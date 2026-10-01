La senadora Patricia Juárez, portavoz de la bancada de Fuerza Popular en la cámara alta del Congreso, dijo que la agenda de Juntos por el Perú “es oponerse a todo” y que el oficialismo se tiene que acostumbrar a eso. Agregó que, a raíz de la dilación en la cámara de diputados en evaluar el pedido de facultades “todos hemos perdido la paciencia”.

En Tenemos que Hablar, video podcast de El Comercio, Juárez dijo que el gobierno “está absolutamente lejos de pensar en un cierre del Congreso, si es que eso es lo que la gente está pensando o temiendo”.

— Ocho de doce comisiones rechazaron aprobar la solicitud de facultades del gobierno. Y la Comisión de Constitución en la cámara de diputados, conducida por Juntos por el Perú, planteó el archivo total. ¿Cómo interpreta Fuerza Popular esta postura?

En realidad, no nos sorprende, porque la agenda de Juntos por el Perú es tratar de obstaculizar todo aquello que salga o represente a Fuerza Popular. Entonces, creemos que ellos están cumpliendo el rol que se han fijado desde el inicio. Ellos fueron quienes estuvieron en la contienda electoral en la segunda vuelta y, al parecer, no solo en diputados, sino también en senadores hay un ánimo de que todo aquello que sea algo positivo, ellos lo interpretan que es para el gobierno de Keiko Fujimori. Pero en realidad le están haciendo daño al país. Este tipo de actitudes lo que genera es incertidumbre en los ciudadanos, que sienten que hay una [nueva] confrontación.

— El Partido del Buen Gobierno ha presentado un texto sustitutorio en el que se prioriza la seguridad ciudadana y la atención a El Niño. ¿El oficialismo está dispuesto a aceptar una delegación de facultades solo en estos dos puntos?

Es un paso positivo que hayan presentado un texto sustitutorio, así como lo ha hecho Renovación Popular respecto a un mayor número de puntos, Entiendo que hay otro texto de Obras. Entonces, hay que reconocer, y lo considero valioso, la actitud de presentar [alternativas]. Eso ya es positivo.

— ¿Por qué Fuerza Popular a última hora busca presentar un texto sustitutorio, cuando esto pudo haberse hecho hace unas semanas? ¿Ha existido un exceso de confianza en el oficialismo en la cámara de diputados?

Porque, si el Ejecutivo presenta un proyecto, nosotros obviamente tenemos que sustentar y sostener esa propuesta, porque representa al gobierno que también tiene representación en el Congreso. Nosotros no podemos decirle al Ejecutivo o a la presidenta de la Comisión de Constitución, bueno, solamente queremos esta parte. Había que esperar que se pronuncie la Comisión de Constitución y es ante un dictamen que deniega o que acepta parcialmente [el pedido de facultades], que se puede presentar otro dictamen en minoría. Y ese primer dictamen fue presentado hace poco tiempo [el lunes].

— En una semana, Juntos por el Perú ha promovido la censura al ministro del Interior y pretende enviar al archivo total el pedido de facultades. ¿Hay una actitud obstruccionista?

Por sus hechos los van a conocer, los señores de Juntos por el Perú de manera sistemática y desde el inicio, han planteado [negar las facultades]. ¿Qué han planteado? No conceder y desaprobar el pedido de facultades. ¿Qué han hecho desde el inicio? Pretenden obstaculizar. Pero lo más preocupante es que han pasados dos meses desde que asumieron las comisiones, pero no vemos un solo dictamen producido, nada, cero. Entonces, van dos meses de confrontación infructuosa, donde no hay un solo dictamen.

— ¿Entre ellas también están las comisiones que preside Fuerza Popular?

Fuerza Popular tiene comisiones, pero en algunos casos no les ha llegado proyectos de ley o no les ha llegado los temas que tienen que ser debatidos. Nosotros tenemos las comisiones de Trabajo, de Pueblos Andinas, entre otras, pero tú sabes perfectamente que la Economía, Constitución son las comisiones...

— Más importantes...

