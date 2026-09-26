ONPE realizará segunda jornada de capacitación para miembros de mesa este domingo. (Foto: Andina)
ONPE realizará segunda jornada de capacitación para miembros de mesa este domingo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitará este domingo 27 de setiembre más de 4.000 locales a nivel nacional para que los miembros de mesa, titulares y suplentes, puedan capacitarse con miras a las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

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