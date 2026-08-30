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El caso contra Julián Pérez Mallqui (Juntos por el Perú) por la presunta agresión a su expareja continúa en fase indagatoria en la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. Los integrantes de la mesa de trabajo se mantienen a la expectativa de las recomendaciones del informe preliminar, cuya presentación está prevista para este lunes 31 de agosto.

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