Claro, son las comisiones más relevantes, que ya deberían estar produciendo, pero estamos dos meses en una confrontación absurda. El Ejecutivo está avanzando, la presidenta ha estado en Naciones Unidas, nos ha representado muy bien y vemos los sectores Salud, Educación e Interior están trabajando. Ya hubo cuatro interpelaciones y un pedido de censura. La función parlamentaria no solo involucra el control político, sino también la producción legislativa, que es importante.

— La presidenta Keiko Fujimori sostuvo que la cámara de diputados del Congreso “está poniendo a prueba nuestra paciencia”. Y, el primer ministro, Luis Galarreta, dijo que el gobierno ha tenido “actitud republicana, hasta el momento”. ¿Es una amenaza? ¿A qué se refirió exactamente?

Yo creo que la paciencia la hemos perdido todos, ¿no? Yo misma que suelo tener mucha continencia, digamos, emocional, la verdad es que algunas veces siento mucha frustración de las cosas que vienen ocurriendo, de los debates infructuosos que se dan y la poca actividad, los pocos resultados que tienen. Entonces, sí creo que hay incomodidad y molestia. Debemos acostumbrarnos, la posición de Juntos por el Perú es oponerse absolutamente a todo. Entonces, cuando uno entiende cuál es el papel de tu oponente, tienes que aprender a vivir con ello. Que la opinión pública empiece a conocer y sepa que para lo único que están en el Congreso, porque no los he visto presentar proyectos importantes, es para [promover] una agenda de obstaculización sistemática.

— ¿Y qué va a pasar cuando la paciencia de la presidenta Fujimori se agote?

Lo que ya ha señalado [la presidenta] es que el único golpe que se va a dar es contra la criminalidad. Es decir, está absolutamente lejos de pensar en un cierre del Congreso, si es que eso es lo que la gente está pensando o temiendo. Pero también es cierto que se tiene que poner, cada minuto y cada día, en evidencia sobre lo que ha venido hacer, por lo menos, un grupo político en el Congreso. Entonces, hay obviamente una respuesta política.

— El ministro de Justicia y DD.HH., Ernesto Álvarez, dijo que no se puede plantear una cuestión de confianza en respaldo a la solicitud de facultades. ¿Usted comparte esta postura o cree que el gobierno debe evaluar utilizar este mecanismo?

El gobierno no ha planteado una cuestión de confianza. Si se quería hacer, se debió hacer al inicio, pero no se ha hecho. No existe la idea ni el ánimo.

— ¿Pero, técnicamente el gobierno puede hacer cuestión de confianza?

Yo opino que sí, pero te hablo desde el punto de vista absolutamente legal, de interpretación constitucional. Yo opino que sí se puede hacer. Pero no existe el menor ánimo de parte del Ejecutivo de plantear una cuestión de confianza respecto a este primer tema [delegación de facultades]. Estamos comenzando una relación Ejecutivo y Legislativo de cinco años, entonces, es imposible que empecemos con una situación tan extrema como una cuestión de confianza.

Nosotros hemos luchado contra esto en el tiempo de Pedro Castillo, cuando tuvimos la amenaza constante del ex primer ministro Aníbal Torres, que planteó cuestión de confianza y supimos defender la democracia y al país.

“No se puede hacer y tampoco existe el ánimo [de cambiar el dictamen en el Senado]”, afirmó Juárez. (Foto: Joel Alonzo/ El Comercio)

— Algunos senadores de Fuerza Popular, entre ellos Martha Chávez y Jacques Rodrich, indicaron que en la cámara alta buscarían restituir la propuesta original del Ejecutivo si la cámara de diputados recortaba el pedido. ¿Fue un error político? ¿Ha sido lo que desencadenó este entrampamiento?

