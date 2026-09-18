Si eres uno de los solicitantes de visa que ya pagó las tarifas correspondientes y espera nuevas actualizaciones tras la suspensión de citas en embajadas y consulados de Estados Unidos, es posible que el consulado te pida reprogramar tu entrevista. A continuación, te explicamos qué ocurre si te encuentras en esta situación, qué debes hacer, cuáles son las visas potencialmente afectadas y qué impacto podría tener a largo plazo.

Averigua los son los pasos a seguir si ya pagaste la visa americana y cambiaron tu cita (Foto: Freepik)

¿QUÉ PASA SI YA PAGUÉ MI CITA PARA LA VISA Y AHORA DEBO REPROGRAMARLA?

Si ya pagaste la cita y el consulado te pide reprogramarla, normalmente no pierdes automáticamente el pago, pero debes seguir las instrucciones de la sede consular y revisar cuánto tiempo sigue vigente el comprobante. El efecto más importante suele ser el retraso del trámite; en ciertas visas de inmigrante puede incluso afectar la disponibilidad del cupo o de documentos que vencen, publica Travel.State.Gov.

El abogado Andrés Echevarría, socio del estudio Vivanco & Vivanco, explicó a La Nación que quienes abonaron las tarifas de la visa de inmigrante por medio del Centro Nacional de Visas (NVC) no deben volver a pagar, toda vez que el trámite y el expediente continúan vigentes; asimismo, recomendó monitorear el correo electrónico y la cuenta del Centro de Solicitud Electrónica Consular (CEAC) para detectar cualquier cambio.

¿Qué debes hacer?

1. No canceles por tu cuenta si el correo o aviso oficial indica que el consulado reprogramará la entrevista. Guarda la notificación y espera la nueva fecha o utiliza únicamente el portal oficial que te indiquen.

2. Revisa tu cuenta de citas y el correo asociado al formulario DS-160 —para visas de no inmigrante— o al caso del Centro Nacional de Visas (NVC), para trámites de inmigrante. El consulado puede publicar la nueva fecha allí antes de enviar un mensaje adicional.

3. Conserva el recibo del pago MRV, la confirmación del DS-160, el correo de reprogramación y el número de caso. El pago suele estar vinculado a tu perfil y al recibo, no a una fecha concreta de entrevista.

4. No faltes a una nueva cita confirmada. Si la entrevista ya fue reprogramada por la embajada o el consulado, preséntate en esa fecha salvo que el sistema oficial permita cambiarla. Se recomienda no reagendar por iniciativa propia.

5. Comprueba qué documentos vencen. Para visas de inmigrante, podrían caducar el examen médico, certificados policiales, pasaporte, evidencia económica del patrocinador o documentos civiles. Una entrevista aplazada puede obligar a actualizarlos.

¿CUÁLES SON LAS VISAS POTENCIALMENTE AFECTADAS?

La respuesta depende de por qué reprogramaron la cita. La información oficial distingue entre entrevista, procesamiento y emisión de la visa: en algunos casos la entrevista se mantiene, pero la emisión queda detenida. Así tenemos:

Tipo de visa ¿Puede haber entrevista? Principal impacto de una reprogramación B-1/B-2, turismo y negocios Generalmente sí, sujeto a disponibilidad del consulado Cambio de planes de viaje, reservas y posibles meses adicionales de espera F, M y J, estudiantes e intercambio Generalmente sí Riesgo de no llegar al inicio de clases, programa o intercambio; conviene contactar a la escuela o patrocinador H, L, O, P, Q y R, trabajo temporal Generalmente sí Retraso para comenzar empleo, viajar por trabajo o reincorporarse; la empresa puede necesitar ajustar fechas Visas de inmigrante familiares o laborales Sí, pero depende de la categoría y la disponibilidad mensual Retrasos, vencimiento de documentos y riesgo de que el cupo de visa no esté disponible en la nueva fecha K-1, prometido/a de ciudadano estadounidense Puede ser reprogramada según el consulado Se alarga el proceso y se deben vigilar la vigencia de documentos médicos y pruebas de la relación Visa de Diversidad, DV En algunos casos, sí Es la categoría más sensible al calendario: las visas deben emitirse antes del 30 de septiembre del año fiscal correspondiente; reprogramar no garantiza que quede un número de visa disponible. Visas de inmigrante de nacionales de países afectados por una pausa de emisión Las solicitudes y entrevistas pueden continuar Puede no emitirse la visa aunque la persona complete la entrevista; la pausa oficial no afecta por sí sola las visas de turista.

¿QUÉ IMPACTO PODRÍA TENER A LARGO PLAZO?

Una reprogramación no equivale a una negación y, por sí sola, no crea un antecedente migratorio negativo. Tampoco cancela automáticamente una petición familiar, laboral o una visa ya vigente. Sin embargo, puede tener consecuencias prácticas relevantes:

Viajes postergados: boletos, reservas, eventos, mudanzas o visitas familiares pueden quedar sin fecha segura.

boletos, reservas, eventos, mudanzas o visitas familiares pueden quedar sin fecha segura. Estudios y empleo: podrías perder la fecha de inicio de un ciclo académico, una oferta laboral o una capacitación.

podrías perder la fecha de inicio de un ciclo académico, una oferta laboral o una capacitación. Documentos vencidos: un proceso largo puede requerir un nuevo examen médico, certificado policial, declaración de sostenimiento económico u otra prueba actualizada.

un proceso largo puede requerir un nuevo examen médico, certificado policial, declaración de sostenimiento económico u otra prueba actualizada. Cupos sujetos al Visa Bulletin: en visas familiares y de empleo con cupos anuales, cambiar la fecha no garantiza que la categoría siga vigente o que el número de visa permanezca disponible cuando llegue la nueva entrevista.

en visas familiares y de empleo con cupos anuales, cambiar la fecha no garantiza que la categoría siga vigente o que el número de visa permanezca disponible cuando llegue la nueva entrevista. Riesgo especial para la DV: aun con entrevista, el Departamento de Estado mantiene una pausa de emisión para visas de diversidad y señala que las citas existentes, por regla general, no se cancelan ni reprograman; sin embargo, no se puede emitir una DV mientras continúe esa política.

¿QUÉ OCURRE SI TU CITA ES DE TURISTA?

Para una visa B-1/B-2, el escenario es más sencillo: conserva el recibo, espera o programa la nueva fecha a través del portal oficial y no compres boletos no reembolsables hasta tener el pasaporte con la visa estampada. La pausa oficial sobre determinadas visas de inmigrante no se aplica a visas de turista.

Si el aviso que recibiste menciona una suspensión específica, “pausa de emisión”, “procesamiento administrativo”, “entrenamiento del personal” o una categoría concreta de visa, el alcance puede cambiar. En ese caso, el texto exacto del correo y el país/consulado donde tienes la cita son determinantes

Una cita reprogramada no es una negativa de visa, pero tampoco asegura la aprobación (Foto: Shutterstock)