresar a la cámara secreta con una persona de su confianza, si así lo solicitan.

Asimismo, en Lima Metropolitana y Callao, los electores con discapacidad visual que soliciten una plantilla Braille podrán pedirla al personal de la ONPE.

Incentivo para miembros de mesa

Los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa recibirán un incentivo económico de S/165. Para acceder a la compensación deberán registrarse en la plataforma habilitada por la ONPE.

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Los beneficiarios podrán elegir entre tres modalidades de pago: abono en una cuenta de ahorros del BCP, BBVA o Scotiabank; depósito mediante Yape; o cobro en una ventanilla del Banco de la Nación.

Para verificar si un ciudadano fue seleccionado como miembro de mesa y conocer su local de votación, la ONPE ha habilitado su plataforma de consulta electoral. Si corresponde, también podrá descargar su credencial.

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