[...] En estos dos meses se ha especulado sobre el texto [inicial], que se filtró, que por qué se pide esto y no lo otro. Y desde ese momento, ya había ciertos grupos políticos y personajes que decían: “no le vamos a dar”. Y luego señalan que hubo declaraciones que los llevaron a tener este temor [de que se cambie en el Senado]. A mí, la verdad me da risa cuando dicen que tienen temor. Estos son ejercicios políticos y hay cosas tan simples, como realizar un análisis. En el supuesto negado de que Fuerza Popular quisiera cambiar todo lo que ha hecho diputados en el Senado, ¿el fujimorismo tiene los votos para hacerlo?

— Con Renovación Popular y el voto dirimente del presidente del Senado, lo pueden hacer...

Hay algunos temas que no se pueden hacer con los votos de Renovación, ¿han escuchado la postura de Renovación?

— Renovación Popular está en contra de eliminar la norma que establece topes a los intereses bancarios, entre otros...

Hay varios puntos en los que no están de acuerdo. Entonces, ¿Fuerza Popular puede llegar a los 66 puntos, que es el supuesto temor que tienen muchos de estos grupos? No. Con 22 votos no se puede hacer y tampoco existe el ánimo de hacer eso [cambiar el dictamen que se apruebe en la cámara baja].

— ¿Entonces, Fuerza Popular no va a cambiar el texto que apruebe la cámara de diputados? ¿Va a respetar la esencia?

A ver, sería absurdo que Fuerza Popular, el presidente del Senado ha declarado en más de una oportunidad que nosotros no tendríamos los votos, en el supuesto negado, como muchas personas dicen que queremos cambiar todo [...] Y hay una reforma constitucional, nosotros hemos asignado las funciones del Senado, sabemos lo que dice el reglamento, y este señala que no se puede desnaturalizar. Todos los elementos están puestos sobre la mesa. Solo habría que hacer un análisis, pero [desde la oposición] se dice: “tenemos el temor de lo que pase en el Senado”. Bajo ese critterio, no va a salir ninguna ley de diputados y habrá una parálisis total.

— ¿Por donde pasa la salida a esta crisis? ¿Un texto sustitutorio y acuerdo de que el Senado respetará la esencia del dictamen que la cámara de diputados apruebe?

Estoy viendo realmente con optimismo lo que está ocurriendo en la Comisión de Constitución. Si bien es cierto que la presidenta de la comisión es de Juntos por el Perú y ha señalado que no dará las facultades, está bien, ese es su juego político, los ciudadanos los juzgarán. Pero hay otros grupos políticos que han presentado un texto sustitutorio con el ánimo de que esto salga. Han entendido que hay temas como El Niño y la criminalidad que se deben combatir. Ese primer paso es saludable.

— Usted ha sido presidenta de la Comisión de Constitución en el Congreso anterior. La diputada Avendaño no sometió a debate la moción de censura en su contra. ¿Ha creado un mal precedente?

Lo que me preocupa es que con este mal precedente se esté socavando la institucionalidad del Congreso. El Parlamento tiene una serie de procedimientos que deben cumplirse. Yo estoy segura de que la diputada Avendaño tenía los votos [para superar la censura]. La señora no cumplió con los plazos, porque debió presentar el dictamen en el tiempo que debía. Debió bajar al llano. Fuerza Popular no iba a tener los votos, pero ese fue un acto político de reclamo frente a la actuación de una persona que está trabando las cosas, que está obstaculizando.

Yo quisiera recordar que hubo una gran cantidad de mociones de censura en contra de María del Carmen Alva [en el Congreso anterior] por parte de la izquierda y ella las enfrentó, bajó al llano y se defendió. Nunca prosperó ningún pedido de censura. Frente a lo producido ayer [martes], yo creo que debió proceder [el trámite] de la censura [a Avendaño].

— El canciller Carlos Espá ha referido que está “más cerca del celeste que de otro color”, cuando fue consultado sobre las elecciones municipales. ¿A su juicio, ha violado la neutralidad electoral?

Bueno, nosotros tenemos mucho cuidado respecto a dar o no públicamente un apoyo a una candidatura. Yo no sé si es un apoyo o no, no ha señalado un nombre, ha dicho un color, no sé a qué se refiere, la verdad. No he escuchado la entrevista del canciller. Pero sí, los funcionarios públicos debemos tener mucho cuidado con hacer algún tipo de gesto público que signifique proselitismo o adhesión a una candidatura.

