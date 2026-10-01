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"Yo opino que sí, pero te hablo desde el punto de vista absolutamente legal, de interpretación constitucional. Yo opino que sí se puede hacer [cuestión de confianza]", remarcó Juárez. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
"Yo opino que sí, pero te hablo desde el punto de vista absolutamente legal, de interpretación constitucional. Yo opino que sí se puede hacer [cuestión de confianza]", remarcó Juárez. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)
Por Sebastian Ortiz Martínez

La senadora Patricia Juárez, portavoz de la bancada de Fuerza Popular en la cámara alta del Congreso, dijo que la agenda de Juntos por el Perú “es oponerse a todo” y que el oficialismo se tiene que acostumbrar a eso. Agregó que, a raíz de la dilación en la cámara de diputados en evaluar el pedido de facultades “todos hemos perdido la paciencia”.

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