Un sector de la Cámara de Diputados, integrado por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, parte de Ahora Nación y el Buen Gobierno, mostró su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, aunque con algunos puntos críticos durante la interpelación al integrante del Gabinete Ministerial.

Los miembros de la Cámara Baja señalaron, en su mayoría, que el titular del Mininter lleva apenas 51 días de gestión, por lo que consideraron que se le debe permitir trabajar para enfrentar la criminalidad y fortalecer la seguridad ciudadana.

Otros resaltaron la decisión del gobierno de remover a Óscar Arriola como comandante general de la Policía y designar en su reemplazo a Fredy López.

En cambio, Juntos por el Perú y el Partido Cívico Obras cuestionaron la presentación de Astudillo durante la sesión plenaria del jueves, que tuvo una parte secreta y otra pública.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

¿Quiénes intervinieron?

Durante la sesión, Harvey Colchado (Ahora Nación) indicó que, tras escuchar a Astudillo en la sesión secreta, identificó dos puntos positivos que satisfacen a su agrupación: los cambios en la Comandancia General de la Policía y la incorporación de un criminal en el programa de recompensas del Ministerio del Interior.

“La primera que nombró a un nuevo comandante general de la Policía, del cual tengo buenas referencias. Y lo segundo, que se incorporó en el programa de recompensas al delincuente Jolín [Bazán] cabecilla de la Jauría de Trujillo”, refirió.

Tras ello, José Baella, de Renovación Popular, respaldó la intervención de Colchado sobre el ministro y aseguró que “sale a defender a la Policía y dice las cosas claras”.

En su intervención, pidió respeto a las instituciones y sostuvo que la interpelación, como instrumento político, permitió conocer lo que realiza el ministro al frente del sector.

“Nadie tiene una varita mágica. Necesita tiempo para observar las respuestas de parte del Estado contra las organizaciones”, dijo.

Por su parte, Frank Krklec, de Renovación Popular, opinó en el mismo sentido y consideró que Astudillo no tiene responsabilidad por el incremento de la criminalidad registrado entre el 2022 y el 2025, cuando no ocupaba el cargo de ministro.

“Él fue designado en julio de este año. ¿Qué culpa tiene de lo que sucedió antes?”, agregó.

A su turno, Luis Quispe Candía destacó el cambio del comandante general y afirmó desde su escaño que harán votos para que Fredy López, quien reemplazó a Oscar Arriola en ese cargo, “haga un cambio que haga un hito en la institución policial”.

“Que haga honor al nuevo nombre de la Policía Nacional después de más de 35 años. Es urgente que la institución sea fortalecida”, dijo.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Luis Alegría, de Fuerza Popular, consideró que a la ciudadanía le interesa que el ministro Astudillo y los legisladores se encuentren en sus regiones fiscalizando.

“¿Ustedes creen que la ciudadanía le interesa lo que estamos debatiendo aquí? La ciudadanía quiere resultados”, aseveró.

¿Cómo respondió la oposición?

Entre tanto, Analí Márquez cuestionó a Astudillo al considerar que solo llegó a la sesión para dar cuenta de informes del sector y datos estadísticos sobre la criminalidad.

“Sí, nos hemos empapado más de la realidad crítica del Perú en este tema, pero más lamentable es no saber qué plan tenemos desde el Ministerio del Interior”, agregó.

Por su parte, Heber López, del Partido Cívico Obras, refirió que los ciudadanos “no necesitan diagnósticos, sino acciones concretas, capturas y desarticulación de organizaciones criminales”, en clara referencia a los cuadros estadísticos que mostró Astudillo.

Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana. Foto: Cesar Bueno@photo.gec

Incidente en la sesión

En medio de la sesión, Jesús Pérez Alccahuamán, de Juntos por el Perú, protagonizó un incidente al cuestionar a Astudillo.

Todo comenzó durante su intervención, cuando recordó que entre el 28 de julio y la primera semana de setiembre se registraron más de 250 homicidios.

“Esta cifra aumenta en regiones como en Piura, Ica, La Libertad, Callao y Lima ¿Señor ministro, estas cifras no son [sic] huevadas”, dijo.

La sola mención obligó a intervenir a Óscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados, quien, en uso de sus funciones, pidió a Pérez que retirara la palabra, algo a lo que accedió después de varios segundos.

“Pero... retiro mi palabra”, respondió Pérez. Luego habló en quechua sin traducir lo que dijo.

Cuando Astudillo tomó la palabra, contestó a Pérez: “No se puede permitir que un señor diputado insulte de esa manera, me venga a hablar en quechua, en el idioma que mi madre me enseñó e insultar de esa manera. Eso no es posible. Yo le puedo responder en este momento, pero no voy a llegar a esa bajeza”, enfatizó.