El caso contra Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por la presunta agresión a su expareja continúa en fase indagatoria en la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Los integrantes de la mesa de trabajo se mantienen a la expectativa de las recomendaciones del informe preliminar, cuya presentación está prevista para este lunes 31 de agosto.

Consultado por El Comercio, el diputado Henry Albañil, presidente de la comisión, aseguró que todo el contenido del documento indagatorio será puesto en conocimiento de los integrantes de la mesa de trabajo, quienes deberán ver si aprueban las recomendaciones formuladas por la secretaría técnica del grupo.

“El día lunes vamos a evaluar [el informe preliminar] y todo el colegiado tomaremos una decisión para la continuidad de la etapa de investigación. Lógicamente se le cursará la decisión a Pérez Mallqui para que haga sus descargos” , afirmó.

Según fuentes de este Diario, el informe recomendará iniciar una investigación al legislador de Juntos por el Perú porque, además de los hechos recopilados, se tomará en cuenta que el caso denunciado tuvo un origen “en flagrancia”.

Pérez Mallqui fue detenido el 30 de julio por presunta agresión física contra su expareja en el interior de la comisaría de San Miguel. Poco antes, en la mañana, el diputado fue trasladado a esa dependencia por haber ejercido violencia psicológica contra la afectada.

Es importante indicar que la indagación comenzó el pasado 18 de agosto y, según el artículo 136 del Reglamento del Congreso, tiene hasta 15 días hábiles para determinar si el hecho denunciado amerita el inicio de una investigación.

La Comisión de Ética tiene como presidente a Henry Albañil (Obras), vicepresidenta a Jessica Pérez (Juntos por el Perú) y secretario a Harvey Colchado (Ahora Nación). El grupo, además, se encuentra integrado por Mery Infantes (Fuerza Popular), Edwin Espinoza (Buen Gobierno) y Javier Cipriani (Renovación Popular).

La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados inició el procedimiento contra Julián Pérez tras una denuncia presentada por el legislador Cristian Aranda. Foto: Congreso.

—Procesos—

Tras el análisis del informe de calificación, la comisión deberá votar si este procede o no. Solo con el voto de la mayoría simple de sus miembros se dispondrá el inicio de la investigación.

En esa fase, una de las primeras acciones que tendrá el grupo de trabajo será recoger el testimonio de la víctima, de manera presencial o digital, así como revisar el acta policial y los descargos del diputado Pérez Mallqui, según fuentes de este Diario.

Consultado por el tema, Albañil sostuvo que en la etapa de investigación habrá “debido de derecho a la defensa”.

Indicó que, con los descargos de Pérez Mallqui, los de la víctima y los elementos presentados en esta fase, se tomará una decisión con todos los integrantes de la Comisión.

“La investigación involucrará también a la afectada. Vamos a tratar de comunicarnos con ella”, dijo.

Sostuvo que la fase de investigación durará aproximadamente 15 días hábiles y que esta posiblemente concluya antes de la primera semana de octubre.

Juntos por el Perú dijo que seguirá investigaciones contra Julián Pérez Mallqui, diputado de Cusco detenido por presunta agresión contra una mujer. (Foto: Congreso) / Victor Vasquez

Pérez Mallqui fue detenido el 30 de julio por una presunta agresión física contra su expareja al interior de la Comisaría de San Miguel.

Poco antes, en horas de la mañana, el diputado fue trasladado a dicha dependencia por haber ejercido presunta violencia psicológica contra la afectada, luego de ingresar a su domicilio, según la denuncia policial.

De acuerdo con el acta de la declaración de la víctima en sede policial, que está en manos de la Fiscalía Suprema de Familia, no era la primera vez que el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Mallqui, ejercía violencia en su contra.

La denunciante afirmó que habían existido otros episodios de violencia cuando lo visitaba en su vivienda de Pichari.

Sobre el tema, el experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi recordó que una de las razones por las que el Congreso pasado tuvo baja credibilidad fue precisamente por la actuación de la Comisión de Ética.

“Una de las razones por las cuales se erosionó la credibilidad institucional del Congreso de la República anterior fue por la Comisión de Ética. Apañaba y avalaba a los congresistas. Este nuevo quinquenio de diputados y senadores tienen que decidir cómo van a ser recordados en la historia”, refirió.

—Blindajes de Ética—

El Congreso anterior fue duramente criticado por los casos de blindaje. Uno de ellos, en la Comisión de Ética, involucró a la entonces congresista Rosío Torres.

Pese a la denuncia por el recorte salarial de una trabajadora, a la legisladora solo se le amonestó, en lugar de suspenderla por 120 días, como recomendaba inicialmente el informe final.

Otro caso fue el de Heidy Juárez. Un informe final de la Comisión de Ética planteó suspenderla por 120 días de sus funciones, pero una cuestión previa lo impidió.

Terminó con una amonestación y una multa equivalente a 30 días de su salario.

Sobre el tema, el experto en derecho parlamentario Alejandro Rospigliosi recordó que una de las razones por las que el Congreso pasado tuvo baja credibilidad fue precisamente por la actuación de la Comisión de Ética.

“Una de las razones por las cuales se erosionó la credibilidad institucional del Congreso de la República anterior fue por la Comisión de Ética. Apañaba y avalaba a los congresistas. Este nuevo quinquenio de diputados y senadores tienen que decidir cómo van a ser recordados en la historia”, dijo.

Sostuvo que pasar por la Comisión de Ética es el primer paso, pero que el segundo es llegar al pleno de la Cámara de Diputados y que lo mismo ocurre en el Senado. “Es una buena oportunidad para marcar la diferencia”, agregó.