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Resumen

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La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados postergó por tercera vez la sesión para elegir a su presidente y empezar a evaluar el caso de Julián Pérez Mallqui, el diputado denunciado por agredir físicamente a su pareja en la comisaría de San Miguel.

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