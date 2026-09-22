Por Manuel Gomez

En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 26 millones de peruanos se alistan para acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, como en cada jornada laboral, cerca de 809 415 miembros de mesa, quienes fueron seleccionados mediante un sorteo público, cumplirán un papel fundamental en el proceso electoral. De hecho, los ciudadanos que cumplan su función el día de las elecciones y hayan recibido la instrucción correspondiente tendrán derecho a una serie de beneficios, entre ellos, una compensación económica. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este fin de semana se llevará a cabo la segunda jornada de capacitación dirigida a los integrantes de la mesa, con el objetivo de garantizar que los comicios del próximo 4 de octubre se desarrollen de manera ordenada y adecuada. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.