Un clima de desorden y confusión se vivió este lunes en la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados, durante el inicio de sus actividades para el periodo 2026-2028. No se eligió al presidente del grupo de trabajo, ni se abordó el caso de Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú), acusado de agredir a su expareja en la comisaría de San Miguel.

La sesión de instalación comenzó poco después de las 11:00 de la mañana, la hora que días atrás había sido fijada para el inicio de las actividades. El viernes 7 también estaba previsto que el grupo se reuniera, pero posteriormente se informó que había ocurrido un error en la programación.

En la sala Fabiola Salazar Leguía, del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre del Congreso, el coordinador de la Comisión de Ética, el diputado Javier Cipriani (Renovación Popular), tomó la palabra y afirmó no se blindará a ningún parlamentario que haya incurrido en malas conductas.

Su discurso lo dio en presencia de Mery Infantes Castañeda (Fuerza Popular), Heber López Letona (Partido Cívico Obras), Edwin Espinoza Huillca (Partido del Buen Gobierno) y Harvey Colchado Huamaní (Ahora Nación). Sadith Pérez (Juntos por el Perú) participó de forma virtual.

“Aquí no habrá blindajes ni impunidad, ni dobles discursos. Está comisión será rápida, pública, y con sanciones que se cumplan. Acá no se tapa a nadie, sea del bloque que sea. La ética parlamentaria no distingue bancadas ni ideologías. Nuestro compromiso es con la verdad y la institucionalidad. Nadie estará por encima de las reglas que hemos juramentado y respetado”, dijo al comienzo.

Cipriani intentó continuar, pero hizo una pausa. Entonces ocurrió una escena que no estaba prevista. Sacó una cruz de uno de sus bolsillos. La sostuvo por unos segundos y, luego, continuó:

“Ante Dios prometo que esta comisión y el que habla respetará esas reglas”.

sacó una cruz de su bolsillo y prometió respetar la Comisión de Ética. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Después de ese momento, todo parecía indicar que la Comisión de Ética pasaría a elegir a su presidente. Pero la sesión tomó un giro inesperado.

El diputado Harvey Colchado (Ahora Nación) anunció que ponía su “nombramiento como integrante a disposición del pleno”. Su decisión, explicó, se producía luego de las críticas que recibió en los últimos días tras la difusión de una investigación fiscal en su contra por negociación incompatible.

“He combatido la corrupción en el poder y he sido denunciado por ello injustamente. Uno de ellos es el caso que me han notificado. Existe un requerimiento de acusación que está llegando a un juzgado penal. [...] En aras de que se pueda trabajar con tranquilidad y un buen clima yo pongo mi nombramiento como integrante a disposición del pleno para que sean ustedes los que decidan mi continuidad”, dijo.

Puso su cargo a disposición ante la ola de críticas debido a su caso por negociación incompatible. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Al ser consultado por El Comercio, Colchado refirió que esa consideración está puesta ante el pleno de la comisión.

La noticia tomó por sorpresa a los presentes. Así, el proceso para elegir al titular del grupo de trabajo quedó en suspenso. Ante ello, Cipriani suspendió la reunión y anunció que la elección se realizaría este martes a las 11:00 de la mañana, luego de la sesión de la Junta de Portavoces.

Acudió a la sesión de la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Fotos: Mario Zapata N. / @photo.gec

Primeras reacciones

A su salida del grupo de trabajo, Cipriani declaró ante la prensa que Colchado impidió tener una lista para la Mesa Directiva de Ética, por lo tanto, habría frustrado la elección del presidente de la comisión.

“Lo que ha hecho él es que nos ha impedido tener una lista. Entonces hay que tener paciencia. Es un día. Ellos mismos dan pasos al costado. Se sienten frágiles. Tendría que haber una lista cerrada y tendría que haberse elegido a una Mesa Directiva (de Ética)”, refirió.

Agregó: “Sí claro, dio un paso al costado. ¿[Eso no estaba programado]? No, a un cuarto para las 11, no. A esa hora recién me he enterado. Si estoy en el Congreso, a esta edad, es porque tengo ganas de que el Perú cambie”.

Cipriani dijo que lo que correspondería, en ese sentido, era que la bancada de Ahora Nación reemplace a Colchado.

—Ratificado—

Sin embargo, tras estos hechos, la bancada de Ahora Nación, encabezada por Alfonso López-Chau, salió en respaldo de Colchado.

En conferencia de prensa, sus integrantes señalaron que ratificaban su respaldo a la decisión de mantener al exjefe de la Diviac como representante de la agrupación en la Comisión de Ética.

