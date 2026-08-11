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Resumen

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Un clima de desorden y confusión se vivió este lunes en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, durante el inicio de sus actividades para el periodo 2026-2028. No se eligió al presidente del grupo de trabajo, ni se abordó el caso de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja en la comisaría de San Miguel.

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