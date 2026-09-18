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Resumen

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Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Sesión del Ministro del Interior César Astudillo que respondió ante el Congreso por incremento de la inseguridad ciudadana Foto: Cesar Bueno@photo.gec
Por Erik Rivera

Un sector de la Cámara de Diputados, integrado por las bancadas de Fuerza Popular, Renovación Popular, parte de Ahora Nación y el Buen Gobierno, mostró su respaldo al ministro del Interior, César Astudillo, aunque con algunos puntos críticos durante la interpelación al integrante del Gabinete Ministerial.

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