“Nosotros como bancada hemos ratificado su respaldo porque entendemos que esta acusación carece de una legitimidad suficiente para que tenga que dejar este rol. Él ha tenido la valentía de decir que si hay alguna objeción la pueden plantear. Los miembros no pueden ser modificados salvo que lo vea el pleno”, refirió.

Además… Al cierre de esta nota, se conoció que la izquierda buscaba presidir la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados. El partido del Buen Gobierno había descartado dirigir el grupo, según Edwin Espinoza. Mientras tanto, se voceaba al diputado Heber López, de Obras, para asumir el cargo. Sin embargo, el coordinador de la comisión, el diputado Javier Cipriani declaró a la prensa que también estaba interesado en presidirla. "No sé si me van a elegir. No depende de mí. ¿Interesado? Claro que estoy interesado, pero lo vamos a ver", refirió.

Primer punto de agenda

De acuerdo con fuentes consultadas y parlamentarios de distintas bancadas, la Comisión de Ética debía haber tocado como primer punto de agenda la denuncia presentada contra Julián Pérez Mallqui de Juntos por el Perú.

Christian Aranda, diputado de Renovación Popular, fue quien presentó formalmente la denuncia contra Pérez Mallqui y solicitó además una suspensión de 120 días en el ejercicio del cargo y el correspondiente descuento de haberes.

Según el documento, Pérez Mallqui habría vulnerado los principios de responsabilidad, integridad y justicia establecidos en el Reglamento del Congreso, afectando directamente la imagen institucional de la cámara ante la opinión pública.

Pero eso no es todo. Por el momento, Pérez Mallqui enfrenta en libertad la investigación preliminar que abrió la Fiscalía Suprema de Familia tras haber estado detenido en la misma comisaria de San Miguel.

Sobre el caso, el senador Humberto Morales (Juntos por el Perú) consideró que primero debería existir una sentencia de la Corte Suprema que determine la responsabilidad de su colega para que, recién entonces, la Comisión de Ética pueda evaluar una eventual suspensión.

“No creo que sea justo sentenciar a la persona por 120 días. La Comisión va a tener que dirimirlo. [...] Hasta ahora ustedes han intentado sentenciarlo. Creo que la comisión de Ética esté a la altura de las circunstancias. Hay una denuncia pero no hay una sentencia. Estaría de acuerdo con usted siempre y cuando haya una sentencia. En este caso, además de la Corte Suprema, no ha habido nada. Hay una petición de investigación. Hay una solicitud y una denuncia en la Comisión de Ética, pero eso no dice que él sea responsable.”, afirmó.

Morales volvió al Congreso después de varios años, esta vez como senador, tras haber integrado el Parlamento unicameral. Su regreso también trae consigo algunas declaraciones de su pasado parlamentario.

En el 2017, cuando fue consultado por El Comercio sobre unas afirmaciones de su entonces colega Marisa Glave, el hoy senador respondió: “Puede decir lo que quiera. A mí me enseñó una cosa mi madre: las mujeres después de ser chismosas, son mentirosas”.

Días después, Morales pidió disculpas por sus declaraciones ante la ola de críticas incluso de sus propios colegas de bancada.

Ahora bien, es importante indicar que el caso de Pérez Mallqui no sería el único que podría abordar la Comisión de Ética.

Caso Palomino

En tanto, el senador Héctor Ventura (Fuerza Popular) consideró que Ética debería iniciar una investigación preliminar contra Catherin Palomino, tras la difusión de supuestos mensajes y amenazas dirigidos a familiares del expresidente Pedro Castillo.

Ventura sostuvo que corresponde esclarecer el contenido de las conversaciones difundidas en Cuarto Poder y determinar si existe alguna responsabilidad de la futura parlamentaria.

“Debería iniciarse una investigación preliminar”, afirmó en Canal N.

El senador Víctor Cutipa, de Juntos por el Perú, refirió que para esclarecer los hechos, Ética —en efecto— podría ver el caso de Palomino pero con el debido proceso.

”[¿Ameritaría una investigación?] Si la Comisión de Ética dentro de sus facultades tendría o podría tomar este tema, que lo haga, aplicando el debido procedimiento y dándole la garantía de que se pueda defender. Será la Comisión de Ética que se instale y quien lo preside seguramente tomará las acciones si es que corresponde", indicó.

Al cierre de esta nota, el presidente de la Cámara de Diputados, Oscar Reto, había cambiado la hora de sesión de la Junta de Portavoces de las 11:00 de la mañana a las 4:00 de la tarde.