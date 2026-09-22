En el marco de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, más de 26 millones de peruanos se alistan para acudir a las urnas y elegir a las nuevas autoridades que estarán al frente de sus localidades durante los próximos cuatro años. Así, como en cada jornada laboral, cerca de 809 415 miembros de mesa, quienes fueron seleccionados mediante un sorteo público, cumplirán un papel fundamental en el proceso electoral. De hecho, los ciudadanos que cumplan su función el día de las elecciones y hayan recibido la instrucción correspondiente tendrán derecho a una serie de beneficios, entre ellos, una compensación económica. En ese sentido, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que este fin de semana se llevará a cabo la segunda jornada de capacitación dirigida a los integrantes de la mesa, con el objetivo de garantizar que los comicios del próximo 4 de octubre se desarrollen de manera ordenada y adecuada. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿CUÁNDO SERÁ LA SEGUNDA JORNADA DE CAPACITACIÓN DE LA ONPE A LOS MIEMBROS DE MESA?

En medio de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevarán a cabo este 4 de octubre, la Oficina Nacional de Procesos Electorales resaltó la importancia de que los ciudadanos que fueron designados como miembros de mesa asistan a la segunda jornada de capacitación este domingo 27 de septiembre en los distintos colegios y establecimientos del país. Así, de acuerdo con la ONPE, los nueve miembros de cada mesa de sufragio (tres titulares y seis suplentes) deberán acudir a partir de las 8:00 a. m. para la sesión donde se practicará la instalación de la mesa, el proceso de sufragio y escrutinio, acompañados de sus manuales y guías para su respectiva instrucción.

Asimismo, la ONPE indicó que aquellas personas que no puedan asistir a las capacitaciones presenciales este fin de semana podrán acceder a la plataforma ONPEduca (LINK), donde encontrarán cursos y materiales virtuales dirigidos exclusivamente a miembros de mesa, electores y personeros. Por otro lado, cabe recordar que, las personas que cumplan con el deber de ejercer como autoridad electoral de mesa recibirán una compensación económica equivalente al 3 % de una UIT, es decir, S/165. Además, quienes desempeñen esta función el día de las elecciones y hayan recibido capacitación tendrán derecho a un día de descanso remunerado y no compensable en sus centros de trabajo.

¿CÓMO PRESENTAR UNA JUSTIFICACIÓN PARA NO EJERCER COMO MIEMBRO DE MESA?

Ante las consultas de los internautas en redes sociales sobre los requisitos para excusarse como miembros de mesa, la ONPE informó que quienes no puedan asumir el cargo por motivos de salud o viaje pueden presentar una solicitud de justificación a través de este LINK o de manera presencial en la ODPE de su localidad, siempre que cuenten con el sustento correspondiente. Para ello, deberán seguir los siguientes pasos:

Presentar el documento hasta el 28 de septiembre.

El trámite tiene un costo de S/15.80.

¿POR QUÉ LA ONPE RECOMIENDA VERIFICAR EL LOCAL DE VOTACIÓN EN ESTAS ELECCIONES REGIONALES Y MUNICIPALES 2026?

En primer lugar, la Oficina Nacional de Procesos Electorales informó que ya no será posible realizar cambios de local de votación para las Elecciones Regionales y Municipales de este 4 de octubre de 2026. Por ello, a los ciudadanos les corresponderá sufragar en el lugar asignado dentro de su distrito, de acuerdo con la información registrada en su DNI. En ese contexto, la ONPE habilitó la plataforma “Conoce tu local de votación” (LINK), donde los peruanos podrán consultar con su documento de identidad su lugar de sufragio, número de mesa, número de orden y verificar si fueron designados como miembros de mesa.

Sin embargo, el organismo electoral dejó en claro que el local de votación podría modificarse incluso el mismo día de las elecciones, por lo que recomienda verificar previamente el lugar asignado antes de acudir a sufragar con el objetivo de evitar severas multas que impidan luego a realizar diversos trámites. “Tu local de votación podría cambiar, incluso el mismo día de la elección, por motivos ajenos a la ONPE. Antes de acudir a votar, confirma tu local asignado”, indicó en su plataforma.