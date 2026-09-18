Josué Gutiérrez podría ser removido del cargo si el pedido se aprueba con dos tercios de votos del Senado. (Foto: Andina)
Josué Gutiérrez podría ser removido del cargo si el pedido se aprueba con dos tercios de votos del Senado. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

Cuatro grupos parlamentarios de oposición presentaron una solicitud formal ante la Presidencia del Senado para la remoción del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez.

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