La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados postergó por tercera vez la sesión para elegir a su presidente y empezar a evaluar el caso de Julián Pérez Mallqui, el diputado denunciado por agredir físicamente a su pareja en la comisaría de San Miguel.

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Inicialmente, la decisión se iba a tomar el lunes 10 de agosto, pero se postergó para el martes 11; sin embargo, ese mismo día volvieron a posponer la sesión para este miércoles a las 11 am. Minutos antes del inicio, cancelaron por tercera vez la reunión y la programaron para este viernes 14 a las 11 am.

Cabe señalar que la Junta de Portavoces de la Cámara Baja acordó que Obras presida la Comisión de Ética Parlamentaria. La agrupación tiene como representante en el grupo de trabajo a Heber López Letona.

La Mesa Directiva también estará integrada por Juntos por el Perú y Ahora Nación, cuyos representantes son Sadith Pérez y Harvey Colchado.

Fuentes de la Comisión de Ética indicaron a El Comercio que las constantes postergaciones están relacionadas con el anuncio de Colchado de poner su cargo a disposición. Pedido que calificaron de “improcedente”, pues, según explicaron, corresponde a su bancada decidir sobre su permanencia. Además, Ahora Nación ya ha anunciado que respaldará que Colchado continúe en el grupo de trabajo e, incluso, que forme parte de la mesa directiva.

“Eso pasa por una mala asesoría en los despachos”, manifestaron las fuentes. Además, expresaron su desconfianza por la próxima elección del diputado Heber López (Obras) como presidente del grupo de trabajo.

“En la sesión del lunes el diputado y sus asesores ni siquiera sabían cuál era el mecanismo de votación, incluso pidió que no sea por sobre cerrado cuando jamás las votaciones han sido en sobre cerrado en las comisiones ordinarias. Otro ejemplo claro de la falta de una correcta asesoría parlamentaria”, señalaron.

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En tanto, López evitó ser enfático en su postura sobre los casos de Julián Pérez Mallqui y Catherin Palomino. Esta última registra más de 60 visitas al golpista expresidente Pedro Castillo y le atribuyen chats con insultos y advertencias a familiares del exjefe de Estado.

“Sería anticiparme a los hechos y dar una opinión de lo que no tengo conocimiento”, expresó en declaraciones a El Comercio.

Sobre los casos de Pérez y Palomino, afirmó que espera tener los expedientes “en mano” para que las investigaciones se realicen conforme a las “normas vigentes”.

“O sea, si los casos [de Julián Pérez o Catherin Palomino] entran a la comisión, yo no tengo ningún problema y seguramente todos los integrantes también van a cooperar para que se llegue a una buena investigación”, subrayó.

López afirmó que, como hombre de leyes, rechaza todo acto de violencia, pero que, en estos momentos, “no le compete” dar una opinión porque “no conoce el caso a ciencia cierta”.

“Consideramos que se tiene que actuar bajo estricto apego a las leyes y la normatividad vigente. Si se tiene que sancionar, se sancionará. Si no se tiene que sancionar, no se sancionará. Eso se verá en el curso de las investigaciones”, agregó.

Ernesto Zunini solicitó a la Comisión de Disciplina de Juntos por el Perú iniciar un procedimiento disciplinario y suspender cautelarmente a Julián Pérez Mallqui. Foto: Andina.

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En tanto, en diálogo con este Diario, el diputado Javier Cipriani (Renovación Popular), coordinador e integrante del grupo de trabajo, señaló que existe incertidumbre sobre la instalación de las comisiones, incluida la de Ética, debido a discrepancias y negociaciones entre las bancadas.

Sobre los casos de Julián Pérez y Catherin Palomino, evitó adelantar información y afirmó que recién el viernes, cuando se instale la comisión, se conocerá con mayor claridad la agenda y las prioridades.

De otro lado, los diputados Colchado y Edwin Espinoza (Partido del Buen Gobierno), integrantes del grupo parlamentario, respondieron a este Diario que Ética deberá evaluar oportunamente y darle prioridad a los casos que lleguen a la comisión.

“Todo lo que está presentado, se pone en agenda del pleno de la comisión de Ética y será prioridad”, afirmó Colchado.

“Creo que son casos que la Comisión de Ética debe evaluar oportunamente y con la celeridad que corresponde, pero siempre respetando el debido procedimiento”, dijo, a su turno, Espinoza. Sin embargo, añadió que “no sería responsable adelantar una opinión sobre el fondo sin conocer formalmente cada caso”.

Catherin Palomino. Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec / Mario Zapata N.

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Yarrow no descarta que RP denuncie a Palomino en Ética

La diputada Norma Yarrow (Renovación Popular) afirmó que su bancada evalúa presentar una denuncia contra la congresista Catherin Palomino, aunque precisó que primero debe instalarse la comisión.

Según dijo, el caso debería ser investigado no por aspectos personales, sino por un presunto “abuso del poder”, en referencia a sus ingresos al penal y las amenazas que se habrían producido en chats.

Yarrow también cuestionó la demora en la instalación de las comisiones y, en particular, el manejo de casos que podrían llegar a Ética. Sobre el caso de Julián Pérez, calificó de “burla” la lentitud con la que se estaría actuando y sostuvo que existe una tendencia a dilatar las investigaciones.

En ese sentido, no descartó que su bloque impulse una iniciativa para que el caso de Pérez sea visto directamente por el pleno sin pasar por la Comisión de Ética.

“Si te sientes indignado, no solamente basta con decirlo ante las cámaras de TV, también toca actuar de una manera que demuestre que realmente la indignación es sincera”, acotó.

La legisladora criticó también las frecuentes visitas al expresidente Pedro Castillo en el penal de Barbadillo y no descartó solicitar explicaciones al INPE.

En otro momento, expresó su preocupación por la Mesa Directiva de la comisión, pues considera que los bloques de izquierda tienen mayor representación. “El abuso de la votación que tienen ellos en este momento es muy fuerte en la Cámara de Diputados”, señaló.

Finalmente, cuestionó que, a casi un mes del inicio del nuevo Parlamento, las comisiones todavía no estén funcionando. “Es importante, súper importante de verdad que inicien, sobre todo estas que son clave”, indicó.

Además, cuestionó que se mantenga la semana de representación mientras las comisiones aún no están instaladas, pues, según sostuvo, el Congreso perdería prácticamente un mes de trabajo efectivo.