— Si, finalmente, el ministro del Interior, César Astudillo, termina siendo censurado, ¿qué mensaje da la oposición con esto? ¿Comienza un nuevo capítulo de enfrentamiento entre el Legislativo y Ejecutivo?

Nosotros esperamos que no proceda el pedido de censura. Creo que hay varias bancadas y varios diputados se han expresado en ese sentido, de no estar de acuerdo. Cuando se presentó la interpelación iba un mes y medio [de gobierno] y la censura es por la actuación del ministro a menos de dos meses [de gestión]. Astudillo cuenta con el respaldo de la presidenta y de la bancada. Creemos que es un héroe nacional, ha sido un Chavín de Huántar y es una persona que conoce perfectamente [sobre seguridad]. No queremos que se repitan los casos anteriores donde hemos tenido un ministro del Interior cada tres meses, no podemos permitir una situación como esa, debemos resistir las arremetidas que vienen [de Juntos por el Perú]. El país necesitad estabilidad y firmeza en las decisiones.

— Usted le ofreció disculpas a Rafael López Aliaga por la polémica con Samuel Daza, candidato de Fuerza Popular a la alcaldía de Lima. ¿Por qué?

Tengo una antigua amistad con el señor López Aliaga, hay respeto mutuo. Y [las disculpas] fueron a mérito de una conversación sobre otro tema. Ahí él me comentó que le había incomodado la intervención del candidato [de Fuerza Popular]. Entonces, es como si yo conversará con mi hermana y me dice me ha incomodado esto sobre una persona allegada a ti. Lo primero que le tengo que decir es “disculpa”. Yo ni siquiera conozco a Daza, pero es de Fuerza Popular. Si alguien me dice “me incomoda lo que sucedió”, yo por cortesía y amistad, le dijo “bueno, disculpa”.

— ¿El ofrecimiento de disculpas a López Aliaga fue para que el impasse no escale? ¿Para que no llegue a crear fracturas en la coalición con Renovación Popular?

En realidad, cuando hay una amistad de por medio, no hay cálculos políticos.

— Usted recibió un bono por parte del Congreso de más de S/62 mil tras el fallecimiento de su madre. ¿Realizó la devolución de este dinero? ¿La ley le permitía recibir estos recursos?

En el Decreto Legislativa 276 de 1999 se estableció que los trabajadores de la administración pública recibirían, en el caso del fallecimiento de un familiar, dos remuneraciones. Y, además, otras dos remuneraciones como compensación por gastos se sepelio. Y desde el 2009 este subsidio se paga a los trabajadores del Congreso y a los congresistas. Y tengo la relación de los parlamentarios que, desde el 2009, han recibido [este subsidio], que no la haré pública.

— ¿Y cuántos son?

Son 172 congresistas. Nadie en su sano juicio quisiera recibir un subsidio, porque prefiere siempre tener a su familia consigo, pero entiendo que es la ley de la vida. Y no es justo, porque en este tiempo [desde 2009], ningún otro congresista tuvo el manejo mediático que yo he tenido en este caso. Yo no lo pedí, yo ni siquiera sabía que esto existía. Por eso, cuando me preguntan, yo te soy honesta pensé que era un tema del seguro que nosotros tenemos como parlamentarios.

— ¿Y cree que es necesario un cambio, un ajuste en esta normativa?

Siempre he sido una persona que cree en la austeridad en el ejercicio de la función pública. Desde que estuve en la Municipalidad de Lima, Luis Castañeda daba un decreto de alcaldía con medidas de austeridad. Entonces, yo sí creo que el dinero del Estado debe protegerse. Si estos temas resultan exagerados, entonces sí debería corregirse hacia adelante. Este gasto en sepelios de familiares de congresistas se estableció en el 2009. No es como mucha gente lo ventila, como si fuera un abuso de mi parte o si yo fui la que lo pidió.