La selección peruana ya tiene sus amistosos confirmados y ahora la atención está puesta en conocer la lista de convocados de Mano Menezes. El entrenador brasileño anunciará este jueves 17 de septiembre a los futbolistas que serán considerados para los próximos amistosos de la Bicolor.

La lista de convocados será presentada a las 11:30 a.m. (hora local) a través de Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), según la información difundida sobre la convocatoria.

Convocados de la selección peruana

𝗟𝗮 𝗕𝗶𝗰𝗼𝗹𝗼𝗿 𝘃𝘂𝗲𝗹𝘃𝗲 𝗮 𝗹𝗮 𝗮𝗰𝗰𝗶ó𝗻 🇵🇪🔥



Conéctate en vivo y acompaña la transmisión exclusiva de la convocatoria de Mano Menezes para los próximos amistosos frente a EEUU 🇺🇸, MEX 🇲🇽, CAN 🇨🇦 y COL 🇨🇴



🎥 En https://t.co/DtlVcCbsQQ#UnSentimientoQueNosUne pic.twitter.com/tOU5gA2mum — La Bicolor (@SeleccionPeru) September 17, 2026

¿Cuándo sale la lista de convocados de Perú?

Mano Menezes anunciará la convocatoria este jueves 17 de septiembre, con miras a los amistosos internacionales que la selección peruana disputará. El técnico brasileño viene evaluando futbolistas del campeonato local y del extranjero para ampliar su universo de jugadores de cara a este nuevo proceso de la selección.

La expectativa estará puesta en los nombres que integrarán la nómina, así como en las posibles novedades y retornos que pueda presentar el comando técnico.

¿Dónde ver la convocatoria de la selección peruana?

La presentación de la lista podrá seguirse mediante Bicolor+, el canal oficial de la Federación Peruana de Fútbol. La convocatoria será difundida durante la jornada de este jueves.

¿Contra quién jugará Perú?

Perú afrontará cuatro amistosos internacionales durante las fechas FIFA de septiembre y octubre. El primer rival será Estados Unidos, seguido de México, Canadá y Colombia.